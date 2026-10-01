Θοδωρής Αθερίδης για Σμαράγδα Καρύδη: «Αλήθεια, δεν έχω χωρίσει»-Η νέα εξομολόγηση για τη σχέση τους

Snapshot Ο Θοδωρής Αθερίδης δήλωσε ότι δεν έχει χωρίσει πραγματικά με τη Σμαράγδα Καρύδη, παρά την απόφαση τους να απομακρυνθούν προσωρινά.

Η απόσταση μεταξύ τους θεωρείται από κοινού επιλογή για τη διατήρηση της σχέσης και όχι οριστικός χωρισμός.

Ο ηθοποιός ανέφερε πως δεν έχει ποτέ χωρίσει επειδή κάποια σύντροφός του βρήκε κάποιον καλύτερο.

Αυτή την περίοδο, ο Θοδωρής Αθερίδης δεν επιθυμεί να έχει σύντροφο και απολαμβάνει την μοναξιά του.

Η σχέση των Αθερίδη και Καρύδη, που διήρκεσε 23 χρόνια, έχει αλλάξει μορφή, αλλά διατηρούν καλές σχέσεις και συνεχίζουν να επικοινωνούν. Snapshot powered by AI

«Αλήθεια, δεν έχω χωρίσει». Με αυτή τη φράση ο Θοδωρής Αθερίδης έδωσε μια διαφορετική διάσταση στη σχέση του με τη Σμαράγδα Καρύδη, μιλώντας ανοιχτά για την απόφαση που πήραν οι δυο τους να απομακρυνθούν, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος αντιλαμβάνεται σήμερα τον μεταξύ τους δεσμό.

Ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη νέα πραγματικότητα στην προσωπική του ζωή. Όπως εξήγησε, η απόσταση από τη Σμαράγδα Καρύδη δεν σημαίνει για τον ίδιο ότι έχει τελειώσει η σχέση που έχτισαν μέσα στα χρόνια.

«Απλώς αποφασίσαμε πως ίσως είναι καλύτερο για τη σχέση μας να απομακρυνθούμε ο ένας από τον άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν με έχουν χωρίσει ποτέ επειδή βρήκαν κάποιον καλύτερο»

Ο Θοδωρής Αθερίδης μίλησε ακόμη πιο προσωπικά για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις σχέσεις και τους χωρισμούς.

Όπως παραδέχθηκε, δεν θεωρεί ότι είναι άνθρωπος που «χωρίζει» εύκολα. Μάλιστα, υποστήριξε πως δεν τον έχει αφήσει ποτέ κάποια σύντροφός του επειδή βρήκε κάποιον άλλον που θεωρούσε καλύτερο.

«Δεν με έχουν χωρίσει ποτέ επειδή βρήκαν κάποιον καλύτερο», είπε, περιγράφοντας τη δική του εμπειρία από τις προσωπικές του σχέσεις.

«Στη φάση που είμαι δεν θέλω σύντροφο»

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην επόμενη ημέρα της προσωπικής του ζωής, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή την περίοδο δεν αισθάνεται την ανάγκη να αναζητήσει μια νέα σχέση.

«Στη φάση που είμαι δεν θέλω σύντροφο. Απολαμβάνω να είμαι μόνος μου», εξομολογήθηκε, δείχνοντας πως έχει προσαρμοστεί στη νέα καθημερινότητα που διαμορφώθηκε μετά την απόσταση από τη Σμαράγδα Καρύδη.

Μια σχέση 23 χρόνων που άλλαξε μορφή

Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης υπήρξαν για 23 χρόνια ένα από τα πιο γνωστά ζευγάρια της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής. Η είδηση ότι αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους έγινε γνωστή τον Δεκέμβριο του 2025, με τις τότε πληροφορίες να κάνουν λόγο για κοινή απόφαση και καλές σχέσεις μεταξύ τους.

Οι δύο ηθοποιοί, πάντως, έχουν δώσει και στο παρελθόν μια διαφορετική εικόνα για το τι σημαίνει «χωρισμός» στη δική τους περίπτωση. Τον Μάιο του 2026, ο Θοδωρής Αθερίδης είχε δηλώσει πως με την Σμαράγδα Καρύδη δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ μεταξύ τους τη λέξη «χωρίζουμε», ενώ είχε αποκαλύψει ότι εξακολουθούν να βγαίνουν, να τρώνε και να περνούν γιορτές μαζί.

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