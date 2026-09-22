Τρομακτικές σκηνές: Η στιγμή που λευκός καρχαρίας καταβροχθίζει φώκια δίπλα στην ακτή

Η θάλασσα βάφτηκε κόκκινη με την άμοιρη φώκια να μην έχει καμία ελπίδα επιβίωσης από τα σαγόνια του αρπακτικού

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Τρομακτικές σκηνές: Η στιγμή που λευκός καρχαρίας καταβροχθίζει φώκια δίπλα στην ακτή
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα ζευγάρι κατέγραψε την επίθεση ενός λευκού καρχαρία σε φώκια στην παραλία Great Point στο νησί Ναντάκετ, Μασαχουσέτη.
  • Η φώκια προσπάθησε να ξεφύγει, αλλά καταβροχθίστηκε από τον καρχαρία, με τη θάλασσα να βάφεται κόκκινη από το αίμα.
  • Μια άλλη φώκια παρακολουθούσε αβοήθητη πριν απομακρυνθεί προς τον ωκεανό.
  • Ειδικοί εξήγησαν ότι η επίθεση δεν είναι έκπληξη, καθώς οι λευκοί καρχαρίες μεταναστεύουν στην περιοχή και οι φώκιες αποτελούν φυσική τους τροφή.
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Τρομακτικά πλάνα κατέγραψε ένα ζευγάρι, όταν σε μία βόλτα στην παραλία έγιναν μάρτυρες μίας βάναυσης επίθεσης ενός λευκού καρχαρία σε μία φώκια, στο νησί Ναντάκετ, στη Μασαχουσέτη.

Η επίθεση καταγράφηκε στην παραλία Great Point το πρωί της Κυριακής, όταν η Κάρι Ντρέιτον και ο φίλος της Τάιλερ Ο' Μπριένο παρατήρησαν μια φώκια να βγαίνει ορμητικά από το νερό. Αμέσως μετά είδαν το πτερύγιο του καρχαρία. Γρήγορα επικράτησε αιματηρό χάος με τη φώκια να προσπαθεί μάταια να ξεφύγει.

Στο βίντεο, φαίνονται οι τελευταίες στιγμές της άτυχης φώκιας και τα αιματηρά επακόλουθα της επίθεσης, καθώς το τεράστιο αρπακτικό φαίνεται να αποτελειώνει το θήραμά του.

Μια άλλη φώκια βαθύτερα στην ενδοχώρα κοιτάζει αβοήθητη, πριν προσπαθήσει να πλησιάσει τον ωκεανό, δείχνει το βίντεο.

«Μείνε έξω από το νερό, φίλε. Θα την πατήσεις», ακούγεται να φωνάζει η Ντρέιτον στην άλλη φώκια.

Παρά τη βάναυση επίθεση, η συμπεριφορά του καρχαρία δεν αποτελεί έκπληξη σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στη Boston.com, καθώς τα αρπακτικά περνούν από την περιοχή καθώς μεταναστεύουν και οι φώκιες είναι μια «πηγή τροφής».

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