Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα στο Παγκράτι - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή
Δεν έχει εντοπιστεί άτομο εγκλωβισμένο
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- Φωτιά ξέσπασε σε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Πρατίνου στο Παγκράτι το απόγευμα της Τρίτης.
- Η πυροσβεστική επενέβη άμεσα και έθεσε την πυρκαγιά υπό έλεγχο.
- Δεν έχει εντοπιστεί άτομο εγκλωβισμένο στον χώρο της πυρκαγιάς.
- Η κυκλοφορία στην οδό Πρατίνου έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Ευτυχίδου λόγω της φωτιάς.
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης σε υπόγειο διαμέρισμα στο Παγκράτι, στην οδό Πρατίνου.
Η επέμβαση της πυροβεστικής ήταν άμεση, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να θέτουν άμεσα την πυρκαγιά υπό έλεγχο, ενώ προς το παρόν δεν έχει εντοπιστεί άτομο εγκλωβισμένο στον χώρο.
Λόγω της φωτιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πρατίνου, από το ύψος της οδού Ευτυχίδου.
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