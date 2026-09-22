ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για θάνατο πυροσβέστη στη Ρόδο: Να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας

Snapshot ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασαν θλίψη για τον θάνατο πυροσβέστη στη Ρόδο κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης.

Τα κόμματα ζήτησαν πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας.

Τονίστηκε η ανάγκη για έμπρακτη στήριξη της οικογένειας του πυροσβέστη από την Πολιτεία.

Υπογραμμίστηκε ο σεβασμός και η αναγνώριση της αυταπάρνησης του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τονίστηκε η ανάγκη συστηματικής μέριμνας για την προστασία του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. Snapshot powered by AI

Τη θλίψη τους για τον θάνατο πυροσβέστη στη Ρόδο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης, εκφράζουν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας παράλληλα τη στήριξη της οικογένειάς του και τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Ο βουλευτής Αργολίδας και υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Πουλάς, σημειώνει ότι «ένας άνθρωπος του καθήκοντος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να προστατεύσει συνανθρώπους μας».

Όπως αναφέρει, «η αυτοθυσία και η αφοσίωσή του αποτελούν οδυνηρή υπενθύμιση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι γυναίκες και οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος», εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, τους οικείους και τους συναδέλφους του πυροσβέστη.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι «η Πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα στο πλευρό της οικογένειάς του και να διερευνήσει πλήρως τις συνθήκες της τραγωδίας».

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της ΚΟ και βουλευτής Λάρισας, Ιωάννης Καριπίδης, εκφράζει επίσης τη βαθιά θλίψη του για τον θάνατο του πυροσβέστη, «προσπαθώντας να βοηθήσει συνανθρώπους μας».

«Στεκόμαστε πάντα με σεβασμό απέναντι στην προσφορά και την αυταπάρνηση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος», αναφέρει, προσθέτοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να διερευνήσει τις συνθήκες του θανάτου, να στηρίξει έμπρακτα την οικογένεια του πυροσβέστη και να μεριμνά συστηματικά για την προστασία του προσωπικού του Σώματος.

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