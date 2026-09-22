Ιωάννινα: Κεραυνός σκότωσε 88 πρόβατα σε κοπάδι κτηνοτρόφου

Snapshot Ένας κεραυνός στα Ιωάννινα σκότωσε 88 πρόβατα ενός κτηνοτρόφου κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης.

Ο κτηνοτρόφος βρισκόταν μαζί με το κοπάδι του και δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό.

Η απώλεια των 88 προβάτων αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον κτηνοτρόφο.

Ο ΕΛΓΑ έχει ενημερωθεί για το συμβάν και θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία καταγραφής της ζημιάς. Snapshot powered by AI

Τραγική ήταν η έντονη κεραυνική δραστηριότητα εξαιτίας της ισχυρής βροχόπτωσης στα Ιωάννινα για έναν κτηνοτρόφο, καθώς έχασε μέσα σε λίγα λεπτά 88 πρόβατα.

Όπως αναφέρει το epirusgate.gr, ο ίδιος και το κοπάδι του βρίσκονταν σε εξωτερικό χώρο, την ώρα που στην περιοχή επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα. Ένας κεραυνός έπεσε πάνω στο κοπάδι του με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 88 πρόβατα.

Ευτυχώς ο ίδιος δεν τραυματίστηκε, ωστόσο πρόκειται για σημαντική απώλεια λόγω του μεγάλου αριθμού ζώων που χάθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά.

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί ο ΕΛΓΑ, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την καταγραφή της ζημιάς και όσα προβλέπονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

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