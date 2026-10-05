Ρούμπιο: Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ

Το μήνυμα του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας μία ημέρα πριν επισκεφθεί την Αθήνα

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ρούμπιο: Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ
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  • Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ως πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ.
  • Η επίσκεψη στην Αθήνα σηματοδοτεί την έναρξη του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ.
  • Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις εστιάζουν σε στρατιωτική παρουσία και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς.
  • Κατά την επίσκεψη, ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
  • Κύρια θέματα συζήτησης θα είναι η αμυντική συνεργασία και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια.
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«Πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ» χαρακτήρισε την Ελλάδα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο μία ημέρα πριν επισκεφθεί την Αθήνα για την έναρξη του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ.

Πριν αναχωρήσει για την Ευρώπη ο Μάρκο Ρούμπιο ρωτήθηκε για τους σταθμούς της ευρωπαϊκής περιοδείας του στην Ελλάδα και την Πορτογαλία και ο Αμερικανός ΥΠΕΞ υπογράμμισε ιδιαίτερα τη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Μάρκο Ρούμπιο Γιώργος Γεραπετρίτης

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. 28 Φεβρουαρίου 2025

AP

«Η Ελλάδα, βεβαίως, είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους συναντήσουμε», ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Κατά την επίσκεψη του στην Αθήνα την Τετάρτη ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συναντήσεις με τον Γιώργο Γεραπετρίτη αλλά και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στο επίκεντρο θα βρεθεί η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια.

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