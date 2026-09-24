Μυστική Υπηρεσία Δανίας: Τους επόμενους μήνες η Ρωσία μπορεί να επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ
Μια πηγή που γνωρίζει τον τρόπο σκέψης στη Μόσχα είπε στον Guardian πως συμφωνεί ότι η Ρωσία πιθανότατα θα εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις της
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- Η Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών της Δανίας προειδοποιεί για πιθανή περιορισμένη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας σε χώρα του ΝΑΤΟ τους επόμενους μήνες.
- Υπάρχει αυξανόμενος κίνδυνος ρωσικών επιθέσεων σε υποδομές του ΝΑΤΟ που υποστηρίζουν την Ουκρανία ή περιορισμένης εισβολής με στρατιώτες χωρίς διακριτικά.
- Η πλήρης εισβολή σε χώρα του ΝΑΤΟ θεωρείται εξαιρετικά απίθανη, αλλά δεν αποκλείεται απόλυτα.
- Η Ρωσία μπορεί να δοκιμάσει την αντίδραση του ΝΑΤΟ σύμφωνα με το άρθρο 5 της Ιδρυτικής Διακήρυξης, πιστεύοντας πως οι σύμμαχοι μπορεί να μην αντιδράσουν συλλογικά.
- Η ρωσική στρατιωτική ηγεσία θεωρεί ότι το ΝΑΤΟ ήδη διεξάγει υβριδικό πόλεμο εναντίον της, δικαιολογώντας τη δυνατότητα ρωσικής ανταπόκρισης με παρόμοια μέσα.
Μία ακόμη μυστική υπηρεσία κράτους της Ε.Ε. υποστηρίζει ότι η Ρωσία σχεδιάζει επίθεση κατά χώρας – μέλους του ΝΑΤΟ. Αυτή τη φορά η Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών της Δανίας ανέφερε ότι η Ρωσία ενδέχεται να εξαπολύσει περιορισμένη στρατιωτική επίθεση εναντίον χώρας του ΝΑΤΟ τους επόμενους μήνες.
Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα, Πέμπτη, η Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών προειδοποίησε για έναν «χαμηλό αλλά αυξανόμενο κίνδυνο» η Ρωσία να εξαπολύσει επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς εναντίον υποδομών του ΝΑΤΟ που υποστηρίζουν την Ουκρανία, ή να πραγματοποιήσει περιορισμένη εισβολή σε γειτονική χώρα με μικρό αριθμό στρατιωτών, οι οποίοι ενδεχομένως να ενεργούν χωρίς διακριτικά.
Η υπηρεσία εκτιμά ότι παραμένει «εξαιρετικά απίθανο» να προχωρήσει η Ρωσία σε πλήρη εισβολή σε χώρα του ΝΑΤΟ. Ωστόσο τόνισε ότι ένα τέτοιο σενάριο «δεν μπορεί να αποκλειστεί».Η Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών εξήγησε ότι η Ρωσία ενδέχεται να επιδιώξει να δοκιμάσει στην πράξη το άρθρο 5 της Ιδρυτικής Διακήρυξης του ΝΑΤΟ, το οποίο δεσμεύει τα μέλη σε αμυντική συνδρομή.
Προειδοποίησε ότι υπάρχει «ο κίνδυνος η Ρωσία να εκτιμήσει ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν θα αντιδράσουν συλλογικά», ιδιαίτερα εάν η Μόσχα πιστεύει ότι οι ΗΠΑ δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμούν να υποστηρίξουν τους Ευρωπαίους συμμάχους τους σε έναν ενδεχόμενο πόλεμο με τη Ρωσία.
Μια πηγή που γνωρίζει τον τρόπο σκέψης στη Μόσχα είπε στον Guardian πως συμφωνεί ότι η Ρωσία πιθανότατα θα εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις της. «Η ανώτατη στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας είναι πεπεισμένη ότι ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ εμπλέκονται άμεσα στον πόλεμο κατά της Ρωσίας – όχι μόνο παρέχοντας όπλα και πληροφορίες στην Ουκρανία, αλλά και βοηθώντας στην καθοδήγηση πυραύλων και drones», ανέφερε η πηγή.
«Πιστεύουν, επομένως, ότι το ΝΑΤΟ διεξάγει ήδη έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και ότι η Ρωσία έχει το δικαίωμα να ανταποκριθεί με τον ίδιο τρόπο», πρόσθεσε η πηγή.