Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Ο πατέρας μου ήταν σαν τον Κρόνο που τρώει τα παιδιά του»

Snapshot Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη περιέγραψε τον πατέρα της, Μίκη Θεοδωράκη, ως μια ισχυρή και καταλυτική προσωπικότητα με έντονη σχέση γεμάτη αγάπη και συγκρούσεις.

Χρησιμοποίησε την παρομοίωση του Κρόνου για να περιγράψει τη δύναμη και την επιρροή του πατέρα της, ενώ τόνισε την τρυφερότητα που είχε στην οικογένεια.

Ο Μίκης Θεοδωράκης στήριξε την ανεξαρτησία των παιδιών του, επιτρέποντας στη Μαργαρίτα να φύγει από το σπίτι στα 17 της χρόνια με την αποδοχή του.

Οι τελευταίοι μήνες της ζωής του Μίκη Θεοδωράκη ήταν δύσκολοι, με παρατεταμένη ακινησία και έντονους πόνους, ενώ η οικογένεια ήθελε να τον κρατήσει ζωντανό παρά τις δυσκολίες.

Παρά την κατάσταση της υγείας του, ο Μίκης συνέχιζε να δίνει συμβουλές στη Μαργαρίτα, ενθαρρύνοντάς την να προχωρά πάντα μπροστά με δύναμη. Snapshot powered by AI

Mια διαφορετική πλευρά του Μίκη Θεοδωράκη, μακριά από τη δημόσια εικόνα του, περιέγραψε η Μαργαρίτα Θεοδωράκη στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».

Υποδεχόμενη τη δημοσιογράφο στο σπίτι της στο Κουκάκι, η κόρη του κορυφαίου μουσικοσυνθέτη μίλησε για τα παιδικά και νεανικά της χρόνια δίπλα σε μια προσωπικότητα που, όπως είπε, ήταν τόσο ισχυρή ώστε να επηρεάζει τους πάντες γύρω του.

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη περιέγραψε τη σχέση με τον πατέρα της ως έντονη, γεμάτη εμπειρίες, αλλά και βαθιά αγάπη. Οι διαφωνίες τους ήταν συχνές, με το πείσμα της να αποτελεί, όπως είπε, ένα από τα στοιχεία που τον έφερναν στα όριά του.

«Για μένα προσωπικά ήταν πάρα πολύ εύκολη η ζωή με τον πατέρα μου και πολύ περιπετειώδης και αυτό ήταν πολύ ευχάριστο για ένα μικρό παιδί και μια νεαρή γυναίκα, κοντά σ’ έναν Θεοδωράκη δε βαρεθήκαμε ποτέ.Είχαμε συγκρούσεις πάντα. Τσακωνόμουν πολύ μαζί του, αλλά με πολλή αγάπη. Αυτό που τον τρέλαινε σε μένα ήταν το πείσμα μου. Αυτό θέλω, αυτό θα κάνω», ανέφερε.

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μίλησε στη Ζήνα Κουτσελίνη για τον Μίκη Θεοδωράκη, τη σχέση τους, τις συγκρούσεις και τις τελευταίες δύσκολες στιγμές του.

Μιλώντας για το μέγεθος της προσωπικότητας του Μίκη Θεοδωράκη, χρησιμοποίησε μια χαρακτηριστική παρομοίωση:

«Να το πω, αλλά όχι με την κακή έννοια, ότι ο πατέρας μου ήταν σαν τον Κρόνο που τρώει τα παιδιά του γιατί είναι τέτοια τεράστια προσωπικότητα, είχε τέτοια δύναμη, ήταν καταλυτικός».

Η ίδια, ωστόσο, ξεχώρισε τον Μίκη που γνώριζε η οικογένειά του από τον εκρηκτικό άνθρωπο που έβλεπε το κοινό.

«Είχε τεράστια τρυφεράδα με τα παιδιά του. Ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος μέλι. Αυτό που θυμάμαι από τον πατέρα μου είναι το χαμόγελό του και τα γλυκά του μάτια, τα χαμογελαστά μάτια του. Αυτός ήταν ο μπαμπάς. Μιλάμε τώρα για την καθημερινότητα. Γιατί στο κοινό όταν τον έβλεπε κανείς ήταν ένας πολύ εκρηκτικός άνθρωπος και ήτανε και εκρηκτικός», περιέγραψε.

Η ελευθερία που της έδωσαν οι γονείς τηςΗ Μαργαρίτα Θεοδωράκη αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο οι γονείς της αντιμετώπιζαν την ανεξαρτησία των παιδιών τους. Όπως αποκάλυψε, έφυγε από το πατρικό της σε ηλικία μόλις 17 ετών, έχοντας την αποδοχή του πατέρα της.

«Ήταν πάρα πολύ δημοκράτης ο πατέρας μου, δηλαδή εγώ έφυγα από το σπίτι μου 17 χρονών. Ερωτεύτηκα, έφυγα στα 17. Με άφησε ο πατέρας μου, το θεώρησε φυσιολογικό. Έζησα εγώ με τον Κώστα, έναν χρόνο μετά πήγαμε στο Παρίσι. Μας είχε εμπιστοσύνη βέβαια κι εγώ πρόσεχα. Με είχε μάθει να προσέχω», είπε.

Όπως εξήγησε, οι αντιλήψεις των γονιών της επηρέασαν και τη δική της στάση απέναντι στον γάμο:

«Ναι, ήταν ιδεολογία τους ότι οι άνθρωποι μπορούν κάλλιστα να συζούν ελεύθερα και δημοκρατικά. Και μετά βέβαια, άμα χωρίσουν, χωρίσανε».

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μίλησε στη Ζήνα Κουτσελίνη για τον Μίκη Θεοδωράκη, τη σχέση τους, τις συγκρούσεις και τις τελευταίες δύσκολες στιγμές του.

Οι τελευταίοι μήνες του Μίκη ΘεοδωράκηΙδιαίτερα φορτισμένη ήταν η αναφορά της στις τελευταίες ημέρες της ζωής του πατέρα της. Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μίλησε για τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετώπισε τους τελευταίους μήνες, περιγράφοντας και τη μακρά περίοδο κατά την οποία παρέμεινε καθηλωμένος.

«Οι τελευταίες του ώρες ήταν πολύ δύσκολες για τον ίδιο. Μήνες υπέφερε, παρακαλούσε να πεθάνει που εμείς δε θέλαμε καθόλου. Δεν πιστεύαμε ότι θα πεθάνει ποτέ. Κι ας ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι, εκεί θέλαμε να είναι ζωντανός ο μπαμπάς.Τους τελευταίους τρεις μήνες πονούσε πάρα πολύ. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Ερχόταν γιατρός τρεις φορές την ημέρα και του τραβούσε υγρό με τον σωλήνα. Ήταν κάτι το φοβερό, αλλά πριν, γιατί ο μπαμπάς έμεινε πολλά χρόνια ξαπλωμένος από το 2012 μέχρι το 2021, ήταν ακίνητος. Ήταν παράλυτος ο μπαμπάς στο τέλος της ζωής του».

Κλείνοντας, στάθηκε σε μια συμβουλή που, όπως είπε, της επαναλάμβανε ο πατέρας της ακόμη και όταν βρισκόταν καθηλωμένος στο κρεβάτι.

«Μου έδινε πάντα συμβουλές. Μία συμβουλή που μου την έλεγε συχνά … Ήταν ξάπλα. και μου έλεγε “Μαργαρίτα” και πήγαινε και το χέρι του πατέρα μου που όλο είχε χειρονομίες, “θα πηγαίνεις πάντα ψηλά, ψηλά, μπροστά, πάντα μπροστά”. Αυτό είναι το ένα. Κι αυτό είναι που η δύναμη μου έδινε».