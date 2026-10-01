Η βαρύνουσας σημασίας επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα και το μήνυμα στην Άγκυρα

Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου αναμένεται να βρίσκεται στη χώρα μας ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας

Εύη Απολλωνάτου

Η βαρύνουσας σημασίας επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα και το μήνυμα στην Άγκυρα
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  • Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, θα επισκεφθεί την Αθήνα στις 6-7 Οκτωβρίου για τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ.
  • Η ατζέντα των συναντήσεων περιλαμβάνει θέματα άμυνας, ασφάλειας, εμπορίου, περιβάλλοντος, ενέργειας και επενδύσεων.
  • Ο Ρούμπιο εξέφρασε θερμά συγχαρητήρια για την 66η επέτειο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και τόνισε την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης ΗΠΑ-Κύπρου σε άμυνα, ενέργεια, εμπόριο και εκπαίδευση.
  • Οι ΗΠΑ στηρίζουν ακλόνητα μια λύση στο Κυπριακό υπό κυπριακή καθοδήγηση και μεσολάβηση του ΟΗΕ, βασισμένη σε διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.
  • Η αμερικανική διπλωματία αποδίδει σημαντικό ρόλο στην Ελλάδα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.
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Ένα ισχυρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση στέλνει η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας προγραμματίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να φτάσει στην Αθήνα το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη αλλά και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το γεγονός ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος κατέχει και την θέση του συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται στην Αθήνα για τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που αποδίδει η αμερικανική διπλωματία στη χώρα μας, σε μία περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ατζέντα των συναντήσεων θα περιλαμβάνει θέματα άμυνας, ασφάλειας, εμπορίου, περιβάλλοντος, ενέργειας και επενδύσεων.

Το θερμό μήνυμα για την Κύπρο

Ενδεικτικό των προθέσεων Ρούμπιο αλλά και της ιδιαίτερης σημασίας που αποδίδει η Ουάσινγκτον σε Ελλάδα και Κύπρο ήταν και το σημερινό θερμό μήνυμα του Αμερικανού ΥΠΕΞ για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, απευθύνω θερμά συγχαρητήρια στον λαό της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς γιορτάζετε την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας σας», ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο.Παράλληλα δήλωσε ότι η αμερικανική πλευρά είναι περήφανη για την πρόοδο στις σχέσεις Ουάσινγκτον – Λευκωσίας.

«Η εταιρική σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κύπρου συνεχίζει να ενισχύεται κάθε χρόνο. Η συνεργασία μας στους τομείς της άμυνας και της ενέργειας έχει συμβάλει στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, και είμαστε υπερήφανοι για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει από κοινού όσον αφορά τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις που ωφελούν και τις δύο χώρες μας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Είμαστε περήφανοι για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει μαζί στους εμπορικούς και οικονομικούς δεσμούς που ωφελούν και τα δύο έθνη. Φέτος, εμβαθύναμε τους εκπαιδευτικούς μας δεσμούς μέσω ενός Μνημονίου Αντίληψης για την επέκταση του Βοηθητικού Προγράμματος Διδασκαλίας Αγγλικών Fulbright, αντανακλώντας τη στενή μας συνεργασία και το κοινό μας ενδιαφέρον για την προώθηση της αγγλικής γλώσσας και των εκπαιδευτικών ανταλλαγών ως πύλης για την επέκταση των επιχειρηματικών ευκαιριών», υπογράμμισε.

Για το κυπριακό ο Ρούμπιο σημείωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν «ακλόνητες στην υποστήριξη τους σε μία υπό κυπριακή καθοδήγηση και υπό τη μεσολάβηση του ΟΗΕ λύσει που θα επανενώνει το νησί ως διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, η οποία θα συνάδει με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών». «Καθώς η Κύπρος γιορτάζει αυτό το ορόσημο, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν στην αξιοποίηση των επιτευγμάτων του περασμένου έτους και στην εμβάθυνση της συνεργασίας μας τα επόμενα χρόνια», διεμήνυσε ο Ρούμπιο.

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