Ηγουμενίτσα: Συγκέντρωση στην πλατεία Δημαρχείου για τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης

Snapshot Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ηγουμενίτσα πραγματοποιήθηκε για τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης και την ανάδειξη της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας τόνισε την έλλειψη ξενώνων για κακοποιημένες γυναίκες στην Ήπειρο και ανέδειξε κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες που δυσχεραίνουν την απομάκρυνση από κακοποιητικές σχέσεις.

Οι Αρχές εξετάζουν τα κινητά τηλέφωνα του θύματος και του δράστη για να ανασυνθέσουν τα γεγονότα πριν τη δολοφονία και διερευνούν το κίνητρο της πράξης.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η Πηνελόπη δέχτηκε 15 μαχαιριές, με θανατηφόρες τις δύο στον τράχηλο και σοβαρά τραύματα σε ζωτικά όργανα, αποδεικνύοντας την αγριότητα της επίθεσης.

Ο 27χρονος δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών και υποστηρίζει ότι η δολοφονία έγινε μετά από διαπληκτισμό για οικονομική διαφορά. Snapshot powered by AI

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη στην πλατεία Δημαρχείου στην Ηγουμενίτσα, με αφορμή τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης από τον 27χρονο πρώην συντροφό της, το βράδυ της Κυριακής.

Γυναίκες και άντρες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στην νεαρή κοπέλα που έχασε άδικα τη ζωή της και να αναδείξουν το ζήτημα της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και την ανάγκη προστασίας των γυναικών.

Το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη θλίψη του για τη δολοφονία της Πηνελόπης, ενώ ανέδειξε το ζήτημα απουσίας ξενώνων για κακοποιημένες γυναίκες, αναφέροντας ότι η μόνη δομή που υπάρχει στην Ήπειρο είναι στα Γιάννενα και διαθέτει μόνο 20 κλίνες.

Στην ανακοίνωσή του συνέδεσε το ζήτημα της βίας με τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, κάνοντας αναφορά σε χαμηλούς μισθούς, φτώχεια και οικονομικά αδιέξοδα που, κατά την εκτίμησή του, μπορούν να δυσχεραίνουν την απομάκρυνση μιας γυναίκας από μια κακοποιητική σχέση.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Στο μεταξύ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα όσα οδήγησαν στην τραγική κατάληξη με τις Αρχές να βάζουν στο επίκεντρο τα κινητά τηλέφωνα θύματος και θύτη. Κλήσεις, μηνύματα και συνομιλίες εξετάζονται προκειμένου να ανασυντεθούν όσα συνέβησαν πριν από τη μοιραία συνάντηση και να διερευνηθεί το κίνητρο της δολοφονίας.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο διάστημα που προηγήθηκε του εγκλήματος, στη μεταξύ τους επικοινωνία μετά τον χωρισμό, αλλά και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 27χρονος ταξίδεψε από το Αιγάλεω στην Ηγουμενίτσα για να συναντήσει την 25χρονη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος δολοφόνος έχει υποστηρίξει ότι η συνάντηση αφορούσε οικονομική διαφορά ύψους 1.900 ευρώ, με τον συγκεκριμένο ισχυρισμός βρίσκεται υπό διερεύνηση. Η σχέση της με τον 27χρονο κατηγορούμενο είχε ολοκληρωθεί περίπου έναν μήνα πριν από τη δολοφονία.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές ότι είχε έρθει από την Αθήνα στην Ηγουμενίτσα προκειμένου να συζητήσει με την πρώην σύντροφό του για οικονομική διαφορά. Στην απολογία του υποστήριξε ότι τσακώθηκαν και «θόλωσε», προχωρώντας στη δολοφονία της.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η νεαρή γυναίκα δέχτηκε 15 μαχαιριές σε όλο το σώμα της, ενώ φαίνεται, πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη.

Θανάσιμες για εκείνη, ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχτηκε στον τράχηλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα , το συκώτι, στον αριστερό πνεύμονα και στο στομάχι.

Τα τραύματα που δέχτηκε η Πηνελόπη από το μαχαίρι τύπου σουγιά, μήκους 7,5 εκατοστών, καταδεικνύουν την αγριότητα της επίθεσης, το μένος του καθ’ ομολογία δράστη για εκείνη.

Στο μεταξύ, ο 27χρονος δολοφόνος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών.

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