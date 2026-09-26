Βόλος: Γυναίκα έκανε 203 ψεύτικα προφίλ για να εκδικηθεί τον πρώην σύντροφό της!

Snapshot Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας καταδίκασε 38χρονη από την Πάτρα σε φυλάκιση για τη δημιουργία 203 ψεύτικων προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα με στόχο τη συκοφαντική δυσφήμιση Βολιώτη πιλότου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η ποινή των 48 μηνών φυλάκισης χωρίς αναστολή διατηρήθηκε αμετάβλητη από το Εφετείο, το οποίο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά ούτε επέτρεψε τη μετατροπή της σε χρηματική ποινή.

Η 38χρονη δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και αναζητείται για να εκτίσει την ποινή της.

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2018 μετά από σύντομη σχέση του ζευγαριού και χωρισμό, με την κατηγορούμενη να παρενοχλεί τον πιλότο και το περιβάλλον του μέσω τηλεφωνημάτων, μηνυμάτων και ψεύτικων προφίλ.

Ο 37χρονος πιλότος κέρδισε όλες τις σχετικές δικαστικές υποθέσεις, ελπίζοντας ότι η τελευταία απόφαση θα βάλει οριστικό τέλος στον μακροχρόνιο εφιάλτη του. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωπη με μια εξαιρετικά σπάνια στην ελληνική δικαστική πραγματικότητα απόφαση, βρίσκεται 38χρονη από την Πάτρα η οποία έγινε ο εφιάλτης για Βολιώτη πιλότο στην Πολεμική Αεροπορία, με τον οποίο είχε συνάψει σύντομη σχέση.

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας στέλνει στη φυλακή την 38χρονη για τα 203(!) ψεύτικα προφίλ που είχε δημιουργήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διασύρει τον Βολιώτη πιλότο και να τον εκδικηθεί για τον χωρισμό τους.

Πρωτόδικα, το 2024, το δικαστήριο στον Βόλο είχε καταδικάσει την 38χρονη σε 48 μήνες ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή αλλά με την έφεση να έχει αναστέλλουσα ιδιότητα. Κρίθηκε ένοχη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου.

Η 38χρονη άσκησε έφεση και η υπόθεση εκδικάστηκε προχθές στο Εφετείο Λάρισας. Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη, χωρίς να μειώσει ούτε κατά μία ημέρα την ποινή, χωρίς να της αναγνωρίσει ούτε ένα από τα ελαφρυντικά που ζητούσε ο συνήγορος υπεράσπισής της και χωρίς να της δώσει το δικαίωμα να μετατρέψει την ποινή της σε χρηματική. Διέταξε μάλιστα την έκτιση των 12 μηνών από το σύνολο της ποινής που της επέβαλε, απόφαση εξαιρετικά σπάνια για τέτοιου είδους αδικήματα.

Η γυναίκα, που για μία ακόμη φορά δεν παρέστη σε δικαστήριο, αναζητείται για να οδηγηθεί στη φυλακή, ενώ ο 37χρονος Βολιώτης ελπίζει ότι αυτό θα είναι το οριστικό τέλος του πολύχρονου εφιάλτη που βιώνει.

Τα πάντα ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2018, όταν γνωρίστηκαν και άρχισαν να μιλούν μέσω Instragram. Η 38χρονη έμενε στην Πάτρα, ο 37χρονος στον Βόλο.

Η γυναίκα αποφάσισε να πάει στον Βόλο να τον γνωρίσει και παρέμεινε στην πόλη για δύο εβδομάδες. Όταν ο 37χρονος χρειάστηκε να φύγει για λίγες ημέρες για επαγγελματικούς λόγους, τίποτε δεν προμήνυε ότι θα ξεκινούσε ένας απίστευτος εφιάλτης.

Εκλεισε για λίγες ώρες το τηλέφωνό του για υπηρεσιακούς λόγους και ανοίγοντάς το βρήκε 180(!) κλήσεις και 50(!) μηνύματα από την 38χρονη που τον αναζητούσε. Αμέσως κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά και επιστρέφοντας στον Βόλο, της ζήτησε να χωρίσουν.

Εκείνη όμως δεν δέχθηκε τον χωρισμό τους και άρχισε να τον ενοχλεί με τηλέφωνα και μηνύματα στα social media. Μετά τον αποκλεισμό που επέβαλε σε αυτήν ο 37χρονος από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την άρνησή του να απαντήσει στις κλήσεις της, εκείνη φέρεται ότι άρχισε να ενοχλεί τους φίλους του και τα μέλη της οικογένειάς του και να δημιουργεί ψεύτικους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φερόμενο χρήστη τον 37χρονο, στέλνοντας μηνύματα τόσο σε αυτόν όσο και σε φίλους και συναδέλφους του.

Χρησιμοποιούσε το ονοματεπώνυμό του, αναρτούσε φωτογραφίες του και άλλα προσωπικά του στοιχεία και δημοσίευε ψευδή γεγονότα και χυδαιολογίες με τις οποίες τον διαπόμπευε, τις οποίες, φαινομενικά, έλεγε ο ίδιος για τον εαυτό του. Πρόσθετε επίσης ως επαφές γνωστά του πρόσωπα στα οποία προωθούσε τις προαναφερόμενες δημοσιεύσεις αλλά και έστελνε υβριστικά μηνύματα και σχόλια «εκ μέρους του».

Δημοσίευε αναρτήσεις και σχόλια, πρόσθετε φίλους του θύματος στους οποίους έστελνε μηνύματα, όλα με χυδαίο περιεχόμενο και διέσυρε διαδικτυακές φίλες του.

Συνολικά δημιούργησε 203(!) ψεύτικα προφίλ.

Ο 37χρονος έκτοτε ανέβηκε δικαστικό… «Γολγοθά». Ασφαλιστικά μέτρα, μηνύσεις, υποθέσεις τις οποίες κέρδισε στο σύνολό τους. Προχθές κέρδισε απόφαση και του Εφετείου.

ΠΗΓΗ taxydromos