Η απίστευτη ιστορία του 13χρονου Τζο: Με IQ 168, νίκησε λευχαιμία και ετοιμάζεται για μεταπτυχιακό

Snapshot Ο Τζ Πετράρο-Ιππολίτη, 13 ετών, με δείκτη νοημοσύνης 168, ετοιμάζεται να ξεκινήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

Σε ηλικία 10 ετών πέτυχε 1.590 βαθμούς στις εξετάσεις SAT και απέκτησε απολυτήριο λυκείου στα 11.

Νίκησε τη λεμφοκυτταρική λευχαιμία και αντιμετώπισε σύνδρομο Τουρέτ, δυσλεξία και ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.

Υπέστη εκφοβισμό και ψυχικές δυσκολίες που οδήγησαν σε απόπειρα αυτοκτονίας, αλλά η έγκαιρη παρέμβαση της οικογένειας τον βοήθησε να συνεχίσει.

Συμμετέχει σε φιλανθρωπικές δράσεις και εξετάζει καριέρες σε επιστημονικούς τομείς όπως η παλαιοντολογία, η αρχαιολογία και η θαλάσσια βιολογία. Snapshot powered by AI

Έχει δείκτη νοημοσύνης 168, νίκησε τη λευχαιμία και τον εκφοβισμό και προετοιμάζεται για μεταπτυχιακές σπουδές σε ηλικία μόλις... 13 ετών.

Αυτή είναι η ιστορία του Τζο Πετράρο - Ιππολίτη (Joe Petraro-Hyppolite) από το Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, που πολλοί αναφέρουν ως μικρό Αϊνστάιν ή τον νεαρό «Σέλντον» τον ήρωα της τηλεοπτικής σειράς.

Σε ηλικία 10 ετών κατάφερε να συγκεντρώσει 1.590 βαθμούς στις εξετάσεις SAT και έναν χρόνο αργότερα να αποκτήσει το απολυτήριο λυκείου. Έγινε δεκτός σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU) στη διαχείριση αθλημάτων, με τις σπουδές του να περιλαμβάνουν επίσης κινησιολογία και βιολογία. Τώρα φοιτά στο πανεπιστήμιο της Λουιζιάνας.

Αν και μόλις 13 ετών, η ζωή του επεφύλαξε αρκετές δοκιμασίες, ασθένεια, απόρριψη και εκφοβισμό.

13-year-old New York boy Joe Petraro-Hyppolite, who has an IQ of 168, will be pursuing his master's degree at NYU in 2027.



The average age to start a master's program is 33.



Petraro-Hyppolite:



> Scored 1590 on the SAT at 10.

> Got a high school diploma at 11.

> Working toward… pic.twitter.com/qBFGC0MZOv — Collin Rugg (@CollinRugg) September 17, 2026

Τα πρώτα σχολικά χρόνια ου Τζο χαρακτηρίστηκαν από δυσκολίες στην επικοινωνία και από σωματικά και φωνητικά τικ. Σύμφωνα με την οικογένειά του, στο νηπιαγωγείο τον θεωρούσαν υπερβολικά σιωπηλό και τον ενέταξαν στην ειδική αγωγή.

Η κατάσταση άλλαξε στην τρίτη τάξη, όταν μια δασκάλα πρότεινε να υποβληθεί σε εξετάσεις. Την ίδια χρονιά διαγνώστηκε με λεμφοκυτταρική λευχαιμία.

Η μητέρα του, η Άννα Πετράρο - Ιππολίτη, θεραπεύτρια, παρατήρησε τότε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τους περιορισμούς που του αποδίδονταν στο σχολείο.

«Ήταν μια δύσκολη χρονιά», θυμήθηκε η Άννα σε δηλώσεις της στο People. «Είχε ξυρισμένο κεφάλι λόγω της θεραπείας. Αποτύγχανε σκόπιμα στις εξετάσεις και έγραφε λάθος τις λέξεις. Μετά ερχόταν στο σπίτι και διάβαζε για προγραμματισμό. Δεν είχε νόημα», θυμάται.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι έπασχε από σύνδρομο Τουρέτ, δυσλεξία και σοβαρή ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, ενώ είχε δείκτη νοημοσύνης 168.

Για τη μητέρα του, η παρέμβαση της δασκάλας αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς επέτρεψε την αναθεώρηση του εκπαιδευτικού προγράμματος στο οποίο ήταν ενταγμένος. «Αν δεν ήταν αυτή η δασκάλα, είμαι απολύτως σίγουρη ότι θα συνέχιζε να παρακολουθεί ειδική εκπαίδευση», δήλωσε.

Στη συνέχεια, μεταπήδησε σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που του επέτρεψε να προχωρά με τον δικό του ρυθμό. Ολοκλήρωσε το γυμνάσιο και το λύκειο πριν κλείσει τα 12 χρόνια, και αργότερα έγινε δεκτός στο διαδικτυακό πρόγραμμα του Κρατικού Πανεπιστημίου της Λουιζιάνας.

Ο έφηβος διηγήθηκε ότι υπέστη εκφοβισμό λόγω του συνδρόμου Τουρέτ, της θεραπείας του για τον καρκίνο και των ακαδημαϊκών του ικανοτήτων. Αυτές οι εμπειρίες επηρέασαν την ψυχική του υγεία, οδήγησαν σε μια απόπειρα αυτοκτονίας και αποτέλεσαν το κίνητρο για τη μετακόμιση της οικογένειάς του. «Πέρασα πολλές δύσκολες στιγμές», είπε ο Τζο. Θυμήθηκε, συγκεκριμένα, την αποχώρησή του από μια ομάδα μπάσκετ της Καθολικής Οργάνωσης Νεολαίας (CYO). Σύμφωνα με την αφήγησή του, άλλα παιδιά τον παρενοχλούσαν και οι προπονητές υποστήριζαν αυτούς τους συμμαθητές.

«Με παρενοχλούσαν πολύ και οι προπονητές πήραν το μέρος τους. Είπα: “Αυτή είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Τέρμα πια”», διηγήθηκε. Αφού επέστρεψε στο σπίτι του, προσπάθησε να βλάψει τον εαυτό του, ενώ η μητέρα του βρισκόταν στον επάνω όροφο. «Με φώναξε ακριβώς την κατάλληλη στιγμή, και αυτό συνέβη μόλις πριν από τέσσερα χρόνια. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι ακόμα εδώ», δήλωσε.

Σύμφωνα με τη μητέρα του η λευχαιμία βρίσκεται υπό έλεγχο και ότι η πρόβλεψη είναι ευνοϊκή. Ο Τζο συνεχίζει τη θεραπεία και τη φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση των υπόλοιπων διαγνωσμένων παθήσεων.

Ο Τζο ηγείται και φιλανθρωπικής δράσης, και έχει ήδη συμβάλλει μέσω προγράμματος στην κατασκευή περισσότερων από 127 πηγαδιών στην Αφρική.

Παρά τις σπουδές, ο νεαρός εξετάζει διάφορες επαγγελματικές εναλλακτικές που σχετίζονται με την επιστήμη, όπως την παλαιοντολογία, την αρχαιολογία και τη θαλάσσια βιολογία.

Σε ένα μήνυμά του, προς όλους όσοι βιώνουν πόνο ή απομόνωση, λέει: «Μην ακούτε όσους σας κάνουν κακό, μην σκεφτείτε ποτέ να αφαιρέσετε τη ζωή σας. Να θυμάστε πάντα ότι υπάρχει κάποιος εκεί έξω, ανεξάρτητα από το πόσο μακριά βρίσκεται ή πόσων ετών είναι, που νοιάζεται για εσάς».