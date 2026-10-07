Έκλεισαν οι δρόμοι: Αναχωρεί ο Ρούμπιο για το υπουργείο Εξωτερικών και τη συνάντηση με Γεραπετρίτη

Snapshot Ο Μάρκο Ρούμπιο αναχώρησε από το ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisian για να συναντηθεί με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Από το απόγευμα της 6ης έως το πρωί της 8ης Οκτωβρίου 2026 ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, με προσωρινές διακοπές και εκτροπές σε βασικούς οδικούς άξονες.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν τη χρήση οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, να χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων.

Υπάρχει πιθανότητα προσωρινών κλεισίματων σταθμών του Μετρό για μικρά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με την απόφαση της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης Αττικής.

Απαγορεύονται οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και μηχανοκίνητες πορείες από τις 7 έως τις 8 Οκτωβρίου 2026 σε συγκεκριμένη περιοχή του κέντρου της Αθήνας λόγω κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια και διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής. Snapshot powered by AI

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναχώρησε από το ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisian όπου έχει καταλύσει για να μεταβεί στο υπουργείο Εξωτερικών έτσι ώστε να συναντηθεί με τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης 6-10-2026 και θα διαρκέσουν έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8-10-2026, με κορύφωση καθ’ όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας.

Συγκεκριμένα:

Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας πέριξ της Πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικούς Λεωφόρους όπως η Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, η Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας, οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί.

Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Από την ΕΛ.ΑΣ. συστήνεται στους οδηγούς:

Να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο Κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7-10-2026.Να αξιοποιήσουν τα Mέσα Μαζικής Μεταφοράς.Οι οδηγοί που θα κινηθούν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων που θα βρίσκονται σε καίρια σημεία προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ενδέχεται να κλείνουν προσωρινά σταθμοί του Μετρό με απόφαση της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης Αττικής για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο απαιτείται.

Πού απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών από τις 6 το πρωί Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026, έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026.

Οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.

Όπως σημειώνεται στην αστυνομική ανακοίνωση, «η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται, καθώς από τη διεξαγωγή συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, τόσο στην εν λόγω περιοχή όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων».