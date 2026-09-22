Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα της ΝΔ με 11,8 μονάδες

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 11,8 μονάδες στην πρόβλεψη αποτελέσματος, συγκεντρώνοντας 29,7% της δυνητικής ψήφου.

Το 27% των πολιτών θεωρεί τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ ως τα πιο αξιόπιστα και εφαρμόσιμα.

Το 71,2% εκτιμά ότι η Νέα Δημοκρατία μάλλον ή σίγουρα δεν θα πετύχει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές.

Στην πολιτική αντιπαράθεση των τελευταίων εβδομάδων, το 44,6% θεωρεί ότι κανένα κόμμα δεν ήταν κερδισμένο, ενώ η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 24,7% των θετικών απαντήσεων.

Στα επιμέρους μέτρα, οι πολίτες ξεχωρίζουν την επαναφορά του 13ου μισθού και σύνταξης για το ΠΑΣΟΚ (29,1%) και τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% για την ΕΛΑΣ (26,6%). Snapshot powered by AI

Άνετο προβάδισμα 11,8 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην πρόβλεψη αποτελέσματος, στη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για λογαριασμό του protagon.gr. Την ίδια στιγμή, η πλειοψηφία εκτιμά πως τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ είναι τα πιο αξιόπιστα και εφαρμόσιμα.

Στην πρόβλεψη αποτελέσματος βάσει δυνητικής ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ : 29,7%

: 29,7% ΕΛΑΣ : 17,9%

: 17,9% ΠΑΣΟΚ : 10,8%

: 10,8% Ελπίδα για τη Δημοκρατία : 7,5%

: 7,5% Ελληνική Λύση : 6,2%

: 6,2% ΚΚΕ : 5,8%

: 5,8% Πλεύση Ελευθερίας : 4,9%

: 4,9% Φωνή Λογικής : 4,6%

: 4,6% ΜέΡΑ25 : 2,5%

: 2,5% Σπαρτιάτες : 1,4%

: 1,4% Νέα Αριστερά : 0,9%

: 0,9% Νίκη : 0,8%

: 0,8% ΣΥΡΙΖΑ : 0,8%

: 0,8% Δημοκράτες : 0,8%

: 0,8% Άλλο Κόμμα: 5,4%

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξης:

ΝΔ : 24%

: 24% ΕΛΑΣ : 15,1%

: 15,1% ΠΑΣΟΚ : 9,4%

: 9,4% Ελπίδα για τη Δημοκρατία : 6%

: 6% ΚΚΕ : 4,8%

: 4,8% Ελληνική Λύση : 4,8%

: 4,8% Πλεύση Ελευθερίας : 4,2%

: 4,2% Φωνή Λογικής : 3,7%

: 3,7% ΜέΡΑ25 : 2,4%

: 2,4% Σπαρτιάτες : 1,2%

: 1,2% Νίκη: 0,8%

0,8% Νέα Αριστερά : 0,8%

: 0,8% ΣΥΡΙΖΑ : 0,8%

: 0,8% Δημοκράτες : 0,7%

: 0,7% Δεν έχω αποφασίσει : 13,1%

: 13,1% Άλλο κόμμα: 5,4%

Η απόδοση των κομμάτων στη ΔΕΘ

Το 29% απαντά πως εμπιστεύεται περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία, το 16,1% την ΕΛΑΣ, και το 11,5% το ΠΑΣΟΚ.

Την ίδια στιγμή, το 27% εκτιμά πως τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αξιόπιστα και εφαρμόσιμα, το 11,4% απαντά πως τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας είναι περισσότερο αξιόπιστα και εφαρμόσιμα και το 9,4% απαντά πως τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι περισσότερο αξιόπιστα και εφαρμόσιμα.

Όσον αφορά στο ενδιαφέρον των πολιτών για τα επιμέρους μέτρα που εξαγγέλθηκαν από το βήμα της ΔΕΘ, από την ενδεικτική λίστα της ΝΔ, το 21,9% των πολιτών ξεχωρίζει τον κατώτατο μισθό των 1.000 ευρώ το 2028, στη λίστα του ΠΑΣΟΚ, το 29,1% επιλέγει την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης και το 17,8% την τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση αποδοχών, ενώ στη λίστα της ΕΛΑΣ, πρώτη έρχεται η μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη, με 26,6%, και ακολουθεί ο κατώτατος μισθός των 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, με 12,4%.

Θα πετύχει αυτοδυναμία η ΝΔ;

Επιπρόσθετα, το 71,2% εκτιμά ότι η ΝΔ μάλλον ή σίγουρα δεν θα πετύχει αυτοδυναμία, ενώ το 26,3% απαντά θετικά.

Στο ερώτημα για το ποιο κόμμα ήταν το κερδισμένο από την πολιτική αντιπαράθεση των τελευταίων εβδομάδων, ένα 44,6% απαντά κανένα από τα τρία, ενώ δίνει στη ΝΔ ένα 24,7%. Το κόμμα Τσίπρα περιορίζεται στο 11,2%, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, είναι στο 8,5%.

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