Μακρόν στον ΟΗΕ: «Ο νόμος της ζούγκλας επιστρέφει»– Σκληρό μήνυμα για Γάζα, Ουκρανία και διεθνή τάξη

Στην τελευταία του ομιλία στη Γενική Συνέλευση ως πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμανουέλ Μακρόν υπερασπίστηκε τον ρόλο του ΟΗΕ και προειδοποίησε για έναν κόσμο όπου «ο νόμος του ισχυρότερου» παίρνει τη θέση του διεθνούς δικαίου. 

Γιάννης Φιλιππάκος

Μακρόν στον ΟΗΕ: «Ο νόμος της ζούγκλας επιστρέφει»– Σκληρό μήνυμα για Γάζα, Ουκρανία και διεθνή τάξη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε για την «επιστροφή του νόμου της ζούγκλας» και υποστήριξε την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και του ρόλου του ΟΗΕ.
  • Καταδίκασε την αδράνεια της διεθνούς κοινότητας στη Γάζα και επανέλαβε τη στήριξή του στη λύση των δύο κρατών για το Παλαιστινιακό.
  • Πρότεινε μορατόριουμ στις επιθέσεις κατά ενεργειακών και πολιτικών υποδομών στην Ουκρανία και αποκλιμάκωση στη Μαύρη Θάλασσα για τη διευκόλυνση των εξαγωγών σιτηρών.
  • Κάλεσε για διεθνή συνεργασία στην ανάπτυξη ανοικτού κώδικα μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, ώστε οι χώρες να διατηρήσουν τεχνολογική αυτονομία και να μην εξαρτώνται από ΗΠΑ ή Κίνα.
  • Η ομιλία ήταν η τελευταία του Μακρόν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως πρόεδρος της Γαλλίας, όπου τόνισε την ανάγκη στήριξης των Ηνωμένων Εθνών και καταδίκασε τη νέα τάξη ατιμωρησίας.
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Με μια προειδοποίηση για την «επιστροφή του νόμου της ζούγκλας» άνοιξε ο Εμανουέλ Μακρόν την τελευταία του ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως πρόεδρος της Γαλλίας.

Λίγους μήνες πριν ολοκληρώσει τη δεύτερη θητεία του στο Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος επέλεξε να αφιερώσει μεγάλο μέρος της παρέμβασής του στην υπεράσπιση της πολυμερούς τάξης και του ρόλου των Ηνωμένων Εθνών.

«Το ερώτημα είναι αν θέλουμε να ζήσουμε με μια επιστροφή του νόμου της ζούγκλας ή σε μια πολιτισμένη διεθνή κοινωνία», είπε από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης.

Χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένες χώρες στο συγκεκριμένο σημείο της ομιλίας του, μίλησε για δυνάμεις που επιχειρούν να αλλάξουν σύνορα, να παρακάμψουν την κυριαρχία άλλων λαών και να καθορίσουν μόνες τους τις εξελίξεις σε ζητήματα όπως το κλίμα και η τεχνητή νοημοσύνη.

«Εκεί όπου επιχειρεί να επιβληθεί ο νόμος του ισχυρότερου, οφείλουμε να υπερασπιστούμε τη δικαιοσύνη και το κοινό συμφέρον», ανέφερε, καλώντας τα κράτη να στηρίξουν περισσότερο τον ΟΗΕ αντί να αποδεχθούν μια διεθνή τάξη που καθορίζεται αποκλειστικά από την ισχύ.

«Τι αξιοπιστία έχουμε αν παραμένουμε αδρανείς στη Γάζα;»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Μακρόν για την κατάσταση στη Γάζα. Αμφισβήτησε την εικόνα ότι έχει ήδη επιτευχθεί ειρήνη, σημειώνοντας ότι η ανθρωπιστική πρόσβαση δεν έχει αποκατασταθεί και ότι η διεθνής κοινότητα εξακολουθεί να παρακολουθεί την κατάσταση χωρίς ουσιαστική πρόοδο.

«Τι αξιοπιστία έχουμε αν συνεχίσουμε να παραμένουμε αδρανείς απέναντι στη Γάζα;», διερωτήθηκε, χαρακτηρίζοντας όσα συμβαίνουν εκεί «θέαμα που θα έπρεπε να μας ντροπιάζει όλους».

Ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε τη στήριξή του στη λύση των δύο κρατών και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη Δυτική Όχθη, καταγγέλλοντας τη συνεχιζόμενη βία και προειδοποιώντας ότι οι εξελίξεις επί του εδάφους απομακρύνουν καθημερινά την προοπτική δημιουργίας βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους.

Πρόταση για μορατόριουμ στην Ουκρανία

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Μακρόν πρότεινε μορατόριουμ στις επιθέσεις κατά ενεργειακών και πολιτικών υποδομών.

Έθεσε επίσης θέμα αποκλιμάκωσης στη Μαύρη Θάλασσα, ώστε να διευκολυνθούν οι εξαγωγές σιτηρών, συνδέοντας το ζήτημα με την επισιτιστική ασφάλεια και ιδιαίτερα με τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών.

Η πρόταση είχε βρεθεί και στις συνομιλίες που είχε προηγουμένως ο Γάλλος πρόεδρος με τον Ντόναλντ Τραμπ, με το Παρίσι να επιδιώκει συμφωνία για περιορισμό των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές.

«Να μην εξαρτόμαστε από τις ΗΠΑ ή την Κίνα»

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο Μακρόν κάλεσε τις χώρες που θέλουν να διατηρήσουν την τεχνολογική τους αυτονομία να συνεργαστούν για την ανάπτυξη ενός προηγμένου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης ανοικτού κώδικα, ώστε, όπως είπε, να μη βρεθούν σε σχέση εξάρτησης από τις μεγάλες τεχνολογικές δυνάμεις.

Η πρότασή του προβλέπει κοινή αξιοποίηση υπολογιστικής ισχύος και επενδυτικών πόρων για την ανάπτυξη ενός μοντέλου που θα μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί από τις συμμετέχουσες χώρες.

Η τελευταία ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης

Η εμφάνιση είχε και έντονο συμβολισμό για τον ίδιο τον Μακρόν καθώς ήταν η τελευταία φορά που απευθυνόταν στη Γενική Συνέλευση ως πρόεδρος της Γαλλίας, ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027 και της ολοκλήρωσης της δεύτερης θητείας του τον Μάιο. Είχε ανέβει για πρώτη φορά στο ίδιο βήμα το 2017, λίγους μήνες μετά την πρώτη εκλογή του.

Έκλεισε την ομιλία του επιστρέφοντας εκεί όπου είχε ξεκινήσει: στον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών.

«Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τη νέα τάξη ατιμωρησίας που κάποιοι θέλουν να οικοδομήσουν», είπε, πριν ολοκληρώσει με τη φράση: «Ζήτω τα Ηνωμένα Έθνη».

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