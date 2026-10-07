LIVEBLOG - Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα: Στο υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη

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Για 40 ώρες θα βρίσκεται στην Αθήνα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο που πραγματοποιεί σήμερα τις επίσημες επαφές του, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών.

Η 40ωρη επίσκεψη Ρούμπιο έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο της χώρας μας και την περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Λίγο μετά τις 9 το πρωί, ο Μάρκο Ρούμπιο έφτασε στο υπουργείο Εξωτερικών.

Πριν ακόμη φθάσει στην Αθήνα, ο κ. Ρούμπιο έδωσε το πολιτικό στίγμα των επαφών χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «πολύ σημαντικό σύμμαχο».

Στην κορυφή της αμερικανικής ατζέντας βρίσκονται, από την άλλη πλευρά, η διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας σε ένα εξαιρετικά ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, η περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας με έμφαση την αναβάθμιση της παρουσίας τους στις αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα, καθώς και η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών της Ευρώπης.

Το επίσημο πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει με τη συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών στο υπουργείο Εξωτερικών και τις δηλώσεις προς τον Τύπο κατά τις 10:00.

Στις 11:00, ο κ. Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, όπου θα παρευρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνισης της νέας πτέρυγας.

Στις 12.00, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών θα κηρύξουν την έναρξη του Στρατηγικού Διαλόγου, οι εργασίες του οποίου προβλέπεται να ολοκληρωθούν στις 17:00.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, στις 12: 30, μαζί με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την εθνοφρουρά της Φλόριντα.

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