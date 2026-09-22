Από τα κλουβιά του MMA στο Άγιον Όρος: Βαπτίστηκε ορθόδοξος ο μαχητής Λέων Γκαβάνας

Μακριά από τα φώτα των αθλητικών διοργανώσεων και την ένταση που συνοδεύει τα ρινγκ του MMA, ο αθλητής Λέων Γκαβάνας έκανε μια ριζική στροφή στην προσωπική του ζωή, λαμβάνοντας το μυστήριο της βάπτισης στο Άγιον Όρος.

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Η τελετή έγινε μέσα σε απόλυτη κατάνυξη στην Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου, στη νοτιοδυτική πλευρά της Αθωνικής Πολιτείας. Ο μαχητής επέλεξε να ενταχθεί στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας πλαισιωμένος από την αγιορείτικη αδελφότητα, μακριά από τη βοή των εξεδρών. Η απόφασή του δεν είχε ίχνος δημόσιου εντυπωσιασμού.

Αντίθετα, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτέλεσε μια βαθιά συνειδητή επιλογή εσωτερικής αναζήτησης και πνευματικής επανεκκίνησης, σφραγίζοντας την αρχή μιας νέας πορείας.

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Ο Γκαβάνας κατάγεται από την Καβάλα και αγωνίζεται στη μεσαία κατηγορία των μεικτών πολεμικών τεχνών. Τα τελευταία χρόνια έχει διαγράψει συστηματική διαδρομή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετρώντας επαγγελματικές νίκες σε ένα περιβάλλον που απαιτεί ακραία σωματική αντοχή και αυστηρή αυτοπειθαρχία.

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