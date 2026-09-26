Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - Που θα πέσουν οι μπόρες

Snapshot Το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο, με έντονα φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 5 έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα, με χαμηλότερες τιμές στη Δυτική Μακεδονία και στα ηπειρωτικά.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως το απόγευμα, και άνεμοι βόρειοι 3-4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως το πρωί, με θερμοκρασίες από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Snapshot powered by AI

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού το Σάββατο, με τοπικές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας να συνθέτουν ένα καθαρά φθινοπωρινό τοπίο στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, τα εντονότερα φαινόμενα αναμένεται να απασχολήσουν κυρίως το Ιόνιο και την Πελοπόννησο, ενώ στα πελάγη οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά έως και τα 6 μποφόρ.

Οι τοπικές βροχές και οι καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως σε περιοχές του Ιονίου και στον ηπειρωτικό κορμό. Εξαίρεση αποτελούν τα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας, δηλαδή η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, όπου η πιθανότητα για πρόσκαιρα φαινόμενα παραμένει αρκετά μικρή. Αντίθετα, στα νησιά του Ιονίου και στην Πελοπόννησο τα φαινόμενα είναι πιθανό να έχουν κατά τόπους ιδιαίτερη ένταση.

Την ίδια ώρα, στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις που θα φέρουν τοπικές βροχές κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες, με τις δυτικές και νότιες περιοχές του νομού να βρίσκονται στο επίκεντρο. Οι άνεμοι στο λεκανοπέδιο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 19 έως 23 με 25 βαθμούς Κελσίου, με τις ελάχιστες θερμοκρασίες στα βόρεια και ανατολικά του νομού να υποχωρούν κατά 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα. Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις με τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως τις πρωινές ώρες, με ανέμους μεταβλητών διευθύνσεων 2 έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 23 βαθμούς.

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας ανά γεωγραφικό διαμέρισμα

Η υποχώρηση των θερμοκρασιακών τιμών γίνεται αισθητή σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 17 βαθμούς, ξεκινώντας από τους 8, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα κυμανθεί από 7 έως 23 με 24 βαθμούς. Στην Ήπειρο η θερμοκρασία θα διαμορφωθεί από 7 έως 23 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 10 έως 19 με 20 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά, η Κρήτη θα καταγράψει διακύμανση από 9 έως 24 με 25 βαθμούς, τα Επτάνησα από 17 έως 22, ενώ τόσο στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου όσο και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αρχιπελάγους το θερμόμετρο θα δείξει από 9 έως 25 βαθμούς.

Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις που θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο το σκηνικό ξεκινά με ανέμους διαφόρων διευθύνσεων 3 έως 4 μποφόρ, κι όμως από τις απογευματινές ώρες θα στραφούν σε ανατολικούς-βορειοανατολικούς ενισχυόμενοι έως και τα 5 μποφόρ

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