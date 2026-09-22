Κρήτη: Πάνω από 100 πυροβολισμοί σε αρραβώνα στο Ηράκλειο - Συνελήφθη ο γαμπρός και ο πεθερός

Snapshot Οι αστυνομικές Αρχές έκαναν έρευνα στο σπίτι της εκδήλωσης και βρήκαν όπλο και εκατοντάδες σφαίρες.

Συνελήφθησαν ο γαμπρός, ο πατέρας του και ο αδελφός του σε σχέση με το περιστατικό.

Τα ευρήματα μεταφέρθηκαν για περαιτέρω εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών Αρχών. Snapshot powered by AI

Καταγγελίες για περισσότερους από 100 πυροβολισμούς στον αέρα κατά τη διάρκεια αρραβώνα που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Μετά τις καταγγελίες, σήμερα το πρωί οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Αρχανών - Αστερουσίων και του ΤΑΕ Μεσαράς, οι οποίοι πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι όπου είχε πραγματοποιηθεί η κοινωνική εκδήλωση.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν όπλο και εκατοντάδες σφαίρες, ενώ τα ευρήματα μεταφέρθηκαν για περαιτέρω εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Για την υπόθεση οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του γαμπρού, του πατέρα του και του αδελφού του, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.