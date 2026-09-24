Μυστική Υπηρεσία Δανίας: Τους επόμενους μήνες η Ρωσία μπορεί να επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ

Μια πηγή που γνωρίζει τον τρόπο σκέψης στη Μόσχα είπε στον Guardian πως συμφωνεί ότι η Ρωσία πιθανότατα θα εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις της

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Μυστική Υπηρεσία Δανίας: Τους επόμενους μήνες η Ρωσία μπορεί να επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών της Δανίας προειδοποιεί για πιθανή περιορισμένη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας σε χώρα του ΝΑΤΟ τους επόμενους μήνες.
  • Υπάρχει αυξανόμενος κίνδυνος ρωσικών επιθέσεων σε υποδομές του ΝΑΤΟ που υποστηρίζουν την Ουκρανία ή περιορισμένης εισβολής με στρατιώτες χωρίς διακριτικά.
  • Η πλήρης εισβολή σε χώρα του ΝΑΤΟ θεωρείται εξαιρετικά απίθανη, αλλά δεν αποκλείεται απόλυτα.
  • Η Ρωσία μπορεί να δοκιμάσει την αντίδραση του ΝΑΤΟ σύμφωνα με το άρθρο 5 της Ιδρυτικής Διακήρυξης, πιστεύοντας πως οι σύμμαχοι μπορεί να μην αντιδράσουν συλλογικά.
  • Η ρωσική στρατιωτική ηγεσία θεωρεί ότι το ΝΑΤΟ ήδη διεξάγει υβριδικό πόλεμο εναντίον της, δικαιολογώντας τη δυνατότητα ρωσικής ανταπόκρισης με παρόμοια μέσα.
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Μία ακόμη μυστική υπηρεσία κράτους της Ε.Ε. υποστηρίζει ότι η Ρωσία σχεδιάζει επίθεση κατά χώρας – μέλους του ΝΑΤΟ. Αυτή τη φορά η Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών της Δανίας ανέφερε ότι η Ρωσία ενδέχεται να εξαπολύσει περιορισμένη στρατιωτική επίθεση εναντίον χώρας του ΝΑΤΟ τους επόμενους μήνες.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα, Πέμπτη, η Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών προειδοποίησε για έναν «χαμηλό αλλά αυξανόμενο κίνδυνο» η Ρωσία να εξαπολύσει επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς εναντίον υποδομών του ΝΑΤΟ που υποστηρίζουν την Ουκρανία, ή να πραγματοποιήσει περιορισμένη εισβολή σε γειτονική χώρα με μικρό αριθμό στρατιωτών, οι οποίοι ενδεχομένως να ενεργούν χωρίς διακριτικά.

Στρατιώτες ΝΑΤΟ ΗΠΑ

Αμερικανοί στρατιώτες, που αποτελούν μέρος της ΝΑΤΟϊκής δύναμης, παρατάσσονται στην αεροπορική βάση «Μιχαήλ Κογκαλνιτσέανου», κοντά στη λιμενική πόλη Κονστάντα της Μαύρης Θάλασσας, στην ανατολική Ρουμανία, την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022.

AP

Η υπηρεσία εκτιμά ότι παραμένει «εξαιρετικά απίθανο» να προχωρήσει η Ρωσία σε πλήρη εισβολή σε χώρα του ΝΑΤΟ. Ωστόσο τόνισε ότι ένα τέτοιο σενάριο «δεν μπορεί να αποκλειστεί».Η Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών εξήγησε ότι η Ρωσία ενδέχεται να επιδιώξει να δοκιμάσει στην πράξη το άρθρο 5 της Ιδρυτικής Διακήρυξης του ΝΑΤΟ, το οποίο δεσμεύει τα μέλη σε αμυντική συνδρομή.

Προειδοποίησε ότι υπάρχει «ο κίνδυνος η Ρωσία να εκτιμήσει ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν θα αντιδράσουν συλλογικά», ιδιαίτερα εάν η Μόσχα πιστεύει ότι οι ΗΠΑ δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμούν να υποστηρίξουν τους Ευρωπαίους συμμάχους τους σε έναν ενδεχόμενο πόλεμο με τη Ρωσία.

Μια πηγή που γνωρίζει τον τρόπο σκέψης στη Μόσχα είπε στον Guardian πως συμφωνεί ότι η Ρωσία πιθανότατα θα εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις της. «Η ανώτατη στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας είναι πεπεισμένη ότι ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ εμπλέκονται άμεσα στον πόλεμο κατά της Ρωσίας – όχι μόνο παρέχοντας όπλα και πληροφορίες στην Ουκρανία, αλλά και βοηθώντας στην καθοδήγηση πυραύλων και drones», ανέφερε η πηγή.

«Πιστεύουν, επομένως, ότι το ΝΑΤΟ διεξάγει ήδη έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και ότι η Ρωσία έχει το δικαίωμα να ανταποκριθεί με τον ίδιο τρόπο», πρόσθεσε η πηγή.

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