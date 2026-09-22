Ηγουμενίτσα: 15 μαχαιριές δέχτηκε η Πηνελόπη από τον δολοφόνο - Οι επτά πισώπλατες

Συγκλονίζουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ηγουμενίτσα: 15 μαχαιριές δέχτηκε η Πηνελόπη από τον δολοφόνο - Οι επτά πισώπλατες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 25χρονη Πηνελόπη δέχτηκε 15 μαχαιριές, εκ των οποίων επτά πισώπλατες, με θανάσιμες τις δύο βαθιές στον τράχηλο που προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία.
  • Ο 27χρονος πρώην σύντροφος της συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών.
  • Οι αναρτήσεις της Πηνελόπης στα κοινωνικά δίκτυα πριν τη δολοφονία υποδηλώνουν συναισθηματική δυσφορία και προβλήματα στη σχέση της με τον δράστη.
  • Οι μαρτυρίες γειτόνων αναφέρουν φασαρίες και φωνές από τον δράστη πριν το έγκλημα, ενώ η κοπέλα είχε χωρίσει μαζί του περίπου έναν μήνα νωρίτερα.
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Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ιωαννίνων, από τον ιατροδικαστή Ιωάννη Αϊβατίδη, η νεκροψία - νεκροτομή στη σωρό της 25χρονης Πηνελόπης που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στην Ηγουμενίτσα.

Η νεαρή γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, δέχτηκε 15 μαχαιριές σε όλο το σώμα της, ενώ φαίνεται, πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη.

Θανάσιμες για εκείνη, ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχτηκε στον τράχηλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα , το συκώτι, στον αριστερό πνεύμονα και στο στομάχι.

Τα τραύματα που δέχτηκε η Πηνελόπη από το μαχαίρι τύπου σουγιά, μήκους 7,5 εκατοστών, καταδεικνύουν την αγριότητα της επίθεσης και το μένος του καθ' ομολογίαν δράστη για εκείνη.

Οι αναρτήσεις της Πηνελόπης λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία της

Όσα διαπίστωσε ο ιατροδικαστής για τη δολοφονία της Πηνελόπης από τον πρώην σύντροφό της, στην Ηγουμενίτσα πλαισιώνουν οι μαρτυρίες συγγενών και συναδέλφων της κοπέλας.

Ο 27χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης του εγκλήματος, που αρχικά υποκρινόταν και έλεγε πως ο ίδιος και η 25χρονη δέχτηκαν επίθεση από κουκουλοφόρους, ζήτησε και πήρε το πρωί της Τρίτης προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία αλλά και για κατοχή ναρκωτικών.

Την ίδια ώρα, αναρτήσεις της 25χρονης στα κοινωνικά δίκτυα αποκαλύπτουν τη συναισθηματική δυσφορία που ένιωθε, υποννοώντας και προβλήματα με τον 27χρονο.

Οι αναρτήσεις

Ειδικότερα, στις 21 Αυγούστου 2026, η Πηνελόπη είχε γράψει: «Ο ίδιος άνθρωπος που με γοήτευσε, ο ίδιος άνθρωπος με απογοήτευσε».

Σε άλλη ανάρτησή της, στις 25 Αυγούστου, έγραψε: «Δεν είναι να εμπιστεύεσαι ούτε τον εαυτό σου».

Πριν έξι ημέρες, είχε γράψει: «Η απόφαση που δεν πήρες είναι αυτή που δεν αλλάζει ποτέ», ενώ την ημέρα της δολοφονίας της έγραψε: «Αν αγνοείς ένα πρόβλημα δεν σταματάει να υπάρχει, ε;».

«Έκανε φασαρίες αυτός»

Σύμφωνα με γειτόνισσα, ο 27χρονος έκανε φασαρίες. «Έκανε φασαρίες αυτός, έκανε. Φωνές ακούγαμε. Φωνές, φασαρίες, αυτά. Τσακωνόταν αλλά εμείς δεν μπορούμε να δούμε μέσα τι γινότανε. Φώναζε. Κάποιες στιγμές φώναζε αλλά δεν ξέρω με ποιον τσακωνόταν», ανέφερε η γειτόνισσα.

«Αυτά είναι άσχημα πράγματα. Πρέπει να μπει ένα τέλος, αλλά δυστυχώς… Δεν είχαν θέμα οικονομικό και δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι όλα ψέματα», είπε ο θείος της 25χρονης.

Η κοπέλα πάλεψε με τον δολοφόνο της, αλλά δεν κατάφερε να ξεφύγει. Οι δυο τους είχαν χωρίσει πριν από περίπου ένα μήνα και ο 27χρονος την απειλούσε.

Προσχεδιασμένο έγκλημα «βλέπουν» οι αρχές

Οι δικοί της άνθρωποι δε γνώριζαν το παραμικρό για το κίνδυνο που διέτρεχε. «Είχε σπουδάσει, ήταν βιολόγος και είχε έρθει να εργαστεί στο αντικείμενό της. Ήταν πάρα πολύ καλό κορίτσι. Ένα καλό κορίτσι, μορφωμένο, εργαζόταν στο αντικείμενό της, είχε τις ευκαιρίες της και εμείς προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να το συνειδητοποιήσουμε», ανέφερε συνάδελφός της άτυχης κοπέλας.

Ο 27χρονος, που είχε ταξιδέψει από το Αιγάλεω στην Ηγουμενίτσα μια μέρα πριν το έγκλημα, έχοντας ήδη μαζί του ένα μαχαίρι, διανυκτέρευσε σε ένα παγκάκι περιμένοντας να συναντήσει την κοπέλα που ομολόγησε ότι σκότωσε. Ο καθ’ ομολογίαν δράστης ισχυρίστηκε αρχικά ότι τσακώθηκαν για οικονομικές διαφορές και θόλωσε. Όμως οι Αρχές θεωρούν ότι έχουν να κάνουν με ένα έγκλημα πλήρως προσχεδιασμένο.

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