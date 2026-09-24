Χανιά: Έριξε για πρώτη φορά βολή το οπλικό σύστημα PULS του ολλανδικού στρατού

Snapshot Ο Ολλανδικός Στρατός εκτέλεσε για πρώτη φορά βολή του οπλικού συστήματος PULS στο Πεδίο Βολής Κρήτης στα Χανιά.

Το σύστημα PULS πραγματοποίησε επιτυχώς εκτοξεύσεις ρουκετών σε προκαθορισμένες περιοχές στο θαλάσσιο χώρο του Πεδίου Βολής.

Η δραστηριότητα επιβεβαίωσε τις επιχειρησιακές δυνατότητες του συστήματος PULS στην πράξη.

Το Πεδίο Βολής Κρήτης απέδειξε την ικανότητά του να υποστηρίζει σύγχρονα πυραυλικά συστήματα και σύνθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Συμμαχικών Ενόπλων Δυνάμεων. Snapshot powered by AI

Εκτελέστηκε για πρώτη φορά βολή του συστήματος PULS στο Πεδίο Βολής Κρήτης στα Χανιά.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Το χρονικό διάστημα από 21 έως 23 Σεπ 26, διεξήχθη, στο Πεδίο Βολής Κρήτης (ΠΒΚ), βολή του Πολλαπλού Εκτοξευτή Πυραύλων PULS (Precise & Universal Launching System) από Μονάδες του Ολλανδικού Στρατού.

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, το οπλικό σύστημα PULS πραγματοποίησε επιτυχώς εκτοξεύσεις αριθμού ρουκετών προς προκαθορισμένες περιοχές στο θαλάσσιο χώρο του Πεδίου Βολής Κρήτης, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τις επιχειρησιακές δυνατότητες του συστήματος.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο, καθώς ήταν η πρώτη ανάπτυξη και εκτέλεση βολής του συστήματος PULS στο ΠΒΚ, αναδεικνύοντας παράλληλα τις δυνατότητες του Πεδίου Βολής να υποστηρίζει σύγχρονα πυραυλικά συστήματα, καθώς και σύνθετες δραστηριότητες εκπαίδευσης των Συμμαχικών Ενόπλων Δυνάμεων».

zarpanews.gr

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