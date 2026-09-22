Ρόδος: Διατάχθηκε ΕΔΕ για τον θανάσιμο τραυματισμό πυροσβέστη με εντολή Τουρνά

Snapshot Διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τον θανάσιμο τραυματισμό πυροσβέστη στη Ρόδο.

Ο πυροσβέστης έπεσε από μεγάλο ύψος στο φαράγγι της Σιδερίτισσας κατά τη διάσωση δύο τουριστών.

Η εντολή για την ΕΔΕ δόθηκε από τον υπουργό Ευάγγελο Τουρνά και εκτελέστηκε από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο πυροσβέστης τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την επιχείρηση διάσωσης.

Αναμένονται περαιτέρω πληροφορίες για τα αίτια του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, επενέβη σχετικά με τον θανάσιμο τραυματισμό πυροσβέστη σε επιχείρηση διάσωσης στη Ρόδο.

Κατόπιν εντολής του κ. Τουρνά , διατάχθηκε από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια του περιστατικού.

Ο άτυχος πυροσβέστης έπεσε από μεγάλο ύψος στο φαράγγι της Σιδερίτισσας, στη Ρόδο, κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει δύο τουρίστες που είχαν καλέσει σε βοήθεια.

Από την πτώση τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ αναμένονται επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό.

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