Μακρόν:Η CIA δεν προειδοποίησε για πιθανές ρωσικές επιθέσεις -Στρατιωτική βοήθεια σε Σαουδική Αραβία

Για τον Εμανουέλ Μακρόν, είναι πιθανό η Γαλλία να γίνει στόχος μιας ρωσικής επίθεσης.

Δημήτρης Μάνωλης

Μακρόν:Η CIA δεν προειδοποίησε για πιθανές ρωσικές επιθέσεις -Στρατιωτική βοήθεια σε Σαουδική Αραβία
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η CIA δεν προειδοποίησε τη Γαλλία για πιθανές ρωσικέςθέσεις στη νότια Ευρώπη που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη χώρα.
  • Ο Μακρόν προειδοποίησε ότι η Ρωσία αυξάνει τις εχθρικές και εγκληματικές ενέργειες κατά ευρωπαϊκών χωρών και η Γαλλία μπορεί να γίνει στόχος παρόμοιων επιθέσεων.
  • Η Γαλλία θα στείλει στρατιωτικούς πόρους και αμυντικά συστήματα για να προστατεύσει βασική ενεργειακή εγκατάσταση στη Σαουδική Αραβία.
  • Ο Μακρόν πρόκειται να φέρει σε επαφή τις χώρες της G7 για να εξετάσουν την απελευθέρωση αποθεμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου αν χρειαστεί.
  • Ο Μακρόν χαρακτήρισε κακή την απειλή του Τραμπ να σταματήσει τις αμερικανικές εξαγωγές πετρελαίου και τόνισε πως η Γαλλία δεν εξαρτάται άμεσα από αυτό.
Snapshot powered by AI

Η αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) δεν έχει προειδοποιήσει το Παρίσι για ενδεχόμενο ρωσικό πλήγμα στη νότια Ευρώπη, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει και τη Γαλλία, δήλωσε την Πέμπτη ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Μπορώ να το διαψεύσω. Η CIA δεν ενημέρωσε τις γαλλικές υπηρεσίες», δήλωσε σε συνέντευξή του στα γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα TF1 και France 2.

Ωστόσο, ο Μακρόν τόνισε ότι η Ρωσία αυξάνει τις εχθρικές και εγκληματικές ενέργειες εναντίον ευρωπαϊκών χωρών και προειδοποίησε ότι η Γαλλία θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με επιθέσεις παρόμοιες με την αποτυχημένη επίθεση στη Λειψία.

Ο πρόεδρος ισχυρίζεται ότι «η Ρωσία πολλαπλασιάζει τις εχθρικές και ενίοτε εγκληματικές πράξεις προς τις ευρωπαϊκές χώρες», υποδεικνύοντας ότι «υπήρξαν αρκετές ενδείξεις» για μια νέα ρωσική κινητοποίηση.

«Αλλά αντιμετωπίζουμε μια ανησυχητική κατάσταση» και τέτοιες επιθέσεις «θα μπορούσαν να συμβούν», πρόσθεσε ο αρχηγός του κράτους.

Η Γαλλία θα στείλει στρατεύματα για να προστατεύσουν τη Σαουδική Αραβία στην πετρελαϊκή διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας

Η Γαλλία θα στείλει στρατεύματα και αμυντικά συστήματα στη Σαουδική Αραβία για να βοηθήσει στην προστασία της πόλης-λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία είναι κομβικής σημασίας για τις μεταφορές ενέργειας, δήλωσε την Πέμπτη ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Αυτή είναι η συμφωνία που οριστικοποιήσαμε με τους Σαουδάραβες: θα στείλουμε στρατιωτικούς πόρους, δηλαδή στρατιώτες, συστήματα ραντάρ και αμυντικά συστήματα, για να προστατεύσουμε αυτήν την τοποθεσία, όχι για να μας εμπλέξουν σε τυχόν συγκρούσεις, αλλά για να την προστατεύσουμε», δήλωσε ο Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος θα «φέρει επίσης σε επαφή τις χώρες της G7», τις οποίες ηγείται επί του παρόντος η Γαλλία, για να «εξετάσουν κατά πόσον υπάρχει ανάγκη εκείνη τη στιγμή να απελευθερωθούν ξανά αποθέματα για να διευκολυνθεί η αγορά» φυσικού αερίου και πετρελαίου.

«Κακή η απειλή Τραμπ να σταματήσει τις εξαγωγές πετρελαίου των ΗΠΑ»

«Δεν εξαρτόμαστε άμεσα» από το αμερικανικό πετρέλαιο, παρατηρεί ο Εμανουέλ Μακρόν, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι «μια τέτοια απόφαση θα αύξανε τις τιμές».

«Του είπα ότι αυτή η απόφαση θα ήταν κακή», πρόσθεσε ο αρχηγός του κράτους κατά τη διάρκεια συνάντησης στον ΟΗΕ με τον Αμερικανό ηγέτη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έδωσε συνέντευξη από την αίθουσα Vega

Στην αίθουσα Vega, στο υπόγειο των Ηλυσίων Πεδίων, ο Εμανουέλ Μακρόν έδωσε συνέντευξη στους δημοσιογράφους Ζιλ Μπουλό και Καρολάιν Ρου.

Αυτή η νέα αίθουσα, που χρησιμοποιείται από το φθινόπωρο του 2025 μετά από μήνες εργασιών, έχει ήδη φιλοξενήσει αρκετά Συμβούλια Ασφαλείας εντός των τειχών της.

Σε αυτό το μέρος, που βρίσκεται σε συνθήκες υψηλής ασφάλειας, οι αρχηγοί των κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο και οι υποψήφιοι για την προεδρία έγιναν δεκτοί από τον αρχηγό του κράτους την περασμένη Παρασκευή, για να εξετάσουν τη διεθνή κατάσταση και την άνοδο των τιμών των καυσίμων.

Δεν απέκλεισε μείωση φόρων σε περίπτωση που οι τιμές των καυσίμων εκτοξευθούν

Αν και ο πρόεδρος αποκλείει προς το παρόν τη μείωση των φόρων καυσίμων, δεν αποκλείει εντελώς αυτό το ενδεχόμενο.

«Αν πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα, δεν θα αφήσουμε τις τιμές να εκτοξευθούν για τους Γάλλους», εξηγεί ο Εμανουέλ Μακρόν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (24/9/2026): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:52ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρή επίθεση Νετανιάχου στην Τουρκία: «Ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα – Καταλαμβάνει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο»

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν:Η CIA δεν προειδοποίησε για πιθανές ρωσικές επιθέσεις -Στρατιωτική βοήθεια σε Σαουδική Αραβία

21:43LIFESTYLE

Μπόνο για Ντόλι Πάρτον: «Σηκώθηκε από το κρεβάτι για να τραγουδήσει» - Η εξομολόγηση για την τελευταία ηχογράφηση της θρυλικής τραγουδίστριας

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Μυστική Υπηρεσία Δανίας: Τους επόμενους μήνες η Ρωσία μπορεί να επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: Η συμπεριφορά του Ζελένσκι υποδηλώνει ότι κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών

21:20ΕΥ ΖΗΝ

Ποιες τροφές βοηθούν για καλύτερο και πιο ποιοτικό ύπνο

21:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Ανατριχίλα: Όρθιο το Telekom Center Athens για την επιστροφή Ομπράντοβιτς!

21:15ΚΟΣΜΟΣ

State Department: Πράσινο φως για πακέτο $101 εκατ. για υποστήριξη της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας

21:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Aνώτατη κυβερνητική πηγή για δηλώσεις Ερντογάν: «Κινήθηκαν σε μια διαφορετική κατεύθυνση από το πρόσφατο παρελθόν»

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Δεν πίστευαν στα μάτια τους: Κάρολος και Καμίλα έκαναν έκπληξη σε ζευγάρι που έκλεισε 60 χρόνια γάμου

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που μετανάστης εγκαταλείπει παιδί πριν σκαρφαλώσει στο φουσκωτό

20:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός - Παρί: Η 12άδα του Ομπράντοβιτς για την πρεμιέρα της EuroLeague

20:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 30,2% η ΝΔ - Μειώνεται η διαφορά ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ

20:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021: Ποιοι θα πάρουν «ραβασάκι» από την ΑΑΔΕ - Πως θα γλιτώσουν το πρόστιμο

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΠΑ: Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας - Καίει χαμηλή βλάστηση

20:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και ψυχρή μεταβολή - Πώς θα ξεκινήσει ο Οκτώβριος

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Επέστρεψαν οι δημοσιογράφοι των CNN, MS NOW και Politico

20:00ΥΓΕΙΑ

Η άνοια δεν είναι μόνο απώλεια μνήμης: 10 πρώιμα σημάδια που πρέπει να μην αγνοήσετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:49ΕΘΝΙΚΑ

SMS επιστράτευσης: Κατά χιλιάδες προσέρχονται οι Έλληνες στην Ενεργή Εθελοντική Εφεδρεία

20:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και ψυχρή μεταβολή - Πώς θα ξεκινήσει ο Οκτώβριος

18:00LIFESTYLE

Ο Κρίστιαν Μπέιλ έχτισε χωριό ανάδοχης φροντίδας για να μην χωρίζονται τα αδέλφια που μένουν μόνα

13:02ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» από πυροβολισμούς στην κηδεία του «Τάισον» που σκοτώθηκε στο φρικτό τροχαίο στην Ποσειδώνος - Βίντεο

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που μετανάστης εγκαταλείπει παιδί πριν σκαρφαλώσει στο φουσκωτό

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Η ομολογία που σόκαρε το πανελλήνιο: Έπνιξε στη μπανιέρα τη σύζυγό του και την έθαψε στο πάρκο που έπαιζαν τα παιδιά τους στη Φιλοθέη

21:15ΚΟΣΜΟΣ

State Department: Πράσινο φως για πακέτο $101 εκατ. για υποστήριξη της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας

20:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 30,2% η ΝΔ - Μειώνεται η διαφορά ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ

15:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αντικυκλωνική «ομπρέλα» με παγίδα τον Οκτώβριο – Η Μεσόγειος που βράζει φέρνει ανατροπή το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα

06:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας από τα Météo-France, DWD και Met Office - Χιόνια και πολικό ψύχος στην Ελλάδα

16:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Προειδοποίηση από την πρωινή εκτέλεση του μοντέλου ICON-EU

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου από τον «Επστάιν του Ταμίλ Ναντού»

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (24/9/2026): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Συναυλία Βίσση στο ΟΑΚΑ: Παράταση της λειτουργίας ΗΣΑΠ το Σάββατο

19:29LIFESTYLE

Οι κόρες της Αρετής: Το μεγάλο στοίχημα του ALPHA μετά το «Ριφιφί»

15:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν ECMWF και ICON-EU για το Σαββατοκύριακο – Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

21:52ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρή επίθεση Νετανιάχου στην Τουρκία: «Ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα – Καταλαμβάνει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο»

17:05LIFESTYLE

Ξεσπά ο Λάκης Γαβαλάς για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Ουρλιάζει μια κατίνα, είναι τραγική αυτή η εμπορευματοποίηση»

13:40LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Πέταξε» μέσα στο ΟΑΚΑ δύο ημέρες πριν τη μεγάλη συναυλία - Η εντυπωσιακή φωτογραφία

11:58LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι συμβαίνει στην πρωινή ζώνη – Ποιες εκπομπές ξεχωρίζουν;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ