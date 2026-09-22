Μπακάρι: Ο νέος αρχηγός γορίλας του Animal Kingdom της Disney υποβλήθηκε σε έλεγχο «ευεξίας»

Snapshot Ο 21χρονος γορίλας Μπακάρι αναμένεται να αναλάβει αρχηγός της ομάδας γοριλλών στο Animal Kingdom της Disney μετά τον θάνατο του προηγούμενου αρχηγού Τζίνο.

Ο Μπακάρι υποβλήθηκε σε έλεγχο ευεξίας υπό αναισθησία στο ιατρικό κέντρο του πάρκου και έλαβε θετική αξιολόγηση.

Ο γορίλας έχει εκπαιδευτεί να δέχεται ενέσεις και η διαδικασία έγινε σε χώρο ορατό στους επισκέπτες, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση για τη διατήρηση των ζώων.

Ο Μπακάρι έχει διπλό ρόλο ως αρχηγός και ως ζωικό είδος υπό προστασία, με στόχο να συμβάλει σε προγράμματα αναπαραγωγής για τη διατήρηση του είδους.

Η Disney επιτρέπει προς το παρόν οπτική επαφή του Μπακάρι με τα άλλα μέλη της ομάδας μέσω πλέγματος, ενώ οι θηλυκές γορίλες δείχνουν έντονο ενδιαφέρον προς αυτόν. Snapshot powered by AI

Μετά τον θάνατο του Τζίνο, του γηραιότερου γορίλα του Animal Kingdom της Disney, πριν από ένα χρόνο, στη θέση του έρχεται ο 21χρονος Μπακάρι.

Πρόκειται για έναν γορίλα με ασημένια πλάτη, ένα είδος υπό απειλή, ο οποίος ζυγίζει πάνω από 180 κιλά. Ο γορίλας μεταφέρθηκε σε ειδικό χώρο του πάρκου της Disney τον Ιούλιο και σταδιακά ξεκινά να γνωρίζει τα νέα μέλη της οικογένειάς του και να συνηθίζει το καινούριο του σπίτι .

Σήμερα επισκέφτηκε το ιατρικό κέντρο του Animal Kingdom της Disney προκειμένου να υποβληθεί σε έλεγχο ευεξίας, όπου και πήρε το πράσινο φως. Μάλιστα η διαδικασία έγινε σε χώρο που μπορούσαν να παρακολουθήσουν οι επισκέπτες, ενώ ο Μπακάρι έπρεπε να υποβληθεί σε αναισθησία.

«Είναι εξαιρετικά δυνατός. Επομένως, δεν μπορεί απλά να ανέβει εδώ και να περάσει από όλα αυτά τα μηχανήματα... βρίσκεται υπό αναισθησία. Έχει εκπαιδευτεί να δέχεται ενέσεις στο χέρι και το ανέχθηκε εξαιρετικά καλά», είπε ειδικός κτηνίατρος.

«Επειδή διαθέτουμε ένα παράθυρο παρατήρησης εδώ στο νοσοκομείο μας, ο αριθμός των παιδιών που εμπνέουμε να αναλάβουν δράση για τη διατήρηση ή τη φροντίδα των ζώων είναι εντυπωσιακός», δήλωσε ο Διευθυντής Υγείας Ζώων, Δρ. Τζεφ Πάι.

Διπλός ρόλος του Μπακάρι

Ο Μπακάρι θα αναλάβει τον ρόλο του νέου αρχηγού της ομάδας των γοριλλών, ενώ έχει και έναν ιδιαίτερο ρόλο να προστατεύσει το απειλούμενο είδος του. Τα προγράμματα αναπαραγωγής υπό ελεγχόμενη φροντίδα διασφαλίζουν ότι αυτά τα ζώα θα ευδοκιμήσουν για τις επόμενες γενιές.

Η Disney ελπίζει ότι ο Μπακάρι θα γίνει σύντομα πατέρας, συμβάλλοντας στη διατήρηση ισχυρών, γενετικά ποικιλόμορφων πληθυσμών γοριλλών.

Οι υπεύθυνοι ανέφεραν σε μια ανάρτηση στο blog τον Ιούλιο του 2026 ότι στον Μπακάρι αρέσει να τεντώνεται και να χαλαρώνει με το πηγούνι του ακουμπισμένο στο χέρι του, ενώ παρατηρεί με προσοχή όλη τη δραστηριότητα που συμβαίνει γύρω του.

Μέχρι στιγμής επιτρέπεται να γνωριστεί οπτικά και αισθητικά με τους υπόλοιπους γορίλες τις ομάδας μέσω διαχωριστικού πλέγματος, ενώ οι υπεύθυνοι της Disney δηλώνουν ότι οι θηλυκές έχουν ήδη ξετρελαθεί μαζί του.

«Μπορούν να βλέπουν ο ένας τον άλλον, να μυρίζουν ο ένας τον άλλον, να ακούν ο ένας τον άλλον. Βρίσκονται λοιπόν σε αυτή τη φάση αυτή τη στιγμή, και τα κορίτσια έχουν ενθουσιαστεί πολύ μαζί του… έχουν τα μάτια τους γεμάτα θαυμασμό. Πλησιάζουν μέχρι το πλέγμα, επειδή ακόμα δεν έχουν την ευκαιρία να αγγίξουν ο ένας τον άλλον. Απλώς κάθονται εκεί, τον κοιτάζουν στα μάτια και τον παρακολουθούν», είπε η Δρ Νατάλι Μιλνίτσενκο.

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