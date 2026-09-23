Γεραπετρίτης: Άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών – Ενισχυμένος ο ρόλος της Ελλάδας στον ΟΗΕ

Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επικεντρώθηκαν οι επαφές του υπουργού Εξωτερικών στη Νέα Υόρκη. Συναντήσεις με τους ομολόγους του από Ιράν, Πακιστάν και Μπαχρέιν, με την Ελλάδα να προετοιμάζεται παράλληλα για την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας τον Οκτώβριο.

Γιάννης Φιλιππάκος

Γεραπετρίτης: Άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών – Ενισχυμένος ο ρόλος της Ελλάδας στον ΟΗΕ
ΕΘΝΙΚΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και την αποκατάσταση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.
  • Οι επαφές του κ. Γεραπετρίτη στη Νέα Υόρκη περιλάμβαναν συναντήσεις με ομολόγους από Ιράν, Πακιστάν και Μπαχρέιν, με έμφαση στη διατήρηση ανοικτών και ασφαλών θαλάσσιων διαδρόμων.
  • Η Ελλάδα προετοιμάζεται για την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Οκτώβριο, με στόχο την ενίσχυση της συνεννόησης μεταξύ των μελών του Συμβουλίου.
  • Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ της πολυμερούς συνεργασίας και της τήρησης του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αντιτιθέμενη στην υποχώρηση του διεθνούς δικαίου έναντι της ισχύος.
  • Στο πλαίσιο των επαφών του, ο υπουργός συζήτησε επίσης θέματα περιφερειακής ασφάλειας και συνεργασίας με υπουργούς Εξωτερικών από Αλγερία, Κολομβία και Δομινικανή Δημοκρατία.
Snapshot powered by AI

Την ανάγκη να σταματήσουν άμεσα οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή και να αποκατασταθεί πλήρως η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας έθεσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υπουργός Εξωτερικών στάθηκε ιδιαίτερα στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η συνέχιση της κρίσης στους θαλάσσιους διαδρόμους, σημειώνοντας ότι το ζήτημα ξεπερνά τα όρια της περιοχής και επηρεάζει τόσο την ενεργειακή όσο και την επισιτιστική ασφάλεια.

«Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών», ανέφερε, συνδέοντας την αποκλιμάκωση με την αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Επαφές με Ιράν, Πακιστάν και Μπαχρέιν

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρέθηκε στο επίκεντρο και των διμερών επαφών του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών.

Ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε χωριστά με τους υπουργούς Εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν, ενώ συμμετείχε και σε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ομολόγους τους από χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής.

Όπως ανέφερε, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ανάγκη να παραμείνουν ανοικτοί και ασφαλείς οι θαλάσσιοι διάδρομοι, καθώς μια παρατεταμένη διαταραχή στη ναυσιπλοΐα μπορεί να έχει συνέπειες πολύ πέρα από την περιοχή της σύγκρουσης.

Στο πρόγραμμα των επαφών του στη Νέα Υόρκη περιλαμβάνονται επίσης συναντήσεις με τους υπουργούς Εξωτερικών της Αλγερίας, της Κολομβίας και της Δομινικανής Δημοκρατίας, με τις συζητήσεις να αφορούν ευρύτερα θέματα περιφερειακής ασφάλειας και συνεργασίας.

Η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας

Ιδιαίτερη θέση στις επαφές του Έλληνα υπουργού είχε και η επικείμενη ανάληψη από την Ελλάδα της προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Οκτώβριο.

Ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της 81ης Γενικής Συνέλευσης, Χαλιλούρ Ραχμάν, με τη συζήτηση να επεκτείνεται στη λειτουργία του Οργανισμού, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ.

«Δεν μπορεί το Διεθνές Δίκαιο να υποχωρεί απέναντι στην ισχύ», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Αθήνας υπέρ της πολυμερούς συνεργασίας και της τήρησης του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Η Ελλάδα αναλαμβάνει τον Οκτώβριο για δεύτερη φορά την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά τη σημερινή διετή θητεία της ως μη μόνιμο μέλος. Η προεδρία συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία το Συμβούλιο έχει μπροστά του σειρά ανοικτών κρίσεων, αλλά και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη, στόχος της Αθήνας είναι να αξιοποιήσει την προεδρία για την ενίσχυση της συνεννόησης μεταξύ των μελών του Συμβουλίου και, όπου αυτό είναι εφικτό, για την επίτευξη ευρύτερων συγκλίσεων σε ζητήματα στα οποία σήμερα υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:28ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν στον ΟΗΕ: «Ο νόμος της ζούγκλας επιστρέφει» – Σκληρό μήνυμα για Γάζα, Ουκρανία και διεθνή τάξη

01:28ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν σε Γκουτέρες για Κυπριακό: «Καμία πρόταση χωρίς κυριαρχική ισότητα δεν μπορεί να αποδώσει»

01:04ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν – ΗΠΑ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Τρίωρη συνάντηση Αραγτσί με Γουίτκοφ

00:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χωρίς κατεύθυνση η Wall Street με το βλέμμα στραμμένο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

00:20ΕΘΝΙΚΑ

Γεραπετρίτης από Νέα Υόρκη: Άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών – Ενισχυμένος ο ρόλος της Ελλάδας στον ΟΗΕ

23:59ΚΟΣΜΟΣ

«Οποιαδήποτε στιγμή» - Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν σε τριμερή

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Στο μικροσκόπιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου συνταξιούχος οδοντίατρος

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Μυστηριώδης εξαφάνιση 56χρονου από κρουαζιερόπλοιο - Ταξίδευε οικογενειακά για την επέτειο γάμου

23:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα κόντρα Άδωνι - Πολάκη: «Σιχαμένο υποκείμενο» - «Παραιτήσου» - Βίντεο

23:41ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο παπα- Κίτσος: Από τους πρώτους ιερείς που χειροτόνησε ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Ένταλμα σύλληψης της επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών για διαφθορά

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν στον ΟΗΕ: «Όχι» στον «νόμο της ζούγκλας» - «Ντροπή μας η Γάζα - Προτεραιότητα το Ορμούζ»

23:11LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: Από υπερβολική δόση ναρκωτικών ο θάνατός της - Κοκτέιλ ουσιών έδειξε η νεκροψία

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τροχαίο με ανατροπή οχήματος - Στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Απεγκλωβίστηκε τραυματίας από δύσβατο σημείο στους Λιαπάδες

23:00LIFESTYLE

«Παραλίγο να πεθάνω στον ύπνο μου» - Συγκλονίζει η Μαρία Μενούνος για τη μάχη της με τον διαβήτη

22:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε κλειστή συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst ο Κυριάκος Μητσοτάκης

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Νεοϋορκέζων πήρε οικόπεδο με αντάλλαγμα μια τηλεόραση: Έχτισε σπίτι μέσω YouTube και το πούλησε επτά φορές πάνω!

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα τοποθέτησε σύστημα 27 καθρεφτών για να επιταχύνει την κατασκευή του μεγαλύτερου φράγματος στον κόσμο

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν στον ΟΗΕ: Ενδείξεις για διπλωματική διέξοδο μετά το τρίωρο τετ-α-τετ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου - Πότε θα πέσει η θερμοκρασία, πού θα βρέξει και πώς θα μπει ο Οκτώβρης

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα τοποθέτησε σύστημα 27 καθρεφτών για να επιταχύνει την κατασκευή του μεγαλύτερου φράγματος στον κόσμο

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (22/9/2026): Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

22:13ΚΟΣΜΟΣ

Καθαρός τρόμος: Η στιγμή που αφηνιασμένος ταύρος 508 κιλών πηδάει στις κερκίδες της αρένας

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Από τα κλουβιά του MMA στο Άγιον Όρος: Βαπτίστηκε ορθόδοξος ο μαχητής Λέων Γκαβάνας

12:30ΕΥ ΖΗΝ

5 απλές συνήθειες μετά το βραδινό γεύμα για να μειώσετε τη χοληστερόλη

23:11LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: Από υπερβολική δόση ναρκωτικών ο θάνατός της - Κοκτέιλ ουσιών έδειξε η νεκροψία

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικό εκπαιδευτήριο καλούσε τον Ηλία Θεοδωρόπουλο να μιλήσει σε εφήβους για το άγχος: «Ντρέπομαι που είχα εκπαιδευτική σχέση με αυτό το σχολείο»

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 22/9: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 68 εκατ. ευρώ

14:33ΕΛΛΑΔΑ

«Τη χτύπησε κεραυνός»: Διασωληνωμένη στον «Ερυθρό» η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης

23:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα κόντρα Άδωνι - Πολάκη: «Σιχαμένο υποκείμενο» - «Παραιτήσου» - Βίντεο

01:04ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν – ΗΠΑ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Τρίωρη συνάντηση Αραγτσί με Γουίτκοφ

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: 15 μαχαιριές δέχτηκε η Πηνελόπη από τον δολοφόνο, οι επτά πισώπλατες - Τι έδειξε η νεκροψία

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Το χρονικό των ελέγχων του ΙΣΑ στα ιατρεία Γάκα και Θεοδωρόπουλου στην Καρνεάδου - Τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και το τιμολόγιο των €29.509,98

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες χώρες δεν εφαρμόζουν την αλλαγή ώρας και γιατί

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Οι πρώτες ημέρες στον Κορυδαλλό – Ο βιολογικός καθαρισμός και η αντίδραση στα τραγούδια του Μαζωνάκη που βάζουν οι κρατούμενες - Το ψευδώνυμο που της έβγαλαν στη φυλακή

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιατροί «μαϊμού» τον έπεισαν να αφαιρέσει κύστεις από το πρόσωπο -«Είπαν ότι μπορεί να πάθω καρκίνο»

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Οι αναρτήσεις της Πηνελόπης λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία της - «Ο ίδιος άνθρωπος που με γοήτευσε, ο ίδιος άνθρωπος με απογοήτευσε»

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

15:50LIFESTYLE

«Ριφιφί»: Πότε θα δούμε το δεύτερο επεισόδιο στον ALPHA;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ