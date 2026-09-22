Η νέα ευρωπαϊκή εποχή του HTA στο επίκεντρο του 11ου HTA Conference

Η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει στην Ευρώπη η εφαρμογή του Κανονισμού για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (EU HTA Regulation), αλλά και ο ρόλος της Ελλάδας στο νέο ευρωπαϊκό οικοσύστημα HTA, βρίσκονται στο επίκεντρο του 11ου HTA Conference, που πραγματοποιείται την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, στο Divani Caravel Hotel.

Με κεντρικό θέμα «Aligning Evidence, Innovation and Access in Greece and Europe’s Evolving HTA Landscape», το συνέδριο αναδεικνύει τη μετάβαση από τα αμιγώς εθνικά μοντέλα αξιολόγησης σε ένα περισσότερο συνεργατικό ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπου οι κοινές κλινικές αξιολογήσεις, η ανταλλαγή δεδομένων και η κοινή παραγωγή τεκμηρίων αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν η εφαρμογή του EU HTA Regulation, η συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών, η θέση και οι προτεραιότητες της Ελλάδας, καθώς και οι νέες απαιτήσεις που δημιουργούν η ταχεία ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών, η ψηφιακή υγεία, η τεχνητή νοημοσύνη και τα Real-World Data.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί, παράλληλα, στη συμμετοχή των ασθενών στις διαδικασίες HTA και στην ανάγκη τα συστήματα αξιολόγησης να υποστηρίζουν την πρόσβαση στην καινοτομία με τρόπο τεκμηριωμένο, διαφανή και προσανατολισμένο στις ανάγκες των ασθενών.

Στο 11ο HTA Conference συμμετέχουν εκπρόσωποι της πολιτείας και των αρμόδιων φορέων υγείας, ευρωπαϊκών θεσμών και οργανισμών HTA, της φαρμακευτικής και τεχνολογικής βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των οργανώσεων ασθενών. Μεταξύ των ομιλητών περιλαμβάνονται στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του WHO, του European Patients’ Forum, καθώς και εκπρόσωποι των εθνικών συστημάτων HTA από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό forum διαλόγου για το πώς η Ελλάδα και η Ευρώπη μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία, την παραγωγή αξιόπιστων δεδομένων και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, σε ένα περιβάλλον όπου η καινοτομία στην υγεία εξελίσσεται με ταχύτητα.

Για εγγραφές και αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο ακολουθήστε τον σύνδεσμο: www.htaconference.gr