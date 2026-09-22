Επεισοδιακή καταδίωξη στην Πάτρα: Άνδρας σε αμόκ έμπαινε με τη βία σε αυτοκίνητα

Snapshot Ένας άνρας σε κατάσταση ακ εισέβαλε βίαια σε αυτοκίνητο ζευγαριού στην Πάτρα και αρνιόταν να αποχωρήσει.

Το ζευγάρι διέφυγε στο σπίτι του, όπου ο άνδρας προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και έσπασε τζαμαρίες.

Κατά τη συμπλοκή με τον άνδρα του ζευγαριού, ο δράστης τραυματίστηκε στο χέρι και τράπηκε σε φυγή.

Η αστυνομία ξεκίνησε άμεση αναζήτηση και εντόπισε τον άνδρα καθώς εισέβαλε σε δεύτερο αυτοκίνητο.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετά την επέμβασή τους. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση από σοβαρό επεισόδιο επικράτησε το πρωί της Τρίτης (22/9) στον Άγιο Βασίλειο Πατρών.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, όλα ξεκίνησαν όταν ένας άνδρας σε κατάσταση αμόκ, εισέβαλε με τη βία σε αυτοκίνητο που επέβαινε ένα ζευγάρι και αρνούνταν να βγει από το όχημα.

Το ζευγάρι κατάφερε τελικά να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο και να καταφύγει στο σπίτι του, στην οδό Μικράς Ασίας, ωστόσο ο άνδρας τους ακολούθησε και μπήκε στην κατοικία, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας έσπασε τζαμαρίες και προκάλεσε φθορές στο εσωτερικό του σπιτιού. Μάλιστα, προκλήθηκε και νέο επεισόδιο όταν ο άνδρας του ζευγαριού επιχείρησε να τον αντιμετωπίσει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να τραυματίστηκε στο χέρι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Το ζευγάρι ενημέρωσε την Αστυνομία και άμεσα ξεκίνησε αναζήτηση του άνδρα από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν λίγο αργότερα να τον εντοπίσουν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας είχε μπει και πάλι με τη βία σε αυτοκίνητο άλλου ζευγαριού που βρισκόταν στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψή του.

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