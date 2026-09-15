Χρυσοχοΐδης για απόδραση Αλκέτ Ριζάι: «Εξαιρετικά περίεργο αυτό που συνέβη»

Snapshot Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε «εξαιρετικά περίεργο» το γεγονός της μη επιστροφής του Αλκέτ Ριζάι στις φυλακές.

Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης πιθανής βοήθειας εκ των έσω στην απόδραση.

Ο Αλκέτ Ριζάι είχε λάβει άδεια από τις φυλακές, αλλά δεν επέστρεψε και θεωρείται δραπέτης μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο.

Ο Ριζάι έχει ιστορικό αποδράσεων από τις φυλακές Κορυδαλλού, συμπεριλαμβανομένων δύο αποδράσεων με ελικόπτερο το 2006 και το 2009. Snapshot powered by AI

Στην υπόθεση του Αλκέτ Ριζάι και στα ερωτήματα που προκύπτουν γύρω από τη μη επιστροφή του στις φυλακές αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ.

Ο υπουργός χαρακτήρισε «εξαιρετικά περίεργο» αυτό που συνέβη, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση και πως εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπήρξε βοήθεια εκ των έσω, ένα σενάριο που επίσης βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών.

Ο Αλκέτ Ριζάι είχε λάβει άδεια από τις φυλακές, ωστόσο δεν επέστρεψε στο σωφρονιστικό κατάστημα χθες Δευτέρα, όπως ήταν υποχρεωμένος και θεωρείται δραπέτης. Ο βαρυποινίτης φέρεται να ενεπλάκη τα ξημερώματα της Κυριακής σε επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από μπαρ στην Ανάβυσσο. Μετά το περιστατικό τα ίχνη του χάθηκαν και έκτοτε αναζητείται.

Ο Ριζάι έχει απασχολήσει επανειλημμένα στην αστυνομία στο παρελθόν, ενώ έχει πραγματοποιήσει δύο αποδράσεις από τις φυλακές Κορυδαλλού με ελικόπτερο, το 2006 και το 2009, μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα.

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