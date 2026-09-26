Καιρός: Έτσι θα είναι ο Οκτώβριος - Η προοπτική για «γαϊδουροκαλόκαιρο» και η πρόγνωση του ECMWF

Snapshot Ο Οκτώβριος θα ξεκινήσει με ατμοσφρική αστάθεια και ισχυρές βροχές, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια της Ελλάδας.

Οι θερμές θάλασσες του Ιονίου και του Αιγαίου αυξάνουν την πιθανότητα εκδήλωσης έντονων και επικίνδυνων καταιγίδων.

Παρά τις βροχές, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους, με πιθανές αποκλίσεις έως και 3°C.

Υπάρχει προοπτική για «γαϊδουροκαλόκαιρο», δηλαδή περιόδους σταθερού και ζεστού καιρού με ηλιοφάνεια και υψηλή βαρομετρική πίεση.

Ο Οκτώβριος θα έχει εναλλαγές μεταξύ ηλιόλουστων, ζεστών διαστημάτων και σύντομων, έντονων κακοκαιριών λόγω της μεγάλης θερμικής ενέργειας των θαλασσών. Snapshot powered by AI

Η έναρξη του φετινού φθινοπώρου αναμένεται εν μέρει ανώμαλη και άστατη για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Η μετατόπιση μεγάλων ατμοσφαιρικών μαζών σε ημισφαιρική κλίμακα πρόκειται να επηρεάσει άμεσα τον καιρό στη χώρα μας, με τα πρώτα δείγματα αυτής της αλλαγής να γίνονται ορατά ήδη από τις αρχές Οκτωβρίου.

Ατμοσφαιρική αστάθεια και ισχυρές βροχές στο πρώτο μισό του μήνα

Βαριά φθινοπωρινά συστήματα από τον Ατλαντικό αναμένεται να κινηθούν προς τη λεκάνη της Μεσογείου, σύμφωνα με το ECMWF. Για την Ελλάδα, αυτό μεταφράζεται σε σημαντικό πλεόνασμα βροχοπτώσεων, με τις ποσότητες του νερού να ξεπερνούν κατά πολύ τις κανονικές για την εποχή τιμές. Σχεδόν ολόκληρος ο ελλαδικός χώρος —με έμφαση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα— θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτών των διαταραχών, όπως δείχνουν οι εκτεταμένες πράσινες ζώνες των μετεωρολογικών προγνώσεων.

Τη διαφορά και σε αυτή την περίπτωση θα κάνει η θερμοκρασία της επιφάνειας των ελληνικών θαλασσών στο Ιόνιο και το Αιγαίο, οι οποίες παραμένουν ιδιαίτερα θερμές. Οι ζεστές θάλασσες λειτουργούν ως καύσιμο για την ατμόσφαιρα, τροφοδοτώντας την με την απαραίτητη υγρασία και θερμική ενέργεια. Αυτό αυξάνει κατακόρυφα την πιθανότητα εκδήλωσης ιδιαίτερα έντονων, οργανωμένων και δυνητικά επικίνδυνων καταιγίδων.

Θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα και η προοπτική για «γαϊδουροκαλόκαιρο»

Παρά τα διαστήματα των βροχών, οδεύοντας προς τα μέσα του μήνα, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί αισθητά πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους. Οι χάρτες των θερμοκρασιακών αποκλίσεων δείχνουν έντονες κόκκινες αποχρώσεις πάνω από τη χώρα μας, πράγμα που σημαίνει ότι ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τους 3°C πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι πολύ πιθανό να βιώσουμε αυτό που στην ελληνική επαρχία ονομάζεται παραδοσιακά «γαϊδουροκαλόκαιρο» ή «μικρή Σαρακοστή». Πρόκειται για περιόδους ατμοσφαιρικής σταθερότητας, με παρατεταμένη ηλιοφάνεια, υψηλή βαρομετρική πίεση και σχεδόν καλοκαιρινές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι οποίες είναι ιδανικές για τις τελευταίες αγροτικές εργασίες της εποχής.

Ο Οκτώβριος στην Ελλάδα αναμένεται να εξελιχθεί σε δύο εντελώς διαφορετικά ταμπλό: από τη μία πλευρά, θα έχουμε διαστήματα με εξαιρετικό, γλυκό καιρό και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, και από την άλλη, σύντομα αλλά ιδιαίτερα βίαια ξεσπάσματα κακοκαιρίας λόγω της τεράστιας θερμικής ενέργειας που είναι αποθηκευμένη στις θάλασσές μας. Οι επόμενες ανανεώσεις των μοντέλων θα ξεκαθαρίσουν την ακριβή τροχιά που θα ακολουθήσουν τα πρώτα μεγάλα βαρομετρικά χαμηλά.

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