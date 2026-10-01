Κρήτη: Αγνοείται κτηνοτρόφος, οχήματα έπεσαν στη θάλασσα στις Γούβες, κόπηκε γέφυρα στον Μυλοπόταμο

Σοβαρά προβλήματα στο Δήμο Μυλοποτάμου, με πλημμύρες, λάσπη και υποχώρηση γεφυριού στα Ζωνιανά, όπου ηλικιωμένο ζευγάρι μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο

Μιχάλης Παπαδάκος

Κρήτη: Αγνοείται κτηνοτρόφος, οχήματα έπεσαν στη θάλασσα στις Γούβες, κόπηκε γέφυρα στον Μυλοπόταμο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Αγνοείται κτηνοτρόφος από τις Καρίνες Ρεθύμνου που εξαφανίστηκε μετά την επίσκεψή του στο ποιμνιοστάσιό του το βράδυ της 30ης Σεπτεμβρίου.
  • Σοβαρά προβλήματα στο Δήμο Μυλοποτάμου, με πλημμύρες, λάσπη και υποχώρηση γεφυριού στα Ζωνιανά, όπου ηλικιωμένο ζευγάρι μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.
  • Ο Δήμος Μυλοποτάμου ζήτησε κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των καταστροφών και έχει κινητοποιήσει μηχανήματα για την αποκατάσταση.
  • Στις Κάτω Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, ορμητικά νερά παρέσυραν τρία αυτοκίνητα και ο Αποσελέμης υπερχείλισε, με κλείσιμο δρόμου προς Καστέλι – Ξηροκαμάρες.
  • Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις και να μην επιχειρούν διάσχιση πλημμυρισμένων ή επικίνδυνων σημείων λόγω της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας.
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Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Κρήτης, καθώς αγνοείται ένας κτηνοτρόφος από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας μετέβη στο ποιμνιοστάσιό του χθες (30/9) το βράδυ, ωστόσο έκτοτε δεν έχει επιστρέψει και δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Η εξαφάνισή του, σύμφωνα με το neakriti.gr δηλώθηκε αργά το πρωί της Πέμπτης, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον εντοπισμό του. Στην περιοχή επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες με την κακοκαιρία να δυσκολεύει το έργο των διασωστών. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να εντοπιστούν τα ίχνη του και να διαπιστωθεί τι έχει συμβεί.

Στη δίνη του κυκλώνα οι Δήμοι Μυλοποτάμου και Χερσονήσου

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία στην Κρήτη, με τον Μυλοπόταμο και τον Δήμο Χερσονήσου να βρίσκονται στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων.

Στον Μυλοπόταμο, μεγάλες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών έχουν κατακλύσει δρόμους και χωριά, με ιδιαίτερα δύσκολη να είναι η κατάσταση στα Ζωνιανά. Μάλιστα, ηλικιωμένο ζευγάρι μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, όταν το αυτοκίνητό του εγκλωβίστηκε σε σημείο όπου υποχώρησε γεφυράκι την ώρα που περνούσε.

Σοβαρές ζημιές και καθιζήσεις έχουν καταγραφεί σε τμήματα του οδικού δικτύου, ενώ ο Δήμος έχει κινητοποιήσει μηχανήματα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Λόγω της έκτασης των φαινομένων, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος ζήτησε να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης ενεργοποιήθηκε και το 112 στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, με τους πολίτες να καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και τις επισκέψεις στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και τον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου.

Προβλήματα και στον Δήμο Χερσονήσου

Σοβαρή είναι η κατάσταση και στον Δήμο Χερσονήσου. Στις Κάτω Γούβες, τα ορμητικά νερά έφτασαν στον παραλιακό δρόμο, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες τρία αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά.

Παράλληλα, ο Αποσελέμης υπερχείλισε, ενώ ο δρόμος προς Καστέλι – Ξηροκαμάρες έκλεισε λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης υδάτων.

Οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζεται και η κατάσταση παραμένει δυναμική. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους ή σημεία όπου υπάρχει ορμητική ροή νερού.

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