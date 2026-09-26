Φοίβος Δεληβοριάς για Γιώργο Μαζωνάκη: «Δεν ήταν το καλό παιδί που υπάκουε σε όλα»

Snapshot Ο Φοίβος Δεληβοριάς περιέγραψε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως έναν απρόβλεπτο καλλιτέχνη με έντονη προσωπικότητα που δεν ταίριαζε στην εικόνα του «καλού παιδιού που υπακούει».

Η σκηνική παρουσία του Μαζωνάκη δημιουργούσε μοναδική ατμόσφαιρα, κάνοντας τη νύχτα να ξεχωρίζει από τις άλλες.

Τα τραγούδια του, όπως το «Οινόπνευμα Φτηνό» και το «Ανήκω σε Εμένα», ερμηνεύονταν με τέτοιο τρόπο που έκαναν τους ακροατές να νιώθουν ότι προέρχονταν από προσωπικά βιώματά του.

Ο Μαζωνάκης ένιωθε έντονο άγχος πριν από τις εμφανίσεις του, χαρακτηριστικό που ο Δεληβοριάς συνδέει με μεγάλους καλλιτέχνες.

Η σχέση του με το φύλο και τον ερωτισμό ήταν ελεύθερη και συνδύαζε τον σεβασμό στην παράδοση του λαϊκού τραγουδιού με μια σύγχρονη προσέγγιση. Snapshot powered by AI

Στον Γιώργο Μαζωνάκη και στον τρόπο με τον οποίο ξεχώριζε στη νυχτερινή ζωή αναφέρθηκε ο Φοίβος Δεληβοριάς, μιλώντας για έναν καλλιτέχνη που, όπως τόνισε, δεν μπορούσε ποτέ να χωρέσει στην εικόνα του «καλού παιδιού που υπακούει».

Ο τραγουδοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο pod.gr, η οποία δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

«Ήταν ένας Μικ Τζάγκερ»

Ο Φοίβος Δεληβοριάς στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω στη σκηνή, περιγράφοντας έναν καλλιτέχνη απρόβλεπτο, με έντονη προσωπικότητα και τη δυνατότητα να αλλάζει την ατμόσφαιρα ενός νυχτερινού κέντρου μόλις εμφανιζόταν μπροστά στο κοινό.

«Τον Μαζωνάκη δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς να τον πει "το καλό παιδί" ή "το παιδί που υπακούει". Ήταν ο αδερφός, που τους ανησυχούσε τους ανθρώπους της νύχτας στη νυχτερινή ζωή. Δεν ήξερες τι θα γίνει, ήταν ένας Μικ Τζάγκερ το βράδυ που έβγαινε στη σκηνή», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, αναφερόμενος σε εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη που είχε παρακολουθήσει ζωντανά, περιέγραψε την ατμόσφαιρα που δημιουργούσε ο τραγουδιστής στο μαγαζί.

«Τον είχα δει ζωντανά και ήταν ένα καταπληκτικό πράγμα αυτό που συνέβαινε στο μαγαζί του, δεν θύμιζε την υπόλοιπη νύχτα», σημείωσε.

«Αισθάνεσαι λες και τα έχει γράψει ο ίδιος»

Ο Φοίβος Δεληβοριάς αναφέρθηκε και σε τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη που ξεχωρίζει, όπως το «Οινόπνευμα Φτηνό» και το «Ανήκω σε Εμένα».

Όπως εξήγησε, ο τρόπος με τον οποίο τα ερμήνευε έκανε τον ακροατή να αισθάνεται ότι οι στίχοι ήταν προσωπικά του βιώματα.

«Έχει και μερικά τραγούδια που τα θεωρώ και πάρα πολύ ωραία. Το "Οινόπνευμα Φτηνό" ή το "Ανήκω σε Εμένα". Αισθάνεσαι λες και τα έχει γράψει ο ίδιος. Λες και είναι βιωμένα πράγματα από τον ίδιο και τα λέει πραγματικά», ανέφερε.

Ο ίδιος συνέκρινε αυτή την ιδιότητα με εκείνη του Στέλιου Καζαντζίδη, επισημαίνοντας πως ένας μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής μπορεί να κάνει ένα τραγούδι να μοιάζει σαν να έχει βγει από τη δική του ζωή.

«Αυτό το έχουν μόνο οι λαϊκοί τραγουδιστές. Ο Καζαντζίδης το είχε πολύ, δεν είχε γράψει σχεδόν τίποτα από τα δικά του τραγούδια σε στίχο, αλλά αισθανόσουν ότι τα είχε ζήσει αυτός. Έτσι ήταν και ο Μαζώ», είπε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο άγχος που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν από τις εμφανίσεις του, το οποίο ο Φοίβος Δεληβοριάς συνέδεσε με τους μεγάλους καλλιτέχνες.

«Ήταν υπέροχος και θα θυμάμαι πάντα το τρακ του, είχε τρακ που μόνο οι μεγάλοι καλλιτέχνες έχουν, δηλαδή πριν βγει έτρεμε και μετά έλαμπε, ήταν έτοιμος για όλα», ανέφερε.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς μίλησε ακόμη για τον τρόπο με τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης εξέφραζε την προσωπικότητά του, αλλά και για τη σχέση του με το φύλο και τον ερωτισμό, στοιχεία που, όπως σημείωσε, συνέβαλαν στην απήχησή του σε διαφορετικά κοινά.

«Ο Γιώργος ήταν ένα πράγμα που διαπερνούσε τα βιώματα με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο. Ήταν και λαϊκός κανονικά, σεβόταν όλη την παράδοση και την ιστορία του λαϊκού τραγουδιού και τη συνέχιζε με τον δικό του τρόπο και ήταν και ένας άνθρωπος που με το φύλο του είχε μία ελεύθερη σχέση και με τον ερωτισμό του και με όλα αυτά», είπε.

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