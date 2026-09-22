Η απίστευτη ιστορία του 13χρονου Τζο: Με IQ 168, νίκησε λευχαιμία και ετοιμάζεται για μεταπτυχιακό

Το παιδί - ιδιοφυία που αναμένεται να γίνει ο νεαρότερος μεταπτυχιακός φοιτητής στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Η απίστευτη ιστορία του 13χρονου Τζο: Με IQ 168, νίκησε λευχαιμία και ετοιμάζεται για μεταπτυχιακό
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Τζ Πετράρο-Ιππολίτη, 13 ετών, με δείκτη νοημοσύνης 168, ετοιμάζεται να ξεκινήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.
  • Σε ηλικία 10 ετών πέτυχε 1.590 βαθμούς στις εξετάσεις SAT και απέκτησε απολυτήριο λυκείου στα 11.
  • Νίκησε τη λεμφοκυτταρική λευχαιμία και αντιμετώπισε σύνδρομο Τουρέτ, δυσλεξία και ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.
  • Υπέστη εκφοβισμό και ψυχικές δυσκολίες που οδήγησαν σε απόπειρα αυτοκτονίας, αλλά η έγκαιρη παρέμβαση της οικογένειας τον βοήθησε να συνεχίσει.
  • Συμμετέχει σε φιλανθρωπικές δράσεις και εξετάζει καριέρες σε επιστημονικούς τομείς όπως η παλαιοντολογία, η αρχαιολογία και η θαλάσσια βιολογία.
Snapshot powered by AI

Έχει δείκτη νοημοσύνης 168, νίκησε τη λευχαιμία και τον εκφοβισμό και προετοιμάζεται για μεταπτυχιακές σπουδές σε ηλικία μόλις... 13 ετών.

Αυτή είναι η ιστορία του Τζο Πετράρο - Ιππολίτη (Joe Petraro-Hyppolite) από το Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, που πολλοί αναφέρουν ως μικρό Αϊνστάιν ή τον νεαρό «Σέλντον» τον ήρωα της τηλεοπτικής σειράς.

Σε ηλικία 10 ετών κατάφερε να συγκεντρώσει 1.590 βαθμούς στις εξετάσεις SAT και έναν χρόνο αργότερα να αποκτήσει το απολυτήριο λυκείου. Έγινε δεκτός σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU) στη διαχείριση αθλημάτων, με τις σπουδές του να περιλαμβάνουν επίσης κινησιολογία και βιολογία. Τώρα φοιτά στο πανεπιστήμιο της Λουιζιάνας.

Αν και μόλις 13 ετών, η ζωή του επεφύλαξε αρκετές δοκιμασίες, ασθένεια, απόρριψη και εκφοβισμό.

Τα πρώτα σχολικά χρόνια ου Τζο χαρακτηρίστηκαν από δυσκολίες στην επικοινωνία και από σωματικά και φωνητικά τικ. Σύμφωνα με την οικογένειά του, στο νηπιαγωγείο τον θεωρούσαν υπερβολικά σιωπηλό και τον ενέταξαν στην ειδική αγωγή.

Η κατάσταση άλλαξε στην τρίτη τάξη, όταν μια δασκάλα πρότεινε να υποβληθεί σε εξετάσεις. Την ίδια χρονιά διαγνώστηκε με λεμφοκυτταρική λευχαιμία.

Η μητέρα του, η Άννα Πετράρο - Ιππολίτη, θεραπεύτρια, παρατήρησε τότε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τους περιορισμούς που του αποδίδονταν στο σχολείο.

«Ήταν μια δύσκολη χρονιά», θυμήθηκε η Άννα σε δηλώσεις της στο People. «Είχε ξυρισμένο κεφάλι λόγω της θεραπείας. Αποτύγχανε σκόπιμα στις εξετάσεις και έγραφε λάθος τις λέξεις. Μετά ερχόταν στο σπίτι και διάβαζε για προγραμματισμό. Δεν είχε νόημα», θυμάται.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι έπασχε από σύνδρομο Τουρέτ, δυσλεξία και σοβαρή ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, ενώ είχε δείκτη νοημοσύνης 168.

Για τη μητέρα του, η παρέμβαση της δασκάλας αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς επέτρεψε την αναθεώρηση του εκπαιδευτικού προγράμματος στο οποίο ήταν ενταγμένος. «Αν δεν ήταν αυτή η δασκάλα, είμαι απολύτως σίγουρη ότι θα συνέχιζε να παρακολουθεί ειδική εκπαίδευση», δήλωσε.

Στη συνέχεια, μεταπήδησε σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που του επέτρεψε να προχωρά με τον δικό του ρυθμό. Ολοκλήρωσε το γυμνάσιο και το λύκειο πριν κλείσει τα 12 χρόνια, και αργότερα έγινε δεκτός στο διαδικτυακό πρόγραμμα του Κρατικού Πανεπιστημίου της Λουιζιάνας.

Ο έφηβος διηγήθηκε ότι υπέστη εκφοβισμό λόγω του συνδρόμου Τουρέτ, της θεραπείας του για τον καρκίνο και των ακαδημαϊκών του ικανοτήτων. Αυτές οι εμπειρίες επηρέασαν την ψυχική του υγεία, οδήγησαν σε μια απόπειρα αυτοκτονίας και αποτέλεσαν το κίνητρο για τη μετακόμιση της οικογένειάς του. «Πέρασα πολλές δύσκολες στιγμές», είπε ο Τζο. Θυμήθηκε, συγκεκριμένα, την αποχώρησή του από μια ομάδα μπάσκετ της Καθολικής Οργάνωσης Νεολαίας (CYO). Σύμφωνα με την αφήγησή του, άλλα παιδιά τον παρενοχλούσαν και οι προπονητές υποστήριζαν αυτούς τους συμμαθητές.

«Με παρενοχλούσαν πολύ και οι προπονητές πήραν το μέρος τους. Είπα: “Αυτή είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Τέρμα πια”», διηγήθηκε. Αφού επέστρεψε στο σπίτι του, προσπάθησε να βλάψει τον εαυτό του, ενώ η μητέρα του βρισκόταν στον επάνω όροφο. «Με φώναξε ακριβώς την κατάλληλη στιγμή, και αυτό συνέβη μόλις πριν από τέσσερα χρόνια. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι ακόμα εδώ», δήλωσε.

Σύμφωνα με τη μητέρα του η λευχαιμία βρίσκεται υπό έλεγχο και ότι η πρόβλεψη είναι ευνοϊκή. Ο Τζο συνεχίζει τη θεραπεία και τη φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση των υπόλοιπων διαγνωσμένων παθήσεων.

Ο Τζο ηγείται και φιλανθρωπικής δράσης, και έχει ήδη συμβάλλει μέσω προγράμματος στην κατασκευή περισσότερων από 127 πηγαδιών στην Αφρική.

Παρά τις σπουδές, ο νεαρός εξετάζει διάφορες επαγγελματικές εναλλακτικές που σχετίζονται με την επιστήμη, όπως την παλαιοντολογία, την αρχαιολογία και τη θαλάσσια βιολογία.

Σε ένα μήνυμά του, προς όλους όσοι βιώνουν πόνο ή απομόνωση, λέει: «Μην ακούτε όσους σας κάνουν κακό, μην σκεφτείτε ποτέ να αφαιρέσετε τη ζωή σας. Να θυμάστε πάντα ότι υπάρχει κάποιος εκεί έξω, ανεξάρτητα από το πόσο μακριά βρίσκεται ή πόσων ετών είναι, που νοιάζεται για εσάς».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Συγκέντρωση στην πλατεία Δημαρχείου για τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης

21:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – Όλο το πρόγραμμα των επαφών του πρωθυπουργού

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: 15 μαχαιριές δέχτηκε η Πηνελόπη από τον δολοφόνο, οι επτά πισώπλατες - Τι έδειξε η νεκροψία

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Παίζει με την τύχη του: Κέρδισε τζακ ποτ 167,3 εκατομμυρίων δολαρίων και ήδη συνελήφθη 5η φορά

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιατροί «μαϊμού» τον έπεισαν να αφαιρέσει κύστεις από το πρόσωπο -«Είπαν ότι μπορεί να πάθω καρκίνο»

20:26ΚΟΣΜΟΣ

AXIOS: Αραβική διαμεσολάβηση για συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν - Το δίλημμα Τραμπ για συμφωνία ή αφανισμό

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Μακάβριo θέαμα: Εισβολή νεκροφόρας σε γήπεδο - Τρία χρόνια μετά βρήκαν τους δράστες

20:14ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Έπεσαν οι υπογραφές με ΗΠΑ - Δανία - Τι περιλαμβάνει η ιστορική συμφωνία

20:00ΥΓΕΙΑ

Ποιοι πρέπει να υποβάλλονται σε εξέταση μέτρησης ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες

19:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Θερμό επεισόδιο με την Τουρκία φοβούνται οι Έλληνες

19:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Ποια χώρα εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες, ποιος έχει το ηθικό πλεονέκτημα στη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Γνωρίστε τον μικρό «Αϊνστάιν»: Στα 13 με IQ 168 νίκησε τη λευχαιμία και ετοιμάζεται για μεταπτυχιακό

19:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός οδηγός «γουρούνας» μετά από πτώση σε γκρεμό

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν στον ΟΗΕ: Ζήτησε διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο και αναγνώριση του ψευδοκράτους

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Μπακάρι: Ο νέος αρχηγός γορίλας του Animal Kingdom της Disney υποβλήθηκε σε έλεγχο «ευεξίας»

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα στο Παγκράτι - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Σύλληψη δύο ανδρών στο Μάντσεστερ για σχεδιαζόμενη επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές σκηνές: Η στιγμή που λευκός καρχαρίας καταβροχθίζει φώκια δίπλα στην ακτή

19:11NEWSBOMB

Ιωάννινα: Κεραυνός σκότωσε 88 πρόβατα σε κοπάδι κτηνοτρόφου

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε επτά νεαρούς για διακίνηση ναρκωτικών στην Κηφισιά: Τα έκρυβαν σε σχολικές τσάντες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου - Πότε θα πέσει η θερμοκρασία, πού θα βρέξει και πώς θα μπει ο Οκτώβρης

14:33ΕΛΛΑΔΑ

«Τη χτύπησε κεραυνός»: Διασωληνωμένη στον «Ερυθρό» η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης

12:30ΕΥ ΖΗΝ

5 απλές συνήθειες μετά το βραδινό γεύμα για να μειώσετε τη χοληστερόλη

15:50LIFESTYLE

«Ριφιφί»: Πότε θα δούμε το δεύτερο επεισόδιο στον ALPHA;

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιατροί «μαϊμού» τον έπεισαν να αφαιρέσει κύστεις από το πρόσωπο -«Είπαν ότι μπορεί να πάθω καρκίνο»

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Από τα κλουβιά του MMA στο Άγιον Όρος: Βαπτίστηκε ορθόδοξος ο μαχητής Λέων Γκαβάνας

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Βυτιοφόρο έριχνε βιομηχανικά απόβλητα μπισκοτοβιομηχανίας στο ποτάμι μέσω φρεατίου - Τι απαντά η εταιρεία

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Η απάντηση της μπισκοτοβιομηχανίας «Παπαδόπουλος» για τη ρίψη αποβλήτων στο ποτάμι

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό φινάλε: Βρέθηκε στις ακτές της Τουρκίας η σορός άνδρα που είχε πέσει από ιστιοφόρο στη Σάμο

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες χώρες δεν εφαρμόζουν την αλλαγή ώρας και γιατί

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Εξετάζεται το έμφραγμα ως πιθανή αιτία θανάτου

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Οι αναρτήσεις της Πηνελόπης λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία της - «Ο ίδιος άνθρωπος που με γοήτευσε, ο ίδιος άνθρωπος με απογοήτευσε»

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: 15 μαχαιριές δέχτηκε η Πηνελόπη από τον δολοφόνο, οι επτά πισώπλατες - Τι έδειξε η νεκροψία

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Οι πρώτες ημέρες στον Κορυδαλλό – Ο βιολογικός καθαρισμός και η αντίδραση στα τραγούδια του Μαζωνάκη που βάζουν οι κρατούμενες - Το ψευδώνυμο που της έβγαλαν στη φυλακή

06:52LIFESTYLE

Οι κόρες επωνύμων που ξεχωρίζουν στις νέες σειρές

18:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού έβρεξε περισσότερο σήμερα - Στα 115 mm το ύψος βροχής στην Κύμη Ευβοίας

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν στον ΟΗΕ: Ζήτησε διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο και αναγνώριση του ψευδοκράτους

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Σήμα» για δύσκολο Σαββατοκύριακο από το GFS - Καταιγίδες και νέα πτώση της θερμοκρασίας

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Παίζει με την τύχη του: Κέρδισε τζακ ποτ 167,3 εκατομμυρίων δολαρίων και ήδη συνελήφθη 5η φορά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ