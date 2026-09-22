Χρυσοχοΐδης για ενδοοικογενειακή βία: «Κάθε βράδυ γίνονται 100 συλλήψεις»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε σημαντική αύξηση της βίας, με έμφαση στην ενδοοικογενειακή βία και την ανήλικη παραβατικότητα 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Χρυσοχοΐδης για ενδοοικογενειακή βία: «Κάθε βράδυ γίνονται 100 συλλήψεις»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Καθημερινά πραγματοποιούνται περίπου 100 συλλήψεις για περιστατικά κακοποίησης, με συνολικά 35.000 συλλήψεις την προηγούμενη χρονιά.
  • Περίπου οι μισές από τις συλλήψεις κακοποιητών καταλήγουν στα δικαστήρια, ενώ κάποιοι είναι υπό περιοριστικούς όρους, προφυλακισμένοι ή κατάδικοι.
  • Η βία μεταξύ ανηλίκων έχει αυξηθεί σε ένταση και αγριότητα, αλλά η αντιμετώπισή της απαιτεί συμμετοχή οικογένειας και εκπαίδευσης, όχι μόνο αστυνομική καταστολή.
  • Η Αστυνομία δεν έχει ρόλο διαπαιδαγώγησης, αλλά παρέχει υποστήριξη μέσω υπηρεσιών ψυχολόγων, ενώ ο ρόλος της οικογένειας θεωρείται κρίσιμος για την πρόληψη της ανήλικης παραβατικότητας.
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Ιδιαίτερη αναφορά στην αύξηση των περιστατικών βίας, αλλά και στην αντιμετώπισή τους από την Ελληνική Αστυνομία, έκανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός έθεσε στο επίκεντρο την ενδοοικογενειακή βία και την ανήλικη παραβατικότητα, υποστηρίζοντας ότι το φαινόμενο της βίας έχει αυξηθεί σημαντικά.

«Αυτό που εμένα προσωπικά με απασχολεί ως πολιτικό προϊστάμενο της Αστυνομίας, με βάση αυτά που βλέπω, είναι το θέμα της βίας. Η βία έχει αυξηθεί πάρα πολύ».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, καθημερινά πραγματοποιούνται περίπου 100 συλλήψεις για περιστατικά κακοποίησης, ενώ ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων για αντίστοιχα περιστατικά την περασμένη χρονιά έφτασε περίπου τις 35.000.

«Κάθε βράδυ γίνονται 100 συλλήψεις {κακοποιητών} μέσα από 100 καταγγελίες. Οι συλλήψεις πέρυσι ήταν περίπου 35.000, εκ των οποίων οι μισές καταλήγουν στα δικαστήρια. Δηλαδή γύρω στις 14.000-15.000. Από αυτούς κάποιοι είναι έξω με περιοριστικούς όρους, κάποιοι είναι προφυλακισμένοι και κάποιοι είναι κατάδικοι. Αυτό οφείλεται στη δουλειά της αστυνομίας. Ένα μέρος από αυτούς είναι υπότροποι».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στην παραβατικότητα των ανηλίκων, επισημαίνοντας ότι η βία μεταξύ παιδιών δεν είναι νέο φαινόμενο, αλλά έχει, όπως είπε, αποκτήσει μεγαλύτερη ένταση και αγριότητα.

«Η βία στους ανήλικους υπήρχε πάντα. Αλλά όχι αυτού του επιπέδου και όχι αυτή η αγριότητα. Αυτά όμως δεν είναι αστυνομικά θέματα, αλλά έχουν να κάνουν με την οικογένεια, με την εκπαίδευση και καλούμαστε όλοι να τα διαχειριστούμε. Η αστυνομία έρχεται τελευταία για να προστατεύσει τη ζωή ενός παιδιού που ενδεχομένως υφίσταται μια επίθεση».

Ο υπουργός έθεσε παράλληλα το ζήτημα της διαχείρισης των ανήλικων παραβατών, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου δεν μπορεί να περιορίζεται στην αστυνομική καταστολή.

«Τι θα το κάνουμε ένα παιδί 13 χρόνων, που είναι εθισμένο στη βία, στην παραβατικότητα, θα το κλείσουμε στη φυλακή; Πώς αντιλαμβανόμαστε τη διαχείρισή του;»

Όπως ανέφερε, η Αστυνομία δεν έχει ρόλο διαπαιδαγώγησης, ωστόσο μπορεί να παρέχει υποστήριξη μέσω των υπηρεσιών της, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα απέδωσε στον ρόλο της οικογένειας.

«Η αστυνομία δεν διαπαιδαγωγεί. Παρ' όλα αυτά, πολλές φορές, πολλά παιδιά, μέσα από τις υπηρεσίες των ψυχολόγων της υπηρεσίας, βοηθούμε και τέτοια. Αλλά νομίζω ότι, βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια γι' αυτό και έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ποινή για όσους ασκούν επιμέλεια ανηλίκων».

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