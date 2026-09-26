Πέντε μετανάστες νεκροί στα σύνορα Κροατίας-Σλοβενία - Πνίγηκαν ενώ διέσχιζαν ποτάμι

Πέντε μετανάστες έχασαν τη ζωή τους χθες Παρασκευή - πνίγηκαν προσπαθώντας να περάσουν ποταμό - στα σύνορα της Κροατίας και της Σλοβενίας, ενώ άλλοι πέντε διασώθηκαν, ανακοίνωσε η κροατική αστυνομία.

Η υπηρεσία ειδοποιήθηκε χθες ότι ομάδα ανθρώπων, φερόμενων ως μεταναστών, εντοπίστηκε στον ποταμό Κούπα, περίπου 90 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από τη Ζάγκρεμπ. Αστυνομικοί και κάτοικοι διέσωσαν πέντε αλλοδαπούς, όμως άλλοι πέντε πνίγηκαν, ανέφερε η κροατική αστυνομία σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα, χωρίς να ξεκαθαρίσει τις εθνικότητές τους.

«Η ομάδα αποτελείτο από σχεδόν είκοσι ανθρώπους, 14 από τους οποίους κατάφεραν να περάσουν το ποτάμι και βρίσκονται στη σλοβενική επικράτεια», διευκρίνισε η κροατική αστυνομία. Η Κροατία είναι τμήμα οδού που παίρνουν παράτυποι μετανάστες προσπαθώντας να φθάσουν στη δυτική Ευρώπη μέσω Βαλκανίων.

Πάνω από 12.500 άνθρωποι πήραν την «οδό των Βαλκανίων» το 2025, σύμφωνα με στοιχεία του ευρωπαϊκού οργανισμού συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής (FRONTEX), αριθμός μειωμένος κατά 42% σε σύγκριση με το 2024. Από το 2014, πάνω από 400 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ή εξαφανιστεί κινούμενοι στην οδό αυτή, κατά στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), που ανήκει στο σύστημα του ΟΗΕ.

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