Φρίκη στην Ισπανία: Βρέθηκε θάλαμος στρωμένος με μουσαμά για εκτελέσεις - «Θέλουν να μας σκοτώσουν»

Snapshot Η αστυνομία ανακάλυψε στην Εστεπόνα ένα πλαστικοποιημένο δωμάτιο βασανιστηρίων με εργαλεία όπως πένσες και σφυριά, μετά τη διαφυγή ενός αιμόφυρτου άνδρα που φώναζε ότι θέλουν να τους σκοτώσουν.

Συνελήφθησαν επτά υπήκοοι Γεωργίας που συνδέονται με το ακίνητο, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση άλλων υπόπτων που πιθανόν σχετίζονται με τη συμμορία.

Η Κόστα ντελ Σολ έχει μετατραπεί σε σημαντικό κόμβο οργανωμένου εγκλήματος με πάνω από 100 μαφιόζικες ομάδες να δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Η βία μεταξύ συμμοριών στην περιοχή έχει αυξηθεί σημαντικά, με περιστατικά δολοφονιών και επιθέσεων που προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους και τουρίστες.

Η ισπανική αστυνομία αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις στον πόλεμο κατά των διακινητών ναρκωτικών, όπως φανερώνει και ο τραυματισμός αστυνομικού σε ανταλλαγή πυροβολισμών στη Σεβίλλη. Snapshot powered by AI

Η αστυνομία ανακάλυψε ένα πλαστικοποιημένο «δωμάτιο βασανιστηρίων», εξοπλισμένο με πένσες και σφυριά, σε σπίτι στην Κόστα ντελ Σολ, αφού ένας άνδρας κατάφερε να διαφύγει φωνάζοντας: «Θέλουν να μας σκοτώσουν».

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο ακίνητο στην Εστεπόνα στις 5 Σεπτεμβρίου, έπειτα από τηλεφώνημα μιας γυναίκας στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, η οποία ενημέρωσε ότι ο σύντροφός της μπορεί να βρισκόταν σε κίνδυνο.

Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι, ένας Μαροκινός άνδρας βγήκε καλυμμένος με αίματα, λέγοντας: «Θέλουν να μας σκοτώσουν! Θέλουν να μας σκοτώσουν!».

Οι αστυνομικοί κάλεσαν ενισχύσεις πριν εισέλθουν στο σπίτι και στη συνέχεια εντόπισαν ένα σκοτεινό δωμάτιο, όπου μέλη συμμορίας φέρεται να πραγματοποιούσαν βασανιστήρια και κακοποιήσεις.

Πηγές που γνωρίζουν τη δικαστική έρευνα δήλωσαν στην ισπανική εφημερίδα El Español: «Υπήρχε ένα δωμάτιο επενδεδυμένο με πλαστικό. Ήταν δωμάτιο βασανιστηρίων, καθώς υπήρχαν εργαλεία όπως πένσες και σφυριά».

Ένας ακόμη άνδρας, ισπανικής υπηκοότητας, βρέθηκε δεμένος σε μια καρέκλα και καλυμμένος με αίματα, ενώ οι αστυνομικοί κατάσχεσαν δύο επιθετικά τυφέκια AK-47 και αρκετά πιστόλια.

Φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπιτιού δείχνουν μια καρέκλα και τους τοίχους καλυμμένους με πλαστικό, ώστε το αίμα να μπορεί να απομακρυνθεί χωρίς να αφήνονται στοιχεία πίσω.

Ο Μαροκινός άνδρας που διέφυγε από το σπίτι ήταν ο σύντροφος της γυναίκας που ειδοποίησε τις αρχές.

Είχε πει στη σύντροφό του ότι θα πήγαινε σε ένα σπίτι για επαγγελματική συνάντηση, αλλά της ζήτησε να καλέσει την αστυνομία εάν δεν είχε νέα του μέσα σε 20 λεπτά.

Όταν πέρασαν 40 λεπτά χωρίς καμία επικοινωνία, η γυναίκα κάλεσε την αστυνομία.

Και οι δύο άνδρες έφεραν εμφανή τραύματα και όταν διασώθηκαν ήταν γυμνοί και καλυμμένοι με αίματα.

Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να βασανίστηκαν στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.

Επτά υπήκοοι Γεωργίας, οι οποίοι θεωρείται ότι συνδέονται με το ακίνητο, συνελήφθησαν, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την αναζήτηση άλλων υπόπτων που ενδέχεται να συνδέονται με τη συμμορία.

Συνεχίζεται ο πόλεμος των ναρκωτικών στην Ισπανία

Η Κόστα ντελ Σολ της Ισπανίας – η οποία περιλαμβάνει δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως η Μαρμπέγια, η Εστεπόνα και η Φουενχιρόλα – έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο κόμβο του οργανωμένου εγκλήματος.

Βρετανοί κάτοικοι της περιοχής έχουν εκφράσει έντονα την ανησυχία τους για τη διαμονή στην Κόστα ντελ Σολ, μετά τη μεγάλη έξαρση της βίας μεταξύ συμμοριών.

Υπολογίζεται ότι περισσότερες από 100 ομάδες της μαφίας δραστηριοποιούνται κατά μήκος της ακτογραμμής των περίπου 145 χιλιομέτρων.

Η τουριστική περιοχή αποτελεί εδώ και χρόνια κέντρο δράσης του οργανωμένου εγκλήματος, λόγω της στρατηγικής της θέσης, καθώς αποτελεί βασικό σημείο εισόδου για χασίς και όπλα από την Αφρική, αλλά και κοκαΐνη από τη Νότια Αμερική.

Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι έχουν αγανακτήσει με τους ολοένα και πιο θρασείς κακοποιούς, οι οποίοι «αμαυρώνουν» την εικόνα του δημοφιλούς τουριστικού προορισμού.

Πέρυσι, ένας άνδρας πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στο πολυτελές θέρετρο Πουέρτο Μπανούς, μπροστά στα μάτια τουριστών.

Το 25χρονο θύμα πυροβολήθηκε από κοντινή απόσταση μέρα μεσημέρι, ενώ καθόταν σε τραπέζι καφετέριας.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας φαίνεται να δείχνουν τον δράστη να φορά καπέλο του μπέιζμπολ και να είναι μεταμφιεσμένος σε τουρίστα. Πλησιάζει το θύμα και ανοίγει πυρ, συνεχίζοντας να το πυροβολεί ακόμη και όταν εκείνο βρίσκεται ακίνητο στο έδαφος.

Ο τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο κοντινό νοσοκομείο Costa del Sol, όπου υπέκυψε στα τραύματά του στις 3 Οκτωβρίου.

Το 2024, ένας άνδρας από το Λίβερπουλ πυροβολήθηκε στη μέση του δρόμου στη Μίχας.

Η δολοφονία σημειώθηκε στην οδό Don Jose de Orbaneja, όπου βρίσκεται γνωστό κλαμπ τένις και padel με την ονομασία Club del Sol, καθώς και το γειτονικό τουριστικό συγκρότημα Finca Naundrup, που διαθέτει αθλητικές εγκαταστάσεις.

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν στην αστυνομία ότι άκουσαν από οκτώ έως δέκα πυροβολισμούς.

Δύο ημέρες αργότερα, το δεμένο πτώμα ενός άνδρα βρέθηκε πεταμένο σε χαράδρα, επίσης στη Μίχας, αν και οι αρχές εκτιμούν ότι ήταν νεκρός εδώ και αρκετές ημέρες.

Η σορός βρέθηκε με μια κουκούλα «στο κεφάλι ή δίπλα σε αυτό» και είχε υποστεί μερική καύση, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο άνδρας μπορεί να είχε βασανιστεί πριν δολοφονηθεί. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν οι δύο υποθέσεις συνδέονται.

Μία εβδομάδα νωρίτερα, ένας άνδρας πυροβολήθηκε στον ώμο έξω από νυχτερινό κέντρο στη Μαρμπέγια, προτού οι δράστες διαφύγουν με αυτοκίνητο. Το ίδιο βράδυ, ένας άνδρας μαχαιρώθηκε στην κοιλιά σε άλλο κέντρο διασκέδασης της Μαρμπέγια.

Λίγες ώρες αργότερα, ένα chiringuito στο Τορεμολίνος καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά, σε μια επίθεση που θεωρείται ότι ήταν εμπρησμός.

Τον Ιούνιο του περασμένου έτους, 50 άνθρωποι συνελήφθησαν και κατασχέθηκαν τέσσερις τόνοι κοκαΐνης στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης.

Η μεγαλύτερη αστυνομική ένωση της Ισπανίας υποστήριξε πέρυσι ότι η χώρα έχει χάσει τον έλεγχο στον πόλεμο κατά των διακινητών ναρκωτικών, μετά τον σοβαρό τραυματισμό αστυνομικού σε ανταλλαγή πυροβολισμών με ναρκοδιακινητές στη Σεβίλλη.

Η ανταλλαγή πυροβολισμών σημειώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, όταν αστυνομικοί της Εθνικής Αστυνομίας επιχείρησαν να αναχαιτίσουν φορτίο ναρκωτικών μέσα σε βιομηχανική αποθήκη στην Isla Mayor, νότια της Σεβίλλης, μιας πόλης ιδιαίτερα δημοφιλούς στους Βρετανούς τουρίστες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι διακινητές άνοιξαν πυρ με επιθετικά τυφέκια, μεταξύ των οποίων και AK-47, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούσαν να εισέλθουν στην αποθήκη.

Ένας αστυνομικός, μέλος της επίλεκτης μονάδας καταπολέμησης ναρκωτικών Greco Tartesos, πυροβολήθηκε στην κοιλιά και το πόδι. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παρέμενε νοσηλευόμενος.

Ισπανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η αστυνομία κατάσχεσε 700 κιλά χασίς και εντόπισε δύο οχήματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες αφότου δόθηκαν στη δημοσιότητα δραματικά πλάνα που έδειχναν ύποπτους διακινητές