Έκλεισαν οι δρόμοι: Αναχωρεί ο Ρούμπιο για το υπουργείο Εξωτερικών και τη συνάντηση με Γεραπετρίτη

Από το απόγευμα της 6ης έως το πρωί της 8ης Οκτωβρίου 2026 ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, με προσωρινές διακοπές και εκτροπές σε βασικούς οδικούς άξονες

Μιχάλης Παπαδάκος

Έκλεισαν οι δρόμοι: Αναχωρεί ο Ρούμπιο για το υπουργείο Εξωτερικών και τη συνάντηση με Γεραπετρίτη
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Μάρκο Ρούμπιο αναχώρησε από το ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisian για να συναντηθεί με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.
  • Από το απόγευμα της 6ης έως το πρωί της 8ης Οκτωβρίου 2026 ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, με προσωρινές διακοπές και εκτροπές σε βασικούς οδικούς άξονες.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν τη χρήση οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, να χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων.
  • Υπάρχει πιθανότητα προσωρινών κλεισίματων σταθμών του Μετρό για μικρά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με την απόφαση της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης Αττικής.
  • Απαγορεύονται οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και μηχανοκίνητες πορείες από τις 7 έως τις 8 Οκτωβρίου 2026 σε συγκεκριμένη περιοχή του κέντρου της Αθήνας λόγω κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια και διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής.
Snapshot powered by AI

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναχώρησε από το ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisian όπου έχει καταλύσει για να μεταβεί στο υπουργείο Εξωτερικών έτσι ώστε να συναντηθεί με τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης 6-10-2026 και θα διαρκέσουν έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8-10-2026, με κορύφωση καθ’ όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας.

Συγκεκριμένα:

Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας πέριξ της Πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικούς Λεωφόρους όπως η Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, η Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας, οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί.

Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Από την ΕΛ.ΑΣ. συστήνεται στους οδηγούς:

Να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο Κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7-10-2026.Να αξιοποιήσουν τα Mέσα Μαζικής Μεταφοράς.Οι οδηγοί που θα κινηθούν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων που θα βρίσκονται σε καίρια σημεία προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ενδέχεται να κλείνουν προσωρινά σταθμοί του Μετρό με απόφαση της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης Αττικής για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο απαιτείται.

Πού απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών από τις 6 το πρωί Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026, έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026.

Οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.

Όπως σημειώνεται στην αστυνομική ανακοίνωση, «η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται, καθώς από τη διεξαγωγή συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, τόσο στην εν λόγω περιοχή όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:28WHAT THE FACT

Κτίριο 19 ορόφων χτίστηκε πριν από 2.800 χρόνια; Οι επιστήμονες αναβιώνουν ένα παλάτι από την αρχαία Αιθιοπία

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Φίλιππος Καμπούρης: Είναι σκευωρία, φώναζε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ ενώ αναχωρούσε από ΓΑΔΑ για Ευελπίδων

10:26LIFESTYLE

«Είναι το άλλο μου μισό στη μουσική» -Τι είπε η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ για τον Καρβέλα πριν ξεσπάσει ο πόλεμος

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Ανακαλούνται οι άδειες γηπέδων του δήμου Παγγαίου μετά τον θάνατο του 16χρονου Άνι

10:12ΥΓΕΙΑ

Σοβαρές οφθαλμολογικές παθήσεις και διάγνωση: Γιατί δεν πρέπει να περιμένουμε να «θολώσει» η όρασή μας

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Παρέσυραν 13χρονη σε γήπεδο, τη χαστούκισαν επανειλημμένα και βιντεοσκοπούσαν την επίθεση - Ταυτοποιήθηκαν οκτώ ανήλικοι

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Παρέσυραν 13χρονη σε χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων, της επιτέθηκαν και βιντεοσκοπούσαν

10:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η UEFA ερευνά την κατηγορία ότι Ισραηλινός παίκτης έφτυσε προπονητή της Ιρλανδίας

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Διαδηλώσεις στη Γαλλία: Ο δήμαρχος του Σεν-Ντενί, Μπάλι Μπαγκαγιόκο, έγινε «ασπίδα» για μαθητές ενάντια στις αστυνομικές δυνάμεις - Δείτε βίντεο

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Διαβάζοντας σωστά την ετικέτα: Ο οδηγός για πιο συνειδητές επιλογές στη διατροφή κατοικιδίων

09:58WHAT THE FACT

Είναι το Air Fryer πράγματι η πιο υγιεινή λύση; Το λάθος που κάνουν όλοι όταν το χρησιμοποιούν

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: 12χρονος ξυλοκοπήθηκε από συμμαθητές του - Βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμό

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Kia Seltos στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Yπόθεση Καμπούρη: «Ενημερωθήκαμε από την τηλεόραση», λέει ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ για το κύκλωμα

09:37LIFESTYLE

Eurovision 2027: Η Τσεχία μένει εκτός - Οι λόγοι πίσω από την απόφαση

09:35LIFESTYLE

Ρίτσαρντ Γκιρ: Πώς γεννήθηκε ο αστικός μύθος με το «τρωκτικό» που δεν ξεχάστηκε ποτέ

09:30ΕΥ ΖΗΝ

Πώς δεν θα μαυρίσουν οι φέτες του μήλου που κόψατε – Πώς επιβραδύνεται η διαδικασία

09:23LIFESTYLE

Μισός αιώνας Βίσση - Καρβέλας: Έρωτες, καβγάδες, ρήξεις και ένα «Δώδεκα» που έμεινε στην ιστορία

09:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVEBLOG - Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα: Στο υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη

09:21LIFESTYLE

Φάνης Μουρατίδης: «Έχει τύχει να ξεχάσω τα παιδιά μου, πήγα στο σχολείο χωρίς εκείνα με τις τσάντες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:52LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου-Χρήστος Φερεντίνος: Το μέλλον του «Στούντιο 4» και η «απάντηση» στην τηλεθέαση

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Το συγκινητικό «αντίο» του Δελμούζιου Γυμνασίου στη διευθύντρια - «Ήρθε στο σχολείο ως Τζούβελη φεύγει ως η δική μας Κική»

05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:12LIFESTYLE

«Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή»: Η σκληρή απάντηση Βίσση σε Καρβέλα - «Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει» - «Ζήτησε €1,5 εκατ, απειλούσε ότι θα με κατέστρεφε»

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Yπόθεση Καμπούρη: «Ενημερωθήκαμε από την τηλεόραση», λέει ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ για το κύκλωμα

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Μεγιστάνας και η σύζυγός του, καταβροχθίστηκαν από ζώα μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου τους - Ακέφαλες οι σοροί τους

09:23LIFESTYLE

Μισός αιώνας Βίσση - Καρβέλας: Έρωτες, καβγάδες, ρήξεις και ένα «Δώδεκα» που έμεινε στην ιστορία

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έφτασαν οι Αρχές στο κύκλωμα κατά του e-ΕΦΚΑ με «εγκέφαλο» τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του - Η καταγγελία, η επεισοδιακή σύλληψη και ο «Mr Κωλοτούμπας»

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: 12χρονος ξυλοκοπήθηκε από συμμαθητές του - Βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμό

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Ανατροπή λόγω 28ης Οκτωβρίου – Νωρίτερα οι πληρωμές στους συνταξιούχους – Οι πιθανές ημερομηνίες

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Στο Εξωτερικών ο Ρούμπιο, τον υποδέχθηκε ο Γεραπετρίτης

22:25LIFESTYLE

Η απάντηση Δημητρακόπουλου στην ανακοίνωση Καρβέλα: «Έχει πληρωθεί 300.000 ευρώ, όσα προβλέπονται»

09:35LIFESTYLE

Ρίτσαρντ Γκιρ: Πώς γεννήθηκε ο αστικός μύθος με το «τρωκτικό» που δεν ξεχάστηκε ποτέ

06:18ΚΑΙΡΟΣ

Με λίγες αραιές νεφώσεις και με άνοδο της θερμοκρασίας η Τετάρτη – Αλλαγή του καιρού από Πέμπτη στα δυτικά

18:39ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Βινίσιους σκοτώθηκε σε αεροπορικό και παίζει σωσίας του» - Η τρελή θεωρία συνωμοσίας για τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Συνούλη: Αυτή είναι η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη που συνελήφθη για απάτη εκατομμυρίων κατά του ΕΦΚΑ - Ο γάμος το 2012 και το εγκεφαλικό του Καμπούρη το 2020

09:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVEBLOG - Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα: Στο υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη

20:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φίλιππος Καμπούρης: Στην Οικονομική Αστυνομία πασίγνωστοι τραγουδιστές – Τους ασφάλιζε στα χαρτιά, αλλά δεν κατέβαλλε εισφορές στον ΕΦΚΑ

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (7/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Ισόβια στον 32χρονο για το ναυάγιο στη Ρόδο που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ