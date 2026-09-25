«Ριφιφί»: Πότε θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο στον ALPHA

Snapshot Η σειρά «Ριφιφί» ολοκληρώνεται με τα τρία τελευταία επεισόδια που προβάλλονται από τη Δευτέρα 28 έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στον ALPHA.

Η ομάδα εκπαιδεύεται και προετοιμάζεται εντατικά για τη διάρρηξη της τράπεζας, αντιμετωπίζοντας απρόοπτα όπως το ατύχημα που συνέβη στο μέλος Βάκη.

Παρά τις δυσκολίες και την προσωπική εξομολόγηση της Όλγας, η ομάδα αποφασίζει να συνεχίσει το σχέδιο και προχωρά στη διάρρηξη των θυρίδων της τράπεζας.

Μέσα στις θυρίδες βρίσκουν εκτός από τιμαλφή και έγγραφα που εμπλέκουν πολιτικά πρόσωπα, τα οποία μεταφέρουν μαζί με τα χρήματα και τον χρυσό.

Η επιχείρηση διακόπτεται από την άφιξη περιπολικών που περικυκλώνουν την ομάδα και τους καλούν να παραδοθούν. Snapshot powered by AI

Η παραγωγή «Ριφιφί», με τη σκηνοθετική υπογραφή του Σωτήρη Τσαφούλια, προβάλλεται στον ALPHA και σαρώνει. Ανθρώπινη, με ερμηνείες που ξεχωρίζουν και μία δυνατή ιστορία, καθηλώνει τους τηλεθεατές.

Την ερχόμενη εβδομάδα θα δούμε τα τελευταία τρία επεισόδια, με το «Ριφιφί» να ολοκληρώνει το ταξίδι του στην ελεύθερη τηλεόραση την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.

Επεισόδιο 04, Δευτέρα

Η ομάδα εκπαιδεύεται μέρα νύχτα στη μάντρα οικοδομών του Μανώλη. Μαθαίνουν να χειρίζονται κομπρεσέρ, οξυγονοκόλληση, να φορτώνουν βαριά υλικά και μπάζα σε μικρό βαγονέτο και να το σπρώχνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται και «δανείζονται» ένα βανάκι, φόρμες εργασίες και εξοπλισμό από αποθήκη της ΕΤΥΔΑΠ. Μέχρι που έρχεται η μεγάλη μέρα. Η ομάδα φτάνει με το βανάκι πάνω από το φρεάτιο απέναντι από την τράπεζα και ξεκινάει αμέσως δουλειά μεταμφιεσμένη σε συνεργείο της ΕΤΥΔΑΠ. Με τις υποδείξεις της Όλγας που έχει μελετήσει καλά τα σχέδια της υπόγειας ύδρευσης και του αποχετευτικού, το κομπρεσέρ ξεκινάει να τρυπάει. Κι ενώ το πράγμα δείχνει να προχωράει χωρίς κάποιο απροσπέλαστο εμπόδιο, τα τοιχώματα υποχωρούν και καταπλακώνουν μέλος της ομάδας.

Επεισόδιο 05, Τρίτη

Μετά το ατύχημα που παραλίγο θα ήταν μοιραίο για τον Βάκη, η Όλγα μαζεύει όλη την ομάδα στη μάντρα και τους λέει ότι πρέπει να σταματήσουν. Αναγκάζεται να τους εξομολογηθεί την δική της ιστορία και τον τραγικό τρόπο που έχασε παιδί και άντρα. Δεν θέλει να χαθεί κι άλλη ζωή εξαιτίας της τράπεζας. Αυτά που λέει όμως αντί να διαλύσουν την ομάδα την συσπειρώνουν. Κανείς δεν δέχεται να σταματήσει. Και το κομπρεσέρ ξαναμπαίνει σε λειτουργία. Γεννήτρια, υποστυλώματα, ράγες, βαγονέτο όλα όπως τα έχουν σχεδιάσει. Και το τούνελ προχωράει μέχρι που πέφτουν πάνω στην ατσαλένια πλάκα που τους χωρίζει από τον τοίχο των θυρίδων.

Επεισόδιο 06, Τετάρτη

Η ομάδα έχει μπει στον χώρο των θυρίδων και παραβιάζει όσες προλαβαίνει πριν ξημερώσει η Δευτέρα και ανοίξει η τράπεζα. Ανάμεσα στα τιμαλφή, τα χρήματα και τις ράβδους χρυσού όμως υπάρχουν και έγγραφα που καίνε πολιτικά πρόσωπα σε υψηλές θέσεις. Τα βάζουν όλα σε σάκους και βγαίνουν με τον τρόπο που μπήκαν. Αποχωρούν από το φρεάτιο αφού φορτώσουν τα πάντα στο βανάκι και καταλήγουν στην μάντρα όπου κρύβουν τη μπάζα για να κάνουν αργότερα τη μοιρασιά. Συμφωνούν ότι δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις και ότι πρέπει όλα να γίνουν με μεγάλη προσοχή. Είναι κρίμα να στραβώσει το πράγμα μετά από τόσα που πέρασαν. Οι σειρήνες όμως των περιπολικών που καταφθάνουν έξω από τη μάντρα και η προσταγή από ντουντούκα «όλοι έξω τώρα με τα χέρια ψηλά», τους παγώνει.

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