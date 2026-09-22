Τραμπ: Η επίθεση σε ρεπόρτερ του CNN έξω από την έδρα του ΟΗΕ - «Δεν θα έπρεπε να βρίσκεστε εδώ»
Ο Τραμπ δίνει συνέχεια στην κόντρα με τους δημοσιογράφους
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- Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε σε ρεπόρτερ του CNN έξω από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, λέγοντας ότι το δίκτυο δεν θα έπρεπε να καλύπτει την παρουσία του.
- Η ρεπόρτερ του CNN υπενθύμισε ότι τα Ηνωμένα Έθνη έδωσαν άδεια στο δίκτυο για την κάλυψη της εκδήλωσης.
- Ο Τραμπ επέμεινε στην κριτική του προς το CNN παρά την άδεια κάλυψης και απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση για τον πόλεμο με το Ιράν.
- Τόνισε ότι είναι τιμή του να βρίσκεται στα Ηνωμένα Έθνη και υποστήριξε ότι η χώρα του σημειώνει μεγάλη πρόοδο.
Συνέχεια στη σύγκρουσή του με δημοσιογράφους μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων των ΗΠΑ έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη.
«Λοιπόν, είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ», δήλωσε αρχικά ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και στη συνέχεια εξαπέλυσε επίθεση στη δημοσιογράφο του CNN που βρισκόταν στο σημείο: «Με εκπλήσσει το γεγονός ότι το CNN βρίσκεται εδώ για να με καλύψει. Δεν θα έπρεπε να είστε εδώ».
Η ρεπόρτερ του CNN, παρατήρησε ότι τα Ηνωμένα Έθνη ήταν αυτά που έδωσαν την άδεια στο δίκτυο. «Είπατε ότι δεν θα με καλύπτατε. Δεν θα έπρεπε να με καλύπτετε», επέμεινε ο Τραμπ.
Όταν πιέστηκε περαιτέρω για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν, ο Τραμπ συνέχισε να μιλάει για τη ΓΣ του ΟΗΕ. «Αλλά θα σας πω, είναι τιμή μου να βρίσκομαι στα Ηνωμένα Έθνη, και σημειώνουμε μεγάλη πρόοδο. Η χώρα μας τα πάει πραγματικά, πραγματικά καλά», είπε.