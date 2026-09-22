Τροχαίο ατύχημα στο Νέο Κόσμο: Χωρίς φανάρια η συμβολή των οδών Φραντζή και Ιππώνακτος
Στο σημείο η κίνηση διεξάγεται με αργές ταχύτητες
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- Στη συμβολή των οδών Αμβροσίου Φραντζή και Ιππωνάκτος στο Νέο Κόσμο σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα.
- Το ατύχημα προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών στη συγκεκριμένη διασταύρωση.
- Η διακοπή των φαναριών επηρεάζει την ομαλή ροή της κυκλοφορίας στην περιοχή.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή του Νέου Κόσμου.
Το ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Αμβροσίου Φραντζή και Ιππωνάκτος και είχε ως αποτέλεσμα τα φανάρια να τεθούν εκτός λειτουργίας.
Στο σημείο η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με αργές ταχύτητες.
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