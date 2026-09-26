Στενά του Ορμούζ: Σχέδιο επτά ημερών προτείνει το Ιράν - «Η επιλογή ανήκει στις ΗΠΑ» λέει ο Αραγτσί

Το βάρος της απόφασης στην Ουάσινγκτον μεταφέρει το Ιράν για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, καταθέτοντας συγκεκριμένο σχέδιο επτά ημερών για την ομαλοποίηση της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε ότι η επιλογή ανήκει πλέον αποκλειστικά στην αμερικανική κυβέρνηση. «Εάν ικανοποιηθούν οι αναγκαίοι όροι, τα Στενά μπορούν να ξανανοίξουν και να αποκατασταθεί ο ρυθμός διέλευσης των πλοίων εντός επτά ημερών», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Ο ίδιος επισήμανε ότι οι απαιτούμενες ενέργειες δεν αποτελούν νέα δεδομένα, καθώς περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης (MoU) που είχαν συνυπογράψει οι δύο χώρες τον Ιούνιο.

Οι όροι της Τεχεράνης και η «κόκκινη γραμμή» των πυρηνικών

Σύμφωνα με την ιρανική πρόταση, για να επαναλειτουργήσει το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα θα πρέπει εντός επτά ημερών να τερματιστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ζητά από τις ΗΠΑ να προχωρήσουν στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, στην κατάργηση των πετρελαϊκών κυρώσεων και στην αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της χώρας.

Κι όμως, παρά το άνοιγμα στο πεδίο της ναυσιπλοΐας, το Ιράν δεν προτίθεται να κάνει πίσω σε στρατηγικούς τομείς. Όπως δήλωσε νωρίτερα στο Reuters Ιρανός αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας, η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να κάνει καμία παραχώρηση αναφορικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα. Το στρατηγικό πέρασμα, σύμφωνα με τον ίδιο, θα παραμείνει κλειστό έως ότου η Ουάσινγκτον αποδεχθεί και ικανοποιήσει το σύνολο των όρων.

Διαβάστε επίσης