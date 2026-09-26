Παύλος Μπακογιάννης: 37 χρόνια από τη δολοφονία του - Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Snapshot Στις 26 Σεπτεμβρίου συμπληρώθηκαν 37 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη «17 Νοέμβρη».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε τη μνήμη του και αναφέρθηκε στην παρακαταθήκη και τις αξίες του.

Ο Μπακογιάννης ήταν δημοσιογράφος και πολιτικός που προωθούσε τον διάλογο και την εθνική συμφιλίωση.

Η δολοφονία του θεωρείται μία από τις πιο χαρακτηριστικές τρομοκρατικές επιθέσεις στη μεταπολιτευτική Ελλάδα.

Ο Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη για ενότητα, αλήθεια και δημοκρατική πρόοδο ως κληρονομιά του έργου του Μπακογιάννη. Snapshot powered by AI

«Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε», έγραψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη

Τριάντα επτά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου, από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη «17 Νοέμβρη», με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τιμά τη μνήμη του με ανάρτησή του.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην παρακαταθήκη του Παύλου Μπακογιάννη και στις αξίες για τις οποίες αγωνίστηκε, υπογραμμίζοντας πως αυτές εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς.

«Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε. Ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν. Να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια. Και να οικοδομούν καθημερινά μία ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Το πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου 1989 όταν ο Παύλος Μπακογιάννης έφτασε στο γραφείο του, στην οδό Ομήρου 35 στο Κολωνάκι. Εκεί δέχθηκε την ένοπλη επίθεση μελών της «17 Νοέμβρη» και τραυματίστηκε θανάσιμα. Μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό», όπου λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 54 ετών.

Δημοσιογράφος και πολιτικός, ο Παύλος Μπακογιάννης είχε συνδέσει την πολιτική του διαδρομή με την προσπάθεια για τον διάλογο και την εθνική συμφιλίωση. Η δολοφονία του αποτέλεσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές τρομοκρατικές επιθέσεις της μεταπολιτευτικής Ελλάδας.

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