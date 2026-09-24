Μακρόν:Η CIA δεν προειδοποίησε για πιθανές ρωσικές επιθέσεις -Στρατιωτική βοήθεια σε Σαουδική Αραβία

Snapshot Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η CIA δεν προειδοποίησε τη Γαλλία για πιθανές ρωσικέςθέσεις στη νότια Ευρώπη που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη χώρα.

Ο Μακρόν προειδοποίησε ότι η Ρωσία αυξάνει τις εχθρικές και εγκληματικές ενέργειες κατά ευρωπαϊκών χωρών και η Γαλλία μπορεί να γίνει στόχος παρόμοιων επιθέσεων.

Η Γαλλία θα στείλει στρατιωτικούς πόρους και αμυντικά συστήματα για να προστατεύσει βασική ενεργειακή εγκατάσταση στη Σαουδική Αραβία.

Ο Μακρόν πρόκειται να φέρει σε επαφή τις χώρες της G7 για να εξετάσουν την απελευθέρωση αποθεμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου αν χρειαστεί.

Ο Μακρόν χαρακτήρισε κακή την απειλή του Τραμπ να σταματήσει τις αμερικανικές εξαγωγές πετρελαίου και τόνισε πως η Γαλλία δεν εξαρτάται άμεσα από αυτό. Snapshot powered by AI

Η αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) δεν έχει προειδοποιήσει το Παρίσι για ενδεχόμενο ρωσικό πλήγμα στη νότια Ευρώπη, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει και τη Γαλλία, δήλωσε την Πέμπτη ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Μπορώ να το διαψεύσω. Η CIA δεν ενημέρωσε τις γαλλικές υπηρεσίες», δήλωσε σε συνέντευξή του στα γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα TF1 και France 2.

Ωστόσο, ο Μακρόν τόνισε ότι η Ρωσία αυξάνει τις εχθρικές και εγκληματικές ενέργειες εναντίον ευρωπαϊκών χωρών και προειδοποίησε ότι η Γαλλία θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με επιθέσεις παρόμοιες με την αποτυχημένη επίθεση στη Λειψία.

Ο πρόεδρος ισχυρίζεται ότι «η Ρωσία πολλαπλασιάζει τις εχθρικές και ενίοτε εγκληματικές πράξεις προς τις ευρωπαϊκές χώρες», υποδεικνύοντας ότι «υπήρξαν αρκετές ενδείξεις» για μια νέα ρωσική κινητοποίηση.

«Αλλά αντιμετωπίζουμε μια ανησυχητική κατάσταση» και τέτοιες επιθέσεις «θα μπορούσαν να συμβούν», πρόσθεσε ο αρχηγός του κράτους.

Η Γαλλία θα στείλει στρατεύματα για να προστατεύσουν τη Σαουδική Αραβία στην πετρελαϊκή διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας

Η Γαλλία θα στείλει στρατεύματα και αμυντικά συστήματα στη Σαουδική Αραβία για να βοηθήσει στην προστασία της πόλης-λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία είναι κομβικής σημασίας για τις μεταφορές ενέργειας, δήλωσε την Πέμπτη ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Αυτή είναι η συμφωνία που οριστικοποιήσαμε με τους Σαουδάραβες: θα στείλουμε στρατιωτικούς πόρους, δηλαδή στρατιώτες, συστήματα ραντάρ και αμυντικά συστήματα, για να προστατεύσουμε αυτήν την τοποθεσία, όχι για να μας εμπλέξουν σε τυχόν συγκρούσεις, αλλά για να την προστατεύσουμε», δήλωσε ο Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος θα «φέρει επίσης σε επαφή τις χώρες της G7», τις οποίες ηγείται επί του παρόντος η Γαλλία, για να «εξετάσουν κατά πόσον υπάρχει ανάγκη εκείνη τη στιγμή να απελευθερωθούν ξανά αποθέματα για να διευκολυνθεί η αγορά» φυσικού αερίου και πετρελαίου.

«Κακή η απειλή Τραμπ να σταματήσει τις εξαγωγές πετρελαίου των ΗΠΑ»

«Δεν εξαρτόμαστε άμεσα» από το αμερικανικό πετρέλαιο, παρατηρεί ο Εμανουέλ Μακρόν, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι «μια τέτοια απόφαση θα αύξανε τις τιμές».

«Του είπα ότι αυτή η απόφαση θα ήταν κακή», πρόσθεσε ο αρχηγός του κράτους κατά τη διάρκεια συνάντησης στον ΟΗΕ με τον Αμερικανό ηγέτη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έδωσε συνέντευξη από την αίθουσα Vega

Στην αίθουσα Vega, στο υπόγειο των Ηλυσίων Πεδίων, ο Εμανουέλ Μακρόν έδωσε συνέντευξη στους δημοσιογράφους Ζιλ Μπουλό και Καρολάιν Ρου.

Αυτή η νέα αίθουσα, που χρησιμοποιείται από το φθινόπωρο του 2025 μετά από μήνες εργασιών, έχει ήδη φιλοξενήσει αρκετά Συμβούλια Ασφαλείας εντός των τειχών της.

Σε αυτό το μέρος, που βρίσκεται σε συνθήκες υψηλής ασφάλειας, οι αρχηγοί των κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο και οι υποψήφιοι για την προεδρία έγιναν δεκτοί από τον αρχηγό του κράτους την περασμένη Παρασκευή, για να εξετάσουν τη διεθνή κατάσταση και την άνοδο των τιμών των καυσίμων.

Δεν απέκλεισε μείωση φόρων σε περίπτωση που οι τιμές των καυσίμων εκτοξευθούν

Αν και ο πρόεδρος αποκλείει προς το παρόν τη μείωση των φόρων καυσίμων, δεν αποκλείει εντελώς αυτό το ενδεχόμενο.

«Αν πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα, δεν θα αφήσουμε τις τιμές να εκτοξευθούν για τους Γάλλους», εξηγεί ο Εμανουέλ Μακρόν.

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