Το X «πήρε φωτιά» με τις σειρές και τα σόου – Από το «Ριφιφί» στο «GNTM»

Snapshot Η σειρά «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια στον ALPHA ξεχώρισε και έγινε trend στο X χάρη στις ερμηνείες βασικών ηθοποιών και την παραγωγή της.

Οι σειρές «Ντέρτι» και «Κρίνο και αγκάθι» του ΑΝΤ1 κέρδισαν γρήγορα την προσοχή των χρηστών του X, με ατάκες και νοσταλγική ατμόσφαιρα να ξεχωρίζουν.

Το STAR συνεχίζει να στηρίζει τα δημοφιλή «GNTM» και «First Dates», που δημιουργούν έντονη συζήτηση και viral στιγμές στο X.

Η σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα» του MEGA προκάλεσε έντονο σχολιασμό στο X, κυρίως για το ερωτικό τρίγωνο των πρωταγωνιστών. Snapshot powered by AI

Πρωινές εκπομπές έκαναν πρεμιέρα, σειρές πρωταγωνίστησαν στη βραδινή ζώνη, σόου ξεκίνησαν την πορεία τους. Και μπορεί τα ποσοστά τηλεθέασης να αποτελούν τον βασικό δείκτη επιτυχίας, όμως η «μάχη» συνεχίζεται και στα social media. Στο X, οι χρήστες σχολιάζουν, αποθεώνουν, διαφωνούν και… «ανάβουν» τη συζήτηση γύρω από τα νέα προγράμματα. Ποια βρέθηκαν στο επίκεντρο;

Το «Ριφιφί», η σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια που προβάλλεται στον ALPHA, έκανε αισθητή την παρουσία της. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Πάνος Βλάχος, η Ευαγγελία Μουμούρη, αποθεώθηκαν στο X για τις ερμηνείες τους και η παραγωγή έγινε trend. Φυσικά, από τα σχόλια δεν έλειψαν οι αναφορές στον «μαέστρο» Σωτήρη Τσαφούλια που μας έχει συνηθίσει σε προσεγμένες δουλειές εφάμιλλες των διεθνών παραγωγών.

Οι σειρές του ΑΝΤ1, «Ντέρτι» και «Κρίνο και αγκάθι», βρήκαν γρήγορα τη θέση τους στο X. Οι πρεμιέρες απασχόλησαν και κάποιοι εκ των πρωταγωνιστών με τις ατάκες τους φαίνεται ότι «κέρδισαν την καρδιά» των χρηστών του X. Βέβαια, στην περίπτωση του «Ντέρτι», που μάς μεταφέρει στη δεκαετία του 80’, αίσθηση προκάλεσε και η νοσταλγική εικόνα.

Όσον αφορά το «Κρίνο και Αγκάθι»; Γιώργος Γεροντιδάκης και Αναστασία Παντούση έκαναν το X να συγκινηθεί, ενώ οι μοναδικοί Στέλιος Μάινας, Κατερίνα Διδασκάλου, Μαρία Ζορμπά, αποθεώθηκαν.

Το STAR δίνει ψήφο εμπιστοσύνης σε δύο προγράμματα που κάθε σεζόν γίνονται viral! Το «GNTM» και το «First Dates» είναι τα αγαπημένα των τουιτεράδων και όχι άδικα… Οι συμμετέχοντες δίνουν τροφή για σχόλια και οι ατάκες είναι επικές.

Από τη λίστα δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» του MEGA. Το ερωτικό τρίγωνο των πρωταγωνιστών αποτέλεσε «βούτυρο στο ψωμάκι» των χρηστών του Χ, που δεν έχασε ευκαιρία να σχολιάσει.

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