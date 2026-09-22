Χρυσοχοΐδης για Ριζάι: «Θα συλληφθεί, όπως συλλαμβάνονται όλοι»

Ο Αλκέτ Ριζάι έχει λάβει συνολικά 16 άδειες, ενώ ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προσωπικά διαφωνεί με τη χορήγηση άδειας σε αυτόν, αλλά το θέμα καθορίζεται από τον νόμο

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Χρυσοχοΐδης για Ριζάι: «Θα συλληφθεί, όπως συλλαμβάνονται όλοι»
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  • Ο υπουργός εκφράζει βεβαιότητα ότι ο Ριζάι θα εντοπιστεί και θα συλληφθεί, επισημαίνοντας την αυξημένη επιχειρησιακή ικανότητα της Ελληνικής Αστυνομίας.
  • Η Ελληνική Αστυνομία έχει επιτύχει σημαντικές επιτυχίες στην εξιχνίαση σοβαρών υποθέσεων χάρη στην αφοσίωση και την ενίσχυση των μεγάλων υπηρεσιών της, όπως το ελληνικό FBI.
  • Υπάρχει συνεχής προσπάθεια για την επιχειρησιακή ενίσχυση της Αστυνομίας και την αποτελεσματική εξιχνίαση εγκλημάτων και τον εντοπισμό δραστών.
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Στην υπόθεση του Αλκέτ Ριζάι και στην κριτική που έχει ασκηθεί για τη χορήγηση άδειας στον βαρυποινίτη αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο υπουργός σημείωσε ότι ο Ριζάι έχει λάβει συνολικά 16 άδειες, ενώ, σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση, ξεκαθάρισε πως ο ίδιος προσωπικά θα διαφωνούσε με τη χορήγηση άδειας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το ζήτημα ρυθμίζεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

«Δεκαέξι άδειες είχε πάρει ο Ριζάι. Αν θέλετε προσωπικά, θα διαφωνούσα να πάρει άδεια ο συγκεκριμένος, αλλά αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Είναι θέμα του νόμου».

Αναφερόμενος στην αναζήτηση του Ριζάι, ο κ. Χρυσοχοΐδης εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι θα εντοπιστεί και θα συλληφθεί, υποστηρίζοντας ότι η Ελληνική Αστυνομία έχει πλέον αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες στην εξιχνίαση σοβαρών υποθέσεων.

«Ο Ριζάι θα συλληφθεί, όπως συλλαμβάνονται όλοι. Όπως βλέπετε δεν υπάρχει τίποτα ανεξιχνίαστο. Καμιά δολοφονία χωρίς σύλληψη και προσαγωγή στον εισαγγελέα. Κανένα αδίκημα, το οποίο δεν εξιχνιάζεται. Συνεπώς, θα δείτε και στη συνέχεια πόσο αυτή η κεκτημένη ταχύτητα που έχει αποκτήσει η ελληνική αστυνομία με τις μεγάλες της υπηρεσίες, όπως είναι το λεγόμενο ελληνικό FBI, πόσες ακόμη επιτυχίες θα έχει, γιατί ακριβώς οι άνθρωποι εργάζονται καθημερινά αφοσιωμένα»,

Ο υπουργός αναφέρθηκε συνολικά στην επιχειρησιακή ενίσχυση της Αστυνομίας και στη δουλειά των υπηρεσιών που χειρίζονται σοβαρές υποθέσεις, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια για την εξιχνίαση εγκλημάτων και τον εντοπισμό των δραστών.

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