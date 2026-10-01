Κάκια Ιγερινού για «Ριφιφί»: «Όσκαρ στην Μουμούρη - Ένα κάθε μέρα!»

Snapshot Η Κάκια Ιγερινού επαίνεσε δημόσια την Ευαγγελία Μουμούρη για την ερμηνεία της στη σειρά «Ριφιφί» και τη μακρά καριέρα της στο θέατρο και την τηλεόραση.

Η πρώτη συνεργασία τους ήταν στην παράσταση «Αριστοτέλης ο Άριστος» το 1999, όπου η Μουμούρη έδειξε μεγάλη γκάμα υποκριτικών ικανοτήτων.

Η Ιγερινού τόνισε το ταλέντο, το καταλυτικό χιούμορ και τον ατομικό πολιτισμό της Μουμούρη από τα πρώτα της βήματα.

Η εξέλιξη της Μουμούρη οδήγησε σε υποκριτική ωριμότητα, με ιδιαίτερη αναγνώριση της συνεργασίας της με τον Σωτήρη Τσαφούλια.

Η ερμηνεία της Ευαγγελίας Μουμούρη χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια και βαθιά συγκίνηση, όπως αποτυπώνεται σε απλές κινήσεις και σιωπές. Snapshot powered by AI

Η Κάκια Ιγερινού αποθέωσε δημόσια την Ευαγγελία Μουμούρη, με αφορμή την παρουσία της ηθοποιού στην τηλεοπτική σειρά «Ριφιφί», αναφερόμενη τόσο στην ερμηνεία της όσο και στη μακρά πορεία της στο θέατρο και την τηλεόραση.

Με μια ανάρτηση γεμάτη ενθουσιασμό, η Κάκια Ιγερινού χαρακτήρισε τη Ευαγγελία Μουμούρη ηθοποιό με «απίστευτη γκάμα» και της απένειμε...το δικό της «Όσκαρ», γράφοντας χαρακτηριστικά: «And all Oscar's go to Ευαγγελία Μουμούρη! Κάθε μέρα από ένα! Τόσο σπουδαία!!!»

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στο υποκριτικό εύρος της ηθοποιού, περιγράφοντάς την ως μια καλλιτέχνιδα που μπορεί να κινηθεί με την ίδια άνεση ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα.

«Μας πρωτόπαιξε στον "Αριστοτέλη τον Άριστο"»

Η Κάκια Ιγερινού έκανε παράλληλα μια αναδρομή στην πρώτη συνεργασία της με την Ευαγγελία Μουμούρη, όταν η ηθοποιός ήταν ακόμη στα πρώτα της επαγγελματικά βήματα.

Όπως θυμήθηκε, η Μουμούρη συμμετείχε στην παράσταση «Αριστοτέλης ο Άριστος», μια σουρεαλιστική κωμωδία που ανέβηκε περίπου το 1999.

«Κοριτσάκι ακόμη, πρωτόβγαλτη στη δουλειά, χόρευε, τραγουδούσε, έπαιζε κωμωδία, δράμα, φάρσα, ξιφομαχούσε, σαν ακροβάτης, έκλαιγε αληθινά, γελούσε αληθινά, χωρίς δηθενιές έκανε τα πάντα!», έγραψε χαρακτηριστικά η Κάκια Ιγερινού.

Μιλώντας με θερμά λόγια για την ηθοποιό, σημείωσε ακόμη πως διέθετε από τότε «καταλυτικό χιούμορ» και «τεράστιο ατομικό πολιτισμό», ενώ αποκάλυψε πως όλοι οι συντελεστές της παράστασης την αγαπούσαν ιδιαίτερα.

«Το ταλέντο της την οδήγησε σταθερά σε υποκριτική ωριμότητα»

Η Κάκια Ιγερινού δεν έμεινε, όμως, μόνο στις αναμνήσεις από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της Ευαγγελίας Μουμούρη. Αντίθετα, αναφέρθηκε στην εξέλιξή της μέσα στα χρόνια, υπογραμμίζοντας πως η ηθοποιός προχώρησε σταθερά προς μια μεγαλύτερη υποκριτική ωριμότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία της Ευαγγελίας Μουμούρη με τον Σωτήρη Τσαφούλια, μέσα από την οποία, όπως έγραψε, κατάφερε να καθηλώσει το κοινό ακόμη και με ένα βλέμμα, μια σιωπή ή μια απλή κίνηση.

«Με σκηνοθέτη τον Σωτήρη Τσαφούλια έφτασε να μας καθηλώνει με βλέμμα, σιωπή και μια κουταλιά από μια πάστα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η ερμηνεία της χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια.

Η ίδια ξεχώρισε μάλιστα και μια χαρακτηριστική ατάκα της ηθοποιού: «Έχω τελειώσει με την προσευχή».

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