Τζέιμς Σλόγιαν: Πέθανε ο βετεράνος ηθοποιός της θρυλικής σειράς «Star Trek»

Παρά τη μεγάλη καριέρα των έξι δεκαετιών, σπάνια έδινε συνεντεύξεις ή έκανε δημόσιες εμφανίσεις

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Τζέιμς Σλόγιαν: Πέθανε ο βετεράνος ηθοποιός της θρυλικής σειράς «Star Trek»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Τζέιμς Σλόγιαν πέθανε στο Λος Άντζελες σε ηλικία 85 ετών, μετά από καριέρα έξι δεκαετιών στην υποκριτική.
  • Έγινε γνωστός κυρίως από τον ρόλο του σε διάφορες σειρές «Star Trek», όπως το «The Next Generation», «Deep Space Nine» και «Voyager».
  • Συμμετείχε στην ταινία «The Sting» του 1973 ως μαφιόζος και στην ταινία «Xanadu» ως αυταρχικό αφεντικό.
  • Εμφανίστηκε επίσης σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές όπως «Hawaii Five-O», «MacGyver», «Baywatch» και «X Files».
  • Ήταν η φωνή της Lexus σε διαφημιστικά σποτ για δύο δεκαετίες και απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις και συνεντεύξεις.
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Στο σπίτι του στο Λος Άντζελες πέθανε την Τρίτη, όπως ανακοινώθηκε ο ηθοποιός Τζέιμς Σλόγιαν σε ηλικία 85 ετών, μετά από μία λαμπερή καριέρα έξι δεκαετιών, όπου έγινε κυρίως γνωστός μέσα από τη σειρά Σταρ Τρεκ και την ταινία «Xanadu».

Ο ρόλος του στη σειρά ξεκίνησε το 1990 σε ένα επεισόδιο του «Star Trek: The Next Generation».

Στη συνέχεια εμφανίστηκε στη σειρά «Star Trek: Deep Space Nine», πριν επιστρέψει στο «Star Trek: The Next Generation» και, στη συνέχεια, στο «Star Trek: Voyager».

Πολλοί άλλοι θα θυμούνται τον Σλόγιαν από την ταινία «The Sting» του 1973, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Πολ Νιούμαν και Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της δεκαετίας του 1970, κερδίζοντας επτά Όσκαρ.

Ο Σλόγιαν υποδύθηκε τον μαφιόζο Μοτόλα, ο οποίος εργάζεται για τον αδίστακτο αρχηγό του εγκλήματος Ντόιλ Λονέγκαν, τον οποίο υποδύθηκε ο Ρόμπερτ Σο.

Ο επόμενος πιο αξιοσημείωτος κινηματογραφικός του ρόλος ήταν στην ταινία «Xanadu», όπου υποδύθηκε τον Σίμπσον, τον αυταρχικό αφεντικό του Σόνι Μαλόουν (Μάικλ Μπεκ).

Ο Σλόγιαν εμφανίστηκε επίσης σε άλλες εμβληματικές τηλεοπτικές σειρές, όπως το «Hawaii Five-O», το «Growing Pains», το «MacGyver», το «Baywatch» και το «X Files».

Εκτός από την υποκριτική στην οθόνη, ο Σλόγιαν πέρασε δύο δεκαετίες ως η φωνή της Lexus σε διαφημιστικά σποτ για το αυτοκίνητο.

Αδελφός του είναι ο αείμνηστος δημοσιογράφος Πάτρικ Σλόγιαν, κάτοχος του βραβείου Πούλιτζερ, ο οποίος έγινε γνωστός για την αποκάλυψη ότι Αμερικανοί στρατιώτες είχαν χάσει τη ζωή τους στον Πόλεμο του Κόλπου από «φιλικά πυρά». Ο Πάτρικ πέθανε το 2019 σε ηλικία 82 ετών.

Ο Σλόγιαν σπάνια έδινε συνεντεύξεις και δεν εμφανιζόταν ποτέ σε συνέδρια θαυμαστών, παρά το γεγονός ότι ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς καλεσμένους ηθοποιούς του σύμπαντος του «Star Trek».

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