Γεραπετρίτης: Άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών – Ενισχυμένος ο ρόλος της Ελλάδας στον ΟΗΕ

Snapshot Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και την αποκατάσταση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Οι επαφές του κ. Γεραπετρίτη στη Νέα Υόρκη περιλάμβαναν συναντήσεις με ομολόγους από Ιράν, Πακιστάν και Μπαχρέιν, με έμφαση στη διατήρηση ανοικτών και ασφαλών θαλάσσιων διαδρόμων.

Η Ελλάδα προετοιμάζεται για την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Οκτώβριο, με στόχο την ενίσχυση της συνεννόησης μεταξύ των μελών του Συμβουλίου.

Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ της πολυμερούς συνεργασίας και της τήρησης του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αντιτιθέμενη στην υποχώρηση του διεθνούς δικαίου έναντι της ισχύος.

Στο πλαίσιο των επαφών του, ο υπουργός συζήτησε επίσης θέματα περιφερειακής ασφάλειας και συνεργασίας με υπουργούς Εξωτερικών από Αλγερία, Κολομβία και Δομινικανή Δημοκρατία. Snapshot powered by AI

Την ανάγκη να σταματήσουν άμεσα οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή και να αποκατασταθεί πλήρως η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας έθεσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υπουργός Εξωτερικών στάθηκε ιδιαίτερα στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η συνέχιση της κρίσης στους θαλάσσιους διαδρόμους, σημειώνοντας ότι το ζήτημα ξεπερνά τα όρια της περιοχής και επηρεάζει τόσο την ενεργειακή όσο και την επισιτιστική ασφάλεια.

«Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών», ανέφερε, συνδέοντας την αποκλιμάκωση με την αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Επαφές με Ιράν, Πακιστάν και Μπαχρέιν

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρέθηκε στο επίκεντρο και των διμερών επαφών του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών.

Ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε χωριστά με τους υπουργούς Εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν, ενώ συμμετείχε και σε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ομολόγους τους από χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής.

Όπως ανέφερε, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ανάγκη να παραμείνουν ανοικτοί και ασφαλείς οι θαλάσσιοι διάδρομοι, καθώς μια παρατεταμένη διαταραχή στη ναυσιπλοΐα μπορεί να έχει συνέπειες πολύ πέρα από την περιοχή της σύγκρουσης.

Στο πρόγραμμα των επαφών του στη Νέα Υόρκη περιλαμβάνονται επίσης συναντήσεις με τους υπουργούς Εξωτερικών της Αλγερίας, της Κολομβίας και της Δομινικανής Δημοκρατίας, με τις συζητήσεις να αφορούν ευρύτερα θέματα περιφερειακής ασφάλειας και συνεργασίας.

Η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας

Ιδιαίτερη θέση στις επαφές του Έλληνα υπουργού είχε και η επικείμενη ανάληψη από την Ελλάδα της προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Οκτώβριο.

Ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της 81ης Γενικής Συνέλευσης, Χαλιλούρ Ραχμάν, με τη συζήτηση να επεκτείνεται στη λειτουργία του Οργανισμού, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ.

«Δεν μπορεί το Διεθνές Δίκαιο να υποχωρεί απέναντι στην ισχύ», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Αθήνας υπέρ της πολυμερούς συνεργασίας και της τήρησης του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Η Ελλάδα αναλαμβάνει τον Οκτώβριο για δεύτερη φορά την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά τη σημερινή διετή θητεία της ως μη μόνιμο μέλος. Η προεδρία συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία το Συμβούλιο έχει μπροστά του σειρά ανοικτών κρίσεων, αλλά και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη, στόχος της Αθήνας είναι να αξιοποιήσει την προεδρία για την ενίσχυση της συνεννόησης μεταξύ των μελών του Συμβουλίου και, όπου αυτό είναι εφικτό, για την επίτευξη ευρύτερων συγκλίσεων σε ζητήματα στα οποία σήμερα υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες.