Ελαιόλαδο: Στα 8,5 ευρώ το λίτρο - Πότε ξεκινά η συγκομιδή και τι προβληματίζει τους παραγωγούς

Snapshot Η τιμή του ελαιολάδου έχειχωρήσει στα 8,5 ευρώ το λίτρο και ομαλοήθηκε μετά από περιόδους χαμηλής παραγωγής.

Η συγκομιδή του ελαιολάδου ξεκινά παραδοσιακά στα τέλη Οκτωβρίου και διαρκεί έως τον Φεβρουάριο, ενώ προβληματίζει το υψηλό κόστος και η έλλειψη εργατικών χεριών.

Το ελαιόλαδο είναι διεθνώς εμπορεύσιμο προϊόν και η τιμή του επηρεάζεται από τις διεθνείς αγορές.

Η Ελλάδα εξάγει περίπου 50.000 τόνους ελαιολάδου ετησίως, όμως μεγάλο μέρος εξακολουθεί να πωλείται χύμα αντί ως τυποποιημένο προϊόν.

Η περιορισμένη κουλτούρα συνεργασιών μεταξύ μικρών παραγωγών αποτελεί εμπόδιο στην αύξηση των τυποποιημένων εξαγωγών ελαιολάδου. Snapshot powered by AI

Στα περίπου 8,5 ευρώ το λίτρο στο ράφι διαμορφώνεται αυτή την περίοδο η τιμή του ελαιολάδου, έχοντας υποχωρήσει αισθητά σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου, Μανώλης Γιαννούλης.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η τιμή του ελαιολάδου έχει πλέον ομαλοποιηθεί, μετά τις δύο προηγούμενες περιόδους κατά τις οποίες η παραγωγή ήταν χαμηλή, με αποτέλεσμα να υπάρξουν σημαντικές αυξήσεις στις τιμές. Σύμφωνα με τον κ. Γιαννούλη, σήμερα η τιμή του προϊόντος κινείται στην περιοχή των 4 ευρώ το κιλό.

Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η συγκομιδή

Η φετινή συγκομιδή δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Παραδοσιακά, όπως εξήγησε ο κ. Γιαννούλης, αρχίζει στα τέλη Οκτωβρίου και μπορεί να διαρκέσει έως τον Ιανουάριο ή ακόμη και τον Φεβρουάριο, ανάλογα με την περιοχή και τις συνθήκες.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, το κόστος των ημερομισθίων. Όπως τόνισε, τα ποσά που απαιτούνται για τα εργατικά χέρια είναι πλέον «απαγορευτικά» σε σχέση με τις τιμές στις οποίες πωλείται το ελαιόλαδο.

Παράλληλα, υπάρχει σημαντική έλλειψη εργατικών χεριών, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες στη συγκομιδή.

«Διεθνώς εμπορεύσιμο προϊόν» το ελαιόλαδο

Ο Μανώλης Γιαννούλης εξήγησε ότι το ελαιόλαδο αποτελεί διεθνώς εμπορεύσιμο προϊόν και, ως εκ τούτου, η τιμή του επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις τιμές στη διεθνή αγορά.

Όπως ανέφερε, μετά τις δύο προηγούμενες περιόδους με χαμηλές παραγωγές, η αγορά έχει πλέον επιστρέψει σε πιο ομαλές συνθήκες από πλευράς ποσοτήτων, γεγονός που έχει συμβάλει στην αποκλιμάκωση των τιμών.

Οι εξαγωγές και το ελληνικό ελαιόλαδο

Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει μεγάλο βαθμό εξαγωγικής δραστηριότητας και ότι η πορεία των εξαγωγών είναι καλή.

Όπως ανέφερε, η χώρα πλησιάζει μια ποσότητα της τάξης των 50.000 τόνων ετησίως, ωστόσο, όπως τόνισε, υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα: μεγάλο μέρος του ελληνικού ελαιολάδου εξακολουθεί να εξάγεται χύμα, αντί να διατίθεται ως τυποποιημένο ελληνικό προϊόν.

Γιατί δεν εξάγεται περισσότερο τυποποιημένο ελληνικό ελαιόλαδο;

Στο ερώτημα γιατί δεν έχει λυθεί μέχρι σήμερα το πρόβλημα της εξαγωγής χύμα ελαιολάδου, ο κ. Γιαννούλης σημείωσε ότι η απάντηση δεν είναι εύκολη και πως απαιτούνται πολλές παρεμβάσεις από την πλευρά της χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους μικρούς παραγωγούς και στην ανάγκη συνεργασιών.

Όπως τόνισε, στην Ελλάδα δεν υπάρχει ισχυρή κουλτούρα συνεργασιών. Από τη δεκαετία του 1980 έχουν γίνει προσπάθειες για την ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων, ωστόσο τα παραδείγματα που έχουν πετύχει παραμένουν λίγα και αποτελούν, όπως σημείωσε, την εξαίρεση.

Η εσωτερική κατανάλωση και το ελαιόλαδο που φεύγει χύμα

Ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής αναφέρθηκε και στην εσωτερική κατανάλωση, η οποία ανέρχεται περίπου στους 100.000 τόνους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, περίπου 50.000 τόνοι, δηλαδή σχεδόν το ήμισυ της ελληνικής παραγωγής που προορίζεται για εξαγωγή, φεύγουν από τη χώρα χύμα, ενώ οι υπόλοιπες ποσότητες αφορούν εξαγωγές τυποποιημένου προϊόντος.

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