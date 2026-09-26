Ταϊλάνδη: Σε «κατάσταση καταστροφής» η Μπανγκόκ λόγω σφοδρών πλημμυρών

Snapshot Η Μπανγκόκ κηρύχθηκε σε κατάσταση καταστροφής λόγω σφοδρών πλημμυρών που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές.

Περισσότεροι από 84.000 άνθρωποι σε 21 επαρχίες της Ταϊλάνδης έχουν επηρεαστεί από τις πλημμύρες.

Η βροχόπτωση συνεχίζεται και η στάθμη του νερού αυξάνεται, με το ανατολικό τμήμα της Μπανγκόκ να έχει πληγεί περισσότερο.

Οι αρχές έχουν οργανώσει εκκενώσεις, χώρους φιλοξενίας και παροχή υποστήριξης για ασθενείς και κατοίκους των πληγεισών περιοχών.

Οι πλημμύρες είναι οι πιο σοβαρές στην πόλη εδώ και 15 χρόνια, θυμίζοντας τα καταστροφικά γεγονότα του 2011. Snapshot powered by AI

Οι αρχές της πόλης της Μπανγκόκ κήρυξαν σήμερα κατάσταση καταστροφής στο σύνολο των 50 περιοχών της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης εξαιτίας σφοδρών πλημμυρών που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές.

Η κατάστασης καταστροφής, η οποία επιτρέπει στις τοπικές αρχές να λάβουν μέτρα έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε καθώς σχεδόν 300 χιλιοστά βροχής έχουν πέσει στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης από την Πέμπτη, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Μπανγκόκ, Σαντσάρτ Σιτιπούντ. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ταϊλάνδης προειδοποίησε ότι οι έντονες βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν μέχρι την Κυριακή.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περισσότεροι από 84.000 άνθρωποι σε 21 επαρχίες σε ολόκληρη τη χώρα έχουν επηρεαστεί από τις πλημμύρες. Οι αρχές έστειλαν μηνύματα έκτακτης ανάγκης για εκκένωση στους κατοίκους των πληγεισών περιοχών.

«Η στάθμη του νερού δεν έχει σταματήσει να ανεβαίνει. Τώρα είναι δύσκολο να βγεις έξω. Φτάνει ως τη μέση μου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Σομκίντ Φέουκ-νγκαμ, μια 67χρονη πωλήτρια που ζει δίπλα σε ένα κανάλι κοντά στο κέντρο. «Δεν μπορώ να πάω πουθενά. Έχω κλείσει το κατάστημά μου εδώ και δύο μέρες», συνέχισε, λέγοντας ότι δεν έχει δει τέτοιες πλημμύρες στην πόλη εδώ και 15 χρόνια.

Η βροχή που πέφτει αδιάκοπα από την Πέμπτη το απόγευμα έχει πλημμυρίσει τους δρόμους και έχει προκαλέσει την άνοδο της στάθμης του νερού στα κανάλια της Μπανγκόκ, ενώ νερά έχουν μπει σε πολλά κτίρια που βρίσκονται δίπλα σε αυτά.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη Σαντσάρτ Σιτιπούντ, το ανατολικό τμήμα της πόλης είναι αυτό που έχει πληγεί περισσότερο. «Εξακολουθεί να βρέχει και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Προσπαθούμε να απομακρύνουμε τα νερά, αλλά τα κανάλια έχουν γεμίσει», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Ο Σιτιπούντ παρότρυνε τους ασθενείς που είναι κλινήρεις στα σπίτια τους και εξαρτώνται από ζωτικής σημασίας ιατρικό υλικό να εξετάσουν το ενδεχόμενο εισαγωγής και προσωρινής παραμονής τους στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν δημιουργήσει αρκετούς χώρους φιλοξενίας για να στεγάσουν τους κατοίκους που αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τις κατοικίες τους, ενώ ορισμένες κυβερνητικές εγκαταστάσεις άνοιξαν για να παρέχουν χώρους στάθμευσης οχημάτων.

Το 2011, μεγάλες πλημμύρες σε όλη την Ταϊλάνδη στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 500 ανθρώπους και προκάλεσαν ζημιές σε εκατομμύρια σπίτια.