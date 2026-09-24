Σκληρή επίθεση Νετανιάχου στην Τουρκία: «Τύραννος ο Ερντογάν - Απειλεί την Ελλάδα»

Snapshot Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Ταγίπ Ερντογάν «τύραννο» και τον κατηγόρησε για δολοφονίες Κούρδων, παράνομη κατάληψη στη Βόρεια Κύπρο, απειλές προς την Ελλάδα και φυλάκιση δημοσιογράφων.

Ο Νετανιάχου κατήγγειλε προσπάθειες του Κατάρ να διαδώσει ψευδείς πληροφορίες εναντίον του Ισραήλ μέσω πανεπιστημίων και μέσων ενημέρωσης όπως το Al Jazeera.

Απέκρουσε την κατηγορία γενοκτονίας στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την ως «ψέμα του αιώνα» και υπερασπίστηκε τα μέτρα προστασίας του άμαχου πληθυσμού από το Ισραήλ.

Παρουσίασε αντικείμενα όπως βομβητή και συσκευή Starlink για να υποστηρίξει τις θέσεις του σχετικά με επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ και την καταπίεση στο Ιράν.

Κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αντιπροσωπείες αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας, με τον Νετανιάχου να τους καλεί να φύγουν χαρακτηρίζοντάς τους «ηθικά δειλούς». Snapshot powered by AI

Σκληρή επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε «τύραννο» τον Ερντογάν και τον κατηγόρησε ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, καταλαμβάνει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους.

«Θέλει να καταλάβει τη Συρία. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς ζητά την καταστροφή του Ισραήλ σχεδόν κάθε μέρα και δηλώνει ότι θα γίνει ο ηγέτης της Ιερουσαλήμ. Όχι, κύριε, δεν θα γίνεις. Είναι η πόλη μας», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την «τολμηρή ηγεσία» του και τη συνεργασία στον αγώνα κατά των «βαρβάρων». Ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ενήργησαν από κοινού για να «σώσουν τον πολιτισμό».

«Χαιρετίζω το θάρρος του λαού του Ισραήλ. Χαιρετίζω το θάρρος των γενναίων στρατιωτών μας, Εβραίων, Μουσουλμάνων, Χριστιανών, Δρούζων. Ο πιο ηθικός στρατός στον κόσμο, οι IDF (σ.σ. Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις», τόνισε.

Αναφερόμενος στις αυξανόμενες διεθνείς επικρίσεις εναντίον του Ισραήλ, σημείωσε ότι το Κατάρ ξοδεύει δισεκατομμύρια για να «διαδώσει ψέματα» σχετικά με το Ισραήλ, χρηματοδοτώντας πανεπιστήμια των ΗΠΑ και υποστηρίζοντας ειδησεογραφικά μέσα όπως το Al Jazeera. «Κάνουν πλύση εγκεφάλου στους νέους ώστε να μισούν το Ισραήλ, να μισούν την Αμερική, να μισούν τη Δύση», εξήγησε.

«Ψέμα του αιώνα η κατηγορία για γενοκτονία»

Στη συνέχεια ο Νετανιάχου είπε σχετικά χαρακτήρισε την κατηγορία σε βάρος του Ισραήλ ότι διαπράττει στη Γάζα, ως «το μεγαλύτερο ψέμα του αιώνα». «Έχουμε λάβει αμέτρητα μέτρα για την προστασία του άμαχου πληθυσμού», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο οποίος χαρακτήρισε τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι αντισημίτη.

«Λοιπόν, σε όλους εκείνους που διαδίδουν αυτά τα ψέματα για τη χώρα μου ή τους γενναίους στρατιώτες μου – είτε βρίσκονται σε αυτήν την αίθουσα είτε στο γραφείο του αντισημίτη δημάρχου της Νέας Υόρκης – τους λέω το εξής: “Ντροπή σας. Ντροπή σας που παραποιείτε τα γεγονότα.”», είπε ο Νετανιάχου.

Η συσκευή Starlink και ο βομβητής

Ο Νετανιάχου στις ομιλίες του στην Γενική Συνέλευση συνηθίζει να φέρνει αντικείμενα προκειμένου να τραβήξει την προσοχή στα λεγόμενα του. Αυτή τη φορά όταν έλεγε ότι το Ισραήλ «χτύπησε σκληρά τη Χαμάς, κατατρόπωσε τη Χεζμπολάχ» και έβγαλε έναν βομβητή και ρώτησε τους παρευρισκόμενους: «Τα θυμάστε αυτά;. Σίγουρα η Χεζμπολάχ τα θυμάται».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφερόταν στην επίθεση 2024 που ενορχήστρωσε το Ισραήλ, όταν χιλιάδες βομβητές μελών της Χεζμπολάχ εξερράγησαν σχεδόν ταυτόχρονα στο Λίβανο, σκοτώνοντας εννέα άτομα και τραυματίζοντας περίπου 3.000 ανθρώπους.

Αμέσως μετά έβγαλε ένα λευκό κουτί Starlink προκειμένου να μιλήσει για την καταπίεση των Ιρανών από το καθεστώς των μουλάδων. «Το ιρανικό καθεστώς φοβάται ιδιαίτερα όταν ο κόσμος έχει αυτό», είπε ο Νετανιάχου καθώς έδειχνε το αντικείμενο στο κοινό.

«Πρόκειται για μια συσκευή επικοινωνίας, το Starlink, που επιτρέπει στους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στην αλήθεια, να ασκούν το δικαίωμα της επιλογής, να ασκούν την ελευθερία της σκέψης και την ελευθερία του λόγου», είπε.

«Γι’ αυτό το ιρανικό καθεστώς ξοδεύει εκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια για να λογοκρίνει το διαδίκτυο», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι θα άφηνε τη συσκευή στην ιρανική αντιπροσωπεία, ώστε όταν «αναπόφευκτα αποστατήσουν, να μπορούν και αυτοί να διηγηθούν την ιστορία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Ο Νετανιάχου στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έδειξε μία συσκευή Starlink AP

Αποχώρησαν αντιπροσωπείες

Στην έναρξη της ομιλίας του αρκετές αντιπροσωπείες αποχώρησαν από την αίθουσα σε ένδειξη αποδοκιμασίας. Τότε ο Νετανιάχου είπε από το βήμα ότι οι «ηθικά δειλοί» πρέπει να φύγουν και τους ζήτησε βγουν από το αμφιθέατρο.