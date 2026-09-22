Τραμπ: Η επίθεση σε ρεπόρτερ του CNN έξω από την έδρα του ΟΗΕ - «Δεν θα έπρεπε να βρίσκεστε εδώ»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε σε ρεπόρτερ του CNN έξω από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, λέγοντας ότι το δίκτυο δεν θα έπρεπε να καλύπτει την παρουσία του.

Η ρεπόρτερ του CNN υπενθύμισε ότι τα Ηνωμένα Έθνη έδωσαν άδεια στο δίκτυο για την κάλυψη της εκδήλωσης.

Ο Τραμπ επέμεινε στην κριτική του προς το CNN παρά την άδεια κάλυψης και απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση για τον πόλεμο με το Ιράν.

Τόνισε ότι είναι τιμή του να βρίσκεται στα Ηνωμένα Έθνη και υποστήριξε ότι η χώρα του σημειώνει μεγάλη πρόοδο. Snapshot powered by AI

Συνέχεια στη σύγκρουσή του με δημοσιογράφους μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων των ΗΠΑ έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη.

«Λοιπόν, είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ», δήλωσε αρχικά ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και στη συνέχεια εξαπέλυσε επίθεση στη δημοσιογράφο του CNN που βρισκόταν στο σημείο: «Με εκπλήσσει το γεγονός ότι το CNN βρίσκεται εδώ για να με καλύψει. Δεν θα έπρεπε να είστε εδώ».

Η ρεπόρτερ του CNN, παρατήρησε ότι τα Ηνωμένα Έθνη ήταν αυτά που έδωσαν την άδεια στο δίκτυο. «Είπατε ότι δεν θα με καλύπτατε. Δεν θα έπρεπε να με καλύπτετε», επέμεινε ο Τραμπ.

Όταν πιέστηκε περαιτέρω για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν, ο Τραμπ συνέχισε να μιλάει για τη ΓΣ του ΟΗΕ. «Αλλά θα σας πω, είναι τιμή μου να βρίσκομαι στα Ηνωμένα Έθνη, και σημειώνουμε μεγάλη πρόοδο. Η χώρα μας τα πάει πραγματικά, πραγματικά καλά», είπε.

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