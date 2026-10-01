Christa Pike: «Είναι φυσιολογικό αυτό;» - Η αντίδραση της μετά τις 2 αποτυχημένες θανάσιμες ενέσεις

Snapshot Η Christa Pike επέζησε από δύο αποτυχημένες θανατηφόρες ενέσεις στο Riverbend Maximum Security Institution, με αναφορές για έντονο κάψιμο στο χέρι και πιθανή εγκεφαλική βλάβη.

Μάρτυρες κατέγραψαν ότι η Pike ήταν ξύπνια, ροχάλιζε και λαχάνιζε πάνω από 40 λεπτά μετά τη χορήγηση της τελευταίας δόσης πεντοβαρβιτάλης.

Οι δικηγόροι της Pike τόνισαν προβλήματα με τη φλεβική πρόσβαση και αμφισβήτησαν τη νομιμότητα και ασφάλεια του πρωτοκόλλου εκτέλεσης στο Τενεσί.

Η εκτέλεση χαρακτηρίστηκε ως η χειρότερη αποτυχημένη εκτέλεση της σύγχρονης εποχής από το Death Penalty Information Center.

Η Pike καταδικάστηκε σε θάνατο το 1996 για τη δολοφονία της Colleen Slemmer, με το περιστατικό να προκαλεί ευρεία εθνική προσοχή. Snapshot powered by AI

Η θανατοποινίτισσα Christa Pike ακούστηκε να ρωτά αν είναι «φυσιολογικό» το αίσθημα καύσου στο χέρι της κατά τη διάρκεια μιας αποτυχημένης εκτέλεσης, η οποία, σύμφωνα με ειδικούς, ενδέχεται να της έχει προκαλέσει εγκεφαλική βλάβη.

Η καταδικασμένη δολοφόνος ήταν ζωντανή και ροχάλιζε, αφού επέζησε από αυτό που χαρακτηρίστηκε ως «η χειρότερη αποτυχημένη εκτέλεση της σύγχρονης εποχής», μετά τη χορήγηση δύο δόσεων πεντοβαρβιτάλης στο Riverbend Maximum Security Institution στο Νάσβιλ, την Τετάρτη.

Μέλη του Τύπου που βρίσκονταν στον χώρο περιέγραψαν πως, κάποια στιγμή, η Pike ανέφερε ένα σημείο στο χέρι της όπου ένιωθε έντονο κάψιμο, σαν να ήταν έτοιμο να «σκάσει», και ρώτησε αν αυτό ήταν φυσιολογικό.

Ο δρ. Joel Zivot, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Emory University, ο οποίος έχει προσληφθεί ως ιατρικός εμπειρογνώμονας από τη νομική ομάδα της Pike, δήλωσε ότι είναι πιθανό το θανατηφόρο φάρμακο να μην εισήλθε στην κυκλοφορία του αίματός της σε αρκετά υψηλή δόση ώστε να σταματήσει την αναπνοή της.

«Είναι πολύ πιθανό, ως συνέπεια της καθυστέρησης στην έναρξη της ανάνηψης, να υποστεί εγκεφαλική βλάβη», δήλωσε ο Zivot στο BBC.

Μάρτυρες στον χώρο της εκτέλεσης ανέφεραν ότι οι κουρτίνες που χώριζαν την Pike από την αίθουσα παρακολούθησης έκλεισαν στις 19:46 και άνοιξαν ξανά στις 19:49. Περιέγραψαν επίσης ότι την άκουγαν να λαχανιάζει και να βογκά καθώς κλοτσούσε το σεντόνι της.

«Το στόμα της άνοιξε αρκετές φορές και άρχισε να ροχαλίζει δυνατά. Λαχάνιασε μερικές φορές», ανέφερε ένας από τους μάρτυρες.

Η Pike εξακολουθούσε να είναι ξύπνια και να ροχαλίζει περισσότερα από 40 λεπτά μετά την τελευταία δόση, η οποία χορηγήθηκε στις 20:06. Οι μάρτυρες ενημερώθηκαν να αποχωρήσουν από τις εγκαταστάσεις περίπου στις 20:53.

Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στον χώρο της εκτέλεσης σημείωσαν ότι «τίποτα από όσα είδαμε δεν ήταν φυσιολογικό» και χαρακτήρισαν τη διαδικασία «ασυνήθιστα παρατεταμένη».

Δημοσιογράφος του Associated Press ανέφερε ότι η Pike «φαινόταν εμφανώς ξύπνια όταν ξεκίνησε η εκτέλεση», ενώ άλλοι μάρτυρες είπαν ότι κάποια στιγμή άρχισε να τραγουδά μαζί με τον πνευματικό της σύμβουλο.

Αφού δέθηκε στο φορείο της εκτέλεσης, η Pike ακούστηκε να λέει: «Θα φύγω από αυτόν τον κόσμο όπως πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Και αυτό είναι με αγάπη».

Η Robin Maher, εκτελεστική διευθύντρια του Death Penalty Information Center, δήλωσε: «Αυτό το περιστατικό είναι το χειρότερο που έχουμε δει και δεν μοιάζει με καμία άλλη αποτυχημένη εκτέλεση στη σύγχρονη εποχή».

Οι δικηγόροι της Pike είχαν υποστηρίξει σε ακρόαση τον Αύγουστο στο Νόξβιλ ότι η θρομβοκυττάρωσή της θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο δημιουργίας θρόμβων και τον πόνο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.

Είχαν επίσης υποστηρίξει ότι η πρόσβαση στις φλέβες της είναι δύσκολη, γεγονός που θα μπορούσε να παρατείνει τη διαδικασία και να αυξήσει την ταλαιπωρία της Pike.

Οι δικηγόροι της ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους την Τετάρτη: «Απόψε, η Πολιτεία του Τενεσί απέτυχε για ακόμη μία φορά να πραγματοποιήσει μια νόμιμη εκτέλεση. Δεν χαιρόμαστε που επιβεβαιωθήκαμε, όμως οι ανησυχίες που είχε εκφράσει η κυρία Pike αποδείχθηκαν βάσιμες: δύσκολη πρόσβαση στις φλέβες, φλέβες που υπέστησαν βλάβη, αλλοιωμένη πεντοβαρβιτάλη, απουσία διαθέσιμης επείγουσας ιατρικής φροντίδας όταν τα πράγματα αναπόφευκτα πάνε στραβά, όλα αυτά στο πλαίσιο ενός πρωτοκόλλου που εξακολουθεί να παραμένει καλυμμένο από μυστικότητα».

Η Pike καταδικάστηκε το 1996 για τη δολοφονία της 19χρονης Colleen Slemmer, την οποία σκότωσε σε κατάσταση έντονης οργής, και καταδικάστηκε σε θάνατο.

Το έγκλημα συγκλόνισε την πόλη του Νόξβιλ και προκάλεσε ευρεία εθνική προσοχή, μεταξύ άλλων επειδή στο στήθος της Slemmer είχε χαραχθεί ένα πεντάγραμμο, ενώ ένα τμήμα του κρανίου της είχε αφαιρεθεί ως «αναμνηστικό» από το έγκλημα.

«Η Christa νοσηλεύεται σε κοντινό νοσοκομείο», ανέφεραν οι δικηγόροι της. «Δεν έχουμε ενημερωθεί για την κατάστασή της».

Ήταν η δεύτερη φορά μέσα στη φετινή χρονιά που το Τενεσί δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει μια εκτέλεση.

Είχαν προειδοποιήσει πώς δεν θα πεθάνει από τις ενέσεις πεντοβαρβιτάλης

Η Christa Pike, η οποία επρόκειτο να γίνει η πρώτη γυναίκα που εκτελέστηκε εδώ και 200 χρόνια στο Τενεσί, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε τοπικό νοσοκομείο, αφού πραγματοποιήθηκαν δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες εκτέλεσής της με θανατηφόρα ένεση στις φυλακές της πολιτείας.

Οι δικηγόροι της δήλωσαν ότι παραμένει ζωντανή και χρειάστηκε να «μεταφερθεί σε νοσοκομείο για να διασωθεί», καθώς της χορηγήθηκαν δύο ενέσεις πεντοβαρβιτάλης, όμως η καρδιά της συνέχισε να χτυπάει κανονικά.

Ωστόσο, ο Ματ Γουέλς, αναπληρωτής διευθυντής της Reprieve US, μιας μιας μη κερδοσκοπικής νομικής οργάνωσης που αγωνίζεται κατά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είχε προειδοποιήσει εδώ και καιρό ότι η συγκεκριμένη μέθοδος εκτέλεσης «παρουσιάζει περισσότερα προβλήματα από οποιαδήποτε άλλη».

«Λίγους μήνες πριν, η πολιτεία του Τενεσί προσπάθησε να εκτελέσει τον Τόνι Κάρουθερς πάλι με την ίδια μέθοδο και απέτυχε. Ήταν δεμένος πάνω σε ένα φορείο για περισσότερο από μία ώρα, ενώ το προσωπικό της φυλακής τον τρυπούσε με βελόνες, καθώς δεν μπορούσαν να βρουν την φλέβα του».

Η εκτέλεση του Κάρουθερς, η οποία είχα προγραμματιστεί για τον Μάιο, διακόπηκε, καθώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να βρουν φλέβα, με ορισμένους ειδικούς να χαρακτήρισαν ολόκληρη την διαδικασία «βάρβαρη».

«Το γεγονός ότι η πολιτεία του Τενεσί επιμένει να εκτελέσει την Christa με αυτήν την μέθοδο, τόσο σύντομα αφού βασανίστηκε ένας άλλος θανατοποινίτης, είναι απίστευτο. Υπάρχει υψηλός κίνδυνος η Christa Pike να υποστεί έναν βασανιστικό θάνατο», είχε προειδοποιήσει τότε.

Η Christa Pike AP

«Έχει ιδιαίτερα μικρές φλέβες»

Τον ίδιο φόβο είχε εκφράσει και ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την Pike, ο Στίβεν Φερέλ, ο οποίος είχε εκδώσει μια ανακοίνωση τον Ιούνιο, με την οποία προειδοποιούσε ότι η Christa πάσχει από μια πάθηση, η οποία θα δυσκόλευε την διαδικασία.

«Ανησυχούμε ιδιαίτερα για την εκτέλεση της Christa, λόγω μιας αιματολογικής πάθησης που έχει, την θρομβοπενία, μια ιατρική κατάσταση όπου ο αριθμός των αιμοπεταλίων στο αίμα είναι ασυνήθιστα χαμηλός, η οποία μπορεί να οδηγεί σε υπερβολική αιμορραγία. Παράλληλα, η Christa έχει ιδιαίτερα μικρές φλέβες, που θα δυσκολέψουν ακόμη και τους πιο εξειδικευμένους ιατρικούς επαγγελματίες να εισάγουν μια βελόνα στο δέρμα της», είχε πει.

«Η δυσκολία στην τοποθέτηση ενδοφλέβιων καθετήρων είναι μια γνωστή επιπλοκή που έχει προκαλέσει παρατεταμένες και αποτυχημένες εκτελέσεις εδώ και χρόνια», κατέληξε ο Φέρελ.

Ο δικηγόρος της είχε ζητήσει τότε να διοριστεί ένας «ειδικός εμπειρογνώμονας» για την υπόθεσή της Pike, ο οποίος θα αξιολογούσε εάν η εκτέλεσή της είναι συνταγματική.

Η Pike βρίσκεται εδώ και 30 χρόνια στην πτέρυγα των μελλοθανάτων, αφού καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Colleen Slemmer το 1995.

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