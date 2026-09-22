Ηγουμενίτσα: Συγκέντρωση στην πλατεία Δημαρχείου για τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης

Η συγκέντρωση καλέστηκε για να αναδειχθεί το ζήτημα προστασίας των γυναικών από την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία

Ελένη Ευστρατίου

Ηγουμενίτσα: Συγκέντρωση στην πλατεία Δημαρχείου για τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ηγουμενίτσα πραγματοποιήθηκε για τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης και την ανάδειξη της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.
  • Το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας τόνισε την έλλειψη ξενώνων για κακοποιημένες γυναίκες στην Ήπειρο και ανέδειξε κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες που δυσχεραίνουν την απομάκρυνση από κακοποιητικές σχέσεις.
  • Οι Αρχές εξετάζουν τα κινητά τηλέφωνα του θύματος και του δράστη για να ανασυνθέσουν τα γεγονότα πριν τη δολοφονία και διερευνούν το κίνητρο της πράξης.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η Πηνελόπη δέχτηκε 15 μαχαιριές, με θανατηφόρες τις δύο στον τράχηλο και σοβαρά τραύματα σε ζωτικά όργανα, αποδεικνύοντας την αγριότητα της επίθεσης.
  • Ο 27χρονος δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών και υποστηρίζει ότι η δολοφονία έγινε μετά από διαπληκτισμό για οικονομική διαφορά.
Snapshot powered by AI

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη στην πλατεία Δημαρχείου στην Ηγουμενίτσα, με αφορμή τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης από τον 27χρονο πρώην συντροφό της, το βράδυ της Κυριακής.

Γυναίκες και άντρες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στην νεαρή κοπέλα που έχασε άδικα τη ζωή της και να αναδείξουν το ζήτημα της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και την ανάγκη προστασίας των γυναικών.

hgoumenitsa-sygkentrwsh

Το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη θλίψη του για τη δολοφονία της Πηνελόπης, ενώ ανέδειξε το ζήτημα απουσίας ξενώνων για κακοποιημένες γυναίκες, αναφέροντας ότι η μόνη δομή που υπάρχει στην Ήπειρο είναι στα Γιάννενα και διαθέτει μόνο 20 κλίνες.

Στην ανακοίνωσή του συνέδεσε το ζήτημα της βίας με τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, κάνοντας αναφορά σε χαμηλούς μισθούς, φτώχεια και οικονομικά αδιέξοδα που, κατά την εκτίμησή του, μπορούν να δυσχεραίνουν την απομάκρυνση μιας γυναίκας από μια κακοποιητική σχέση.

hgoumenitsa-sugentrwsi

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Στο μεταξύ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα όσα οδήγησαν στην τραγική κατάληξη με τις Αρχές να βάζουν στο επίκεντρο τα κινητά τηλέφωνα θύματος και θύτη. Κλήσεις, μηνύματα και συνομιλίες εξετάζονται προκειμένου να ανασυντεθούν όσα συνέβησαν πριν από τη μοιραία συνάντηση και να διερευνηθεί το κίνητρο της δολοφονίας.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο διάστημα που προηγήθηκε του εγκλήματος, στη μεταξύ τους επικοινωνία μετά τον χωρισμό, αλλά και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 27χρονος ταξίδεψε από το Αιγάλεω στην Ηγουμενίτσα για να συναντήσει την 25χρονη.

ηγουμενιτσα-συγκεντρωση

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος δολοφόνος έχει υποστηρίξει ότι η συνάντηση αφορούσε οικονομική διαφορά ύψους 1.900 ευρώ, με τον συγκεκριμένο ισχυρισμός βρίσκεται υπό διερεύνηση. Η σχέση της με τον 27χρονο κατηγορούμενο είχε ολοκληρωθεί περίπου έναν μήνα πριν από τη δολοφονία.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές ότι είχε έρθει από την Αθήνα στην Ηγουμενίτσα προκειμένου να συζητήσει με την πρώην σύντροφό του για οικονομική διαφορά. Στην απολογία του υποστήριξε ότι τσακώθηκαν και «θόλωσε», προχωρώντας στη δολοφονία της.

[389720] ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ ΤΗΣ 24ΧΡΟΝΗΣ(EUROKINISSI)

Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η νεαρή γυναίκα δέχτηκε 15 μαχαιριές σε όλο το σώμα της, ενώ φαίνεται, πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη.

Θανάσιμες για εκείνη, ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχτηκε στον τράχηλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα , το συκώτι, στον αριστερό πνεύμονα και στο στομάχι.

Τα τραύματα που δέχτηκε η Πηνελόπη από το μαχαίρι τύπου σουγιά, μήκους 7,5 εκατοστών, καταδεικνύουν την αγριότητα της επίθεσης, το μένος του καθ’ ομολογία δράστη για εκείνη.

sygentrwsh-hgoumenitsa

Στο μεταξύ, ο 27χρονος δολοφόνος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε κλειστή συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst ο Κυριάκος Μητσοτάκης

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Νεοϋορκέζων πήρε οικόπεδο με αντάλλαγμα μια τηλεόραση: Έχτισε σπίτι μέσω YouTube και το πούλησε επτά φορές πάνω!

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα τοποθέτησε σύστημα 27 καθρεφτών για να επιταχύνει την κατασκευή του μεγαλύτερου φράγματος στον κόσμο

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν στον ΟΗΕ: Ενδείξεις για διπλωματική διέξοδο μετά το τρίωρο τετ-α-τετ

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια - Στα «λευκά» το Οροπέδιο των Μουσών

22:13ΚΟΣΜΟΣ

Καθαρός τρόμος: Η στιγμή που αφηνιασμένος ταύρος 508 κιλών πηδάει στις κερκίδες της αρένας

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (22/9/2026): Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

22:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χάκερς υποστηρίζουν ότι έκλεψαν δεδομένα «χιλιάδων εργαζομένων» του FBI

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 22/9: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 68 εκατ. ευρώ

21:55ΑΠΟΨΕΙΣ

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» ενισχύει το έργο της κυβερνοασφάλειας

21:46ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θα έπρεπε να βρίσκεστε εδώ!» Ο Τραμπ δίνει συνέχεια στην κόντρα με τους δημοσιογράφους και επιτίθεται σε ρεπόρτερ του CNN, έξω από την έδρα του ΟΗΕ

21:45ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Αισιοδοξία Τραμπ για συμφωνία στην Ουκρανία μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι – «Έτοιμος να συναντηθεί ο Πούτιν»

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Το χρονικό των ελέγχων του ΙΣΑ στα ιατρεία Γάκα και Θεοδωρόπουλου στην Καρνεάδου - Τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και το τιμολόγιο των €29.509,98

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Τζέιμς Σλόγιαν: Πέθανε ο βετεράνος ηθοποιός της θρυλικής σειράς «Star Trek»

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πιθανότατα» θα δεχτεί πίσω τους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αν αποφασίσει το δικαστήριο

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Συγκέντρωση στην πλατεία Δημαρχείου για τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης

21:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – Όλο το πρόγραμμα των επαφών του πρωθυπουργού

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: 15 μαχαιριές δέχτηκε η Πηνελόπη από τον δολοφόνο, οι επτά πισώπλατες - Τι έδειξε η νεκροψία

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Παίζει με την τύχη του: Κέρδισε τζακ ποτ 167,3 εκατομμυρίων δολαρίων και ήδη συνελήφθη 5η φορά

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιατροί «μαϊμού» τον έπεισαν να αφαιρέσει κύστεις από το πρόσωπο -«Είπαν ότι μπορεί να πάθω καρκίνο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου - Πότε θα πέσει η θερμοκρασία, πού θα βρέξει και πώς θα μπει ο Οκτώβρης

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (22/9/2026): Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

14:33ΕΛΛΑΔΑ

«Τη χτύπησε κεραυνός»: Διασωληνωμένη στον «Ερυθρό» η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Από τα κλουβιά του MMA στο Άγιον Όρος: Βαπτίστηκε ορθόδοξος ο μαχητής Λέων Γκαβάνας

22:13ΚΟΣΜΟΣ

Καθαρός τρόμος: Η στιγμή που αφηνιασμένος ταύρος 508 κιλών πηδάει στις κερκίδες της αρένας

12:30ΕΥ ΖΗΝ

5 απλές συνήθειες μετά το βραδινό γεύμα για να μειώσετε τη χοληστερόλη

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: 15 μαχαιριές δέχτηκε η Πηνελόπη από τον δολοφόνο, οι επτά πισώπλατες - Τι έδειξε η νεκροψία

15:50LIFESTYLE

«Ριφιφί»: Πότε θα δούμε το δεύτερο επεισόδιο στον ALPHA;

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 22/9: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 68 εκατ. ευρώ

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Οι πρώτες ημέρες στον Κορυδαλλό – Ο βιολογικός καθαρισμός και η αντίδραση στα τραγούδια του Μαζωνάκη που βάζουν οι κρατούμενες - Το ψευδώνυμο που της έβγαλαν στη φυλακή

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Η απάντηση της μπισκοτοβιομηχανίας «Παπαδόπουλος» για τη ρίψη αποβλήτων στο ποτάμι

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Βυτιοφόρο έριχνε βιομηχανικά απόβλητα μπισκοτοβιομηχανίας στο ποτάμι μέσω φρεατίου - Τι απαντά η εταιρεία

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικό εκπαιδευτήριο καλούσε τον Ηλία Θεοδωρόπουλο να μιλήσει σε εφήβους για το άγχος: «Ντρέπομαι που είχα εκπαιδευτική σχέση με αυτό το σχολείο»

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Τζέιμς Σλόγιαν: Πέθανε ο βετεράνος ηθοποιός της θρυλικής σειράς «Star Trek»

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες χώρες δεν εφαρμόζουν την αλλαγή ώρας και γιατί

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Το χρονικό των ελέγχων του ΙΣΑ στα ιατρεία Γάκα και Θεοδωρόπουλου στην Καρνεάδου - Τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και το τιμολόγιο των €29.509,98

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιατροί «μαϊμού» τον έπεισαν να αφαιρέσει κύστεις από το πρόσωπο -«Είπαν ότι μπορεί να πάθω καρκίνο»

06:52LIFESTYLE

Οι κόρες επωνύμων που ξεχωρίζουν στις νέες σειρές

19:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Θερμό επεισόδιο με την Τουρκία φοβούνται οι Έλληνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ