Κάκια Ιγερινού για «Ριφιφί»: «Όσκαρ στην Μουμούρη - Ένα κάθε μέρα!»

Η σκηνοθέτις και σεναριογράφος αποθέωσε την ηθοποιό για την ερμηνεία της, θυμήθηκε την πρώτη τους συνεργασία και μίλησε για την πορεία της

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Κάκια Ιγερινού για «Ριφιφί»: «Όσκαρ στην Μουμούρη - Ένα κάθε μέρα!»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Κάκια Ιγερινού επαίνεσε δημόσια την Ευαγγελία Μουμούρη για την ερμηνεία της στη σειρά «Ριφιφί» και τη μακρά καριέρα της στο θέατρο και την τηλεόραση.
  • Η πρώτη συνεργασία τους ήταν στην παράσταση «Αριστοτέλης ο Άριστος» το 1999, όπου η Μουμούρη έδειξε μεγάλη γκάμα υποκριτικών ικανοτήτων.
  • Η Ιγερινού τόνισε το ταλέντο, το καταλυτικό χιούμορ και τον ατομικό πολιτισμό της Μουμούρη από τα πρώτα της βήματα.
  • Η εξέλιξη της Μουμούρη οδήγησε σε υποκριτική ωριμότητα, με ιδιαίτερη αναγνώριση της συνεργασίας της με τον Σωτήρη Τσαφούλια.
  • Η ερμηνεία της Ευαγγελίας Μουμούρη χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια και βαθιά συγκίνηση, όπως αποτυπώνεται σε απλές κινήσεις και σιωπές.
Snapshot powered by AI

Η Κάκια Ιγερινού αποθέωσε δημόσια την Ευαγγελία Μουμούρη, με αφορμή την παρουσία της ηθοποιού στην τηλεοπτική σειρά «Ριφιφί», αναφερόμενη τόσο στην ερμηνεία της όσο και στη μακρά πορεία της στο θέατρο και την τηλεόραση.

Με μια ανάρτηση γεμάτη ενθουσιασμό, η Κάκια Ιγερινού χαρακτήρισε τη Ευαγγελία Μουμούρη ηθοποιό με «απίστευτη γκάμα» και της απένειμε...το δικό της «Όσκαρ», γράφοντας χαρακτηριστικά: «And all Oscar's go to Ευαγγελία Μουμούρη! Κάθε μέρα από ένα! Τόσο σπουδαία!!!»

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στο υποκριτικό εύρος της ηθοποιού, περιγράφοντάς την ως μια καλλιτέχνιδα που μπορεί να κινηθεί με την ίδια άνεση ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα.

«Μας πρωτόπαιξε στον "Αριστοτέλη τον Άριστο"»

Η Κάκια Ιγερινού έκανε παράλληλα μια αναδρομή στην πρώτη συνεργασία της με την Ευαγγελία Μουμούρη, όταν η ηθοποιός ήταν ακόμη στα πρώτα της επαγγελματικά βήματα.

Όπως θυμήθηκε, η Μουμούρη συμμετείχε στην παράσταση «Αριστοτέλης ο Άριστος», μια σουρεαλιστική κωμωδία που ανέβηκε περίπου το 1999.

«Κοριτσάκι ακόμη, πρωτόβγαλτη στη δουλειά, χόρευε, τραγουδούσε, έπαιζε κωμωδία, δράμα, φάρσα, ξιφομαχούσε, σαν ακροβάτης, έκλαιγε αληθινά, γελούσε αληθινά, χωρίς δηθενιές έκανε τα πάντα!», έγραψε χαρακτηριστικά η Κάκια Ιγερινού.

Μιλώντας με θερμά λόγια για την ηθοποιό, σημείωσε ακόμη πως διέθετε από τότε «καταλυτικό χιούμορ» και «τεράστιο ατομικό πολιτισμό», ενώ αποκάλυψε πως όλοι οι συντελεστές της παράστασης την αγαπούσαν ιδιαίτερα.

«Το ταλέντο της την οδήγησε σταθερά σε υποκριτική ωριμότητα»

Η Κάκια Ιγερινού δεν έμεινε, όμως, μόνο στις αναμνήσεις από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της Ευαγγελίας Μουμούρη. Αντίθετα, αναφέρθηκε στην εξέλιξή της μέσα στα χρόνια, υπογραμμίζοντας πως η ηθοποιός προχώρησε σταθερά προς μια μεγαλύτερη υποκριτική ωριμότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία της Ευαγγελίας Μουμούρη με τον Σωτήρη Τσαφούλια, μέσα από την οποία, όπως έγραψε, κατάφερε να καθηλώσει το κοινό ακόμη και με ένα βλέμμα, μια σιωπή ή μια απλή κίνηση.

«Με σκηνοθέτη τον Σωτήρη Τσαφούλια έφτασε να μας καθηλώνει με βλέμμα, σιωπή και μια κουταλιά από μια πάστα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η ερμηνεία της χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια.

Η ίδια ξεχώρισε μάλιστα και μια χαρακτηριστική ατάκα της ηθοποιού: «Έχω τελειώσει με την προσευχή».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:39ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

The Neighboυrhood: Ποια είναι η μπάντα από την Καλιφόρνια που έρχεται στο Release Athens στις 25 Ιουνίου του 2027

13:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πότε θα τελειώσει η κακοκαιρία

13:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΗΕ: Η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Το rollercoaster του θανάτου: Έκλεισε το διασημότερο τρενάκι του κόσμου έπειτα από καταγγελίες για κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

13:18ΦΑΡΜΑΚΟ

Υποτροπιάζον ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα: Υπό δοκιμή θεραπεία βελτιώνει την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου

13:14ANNOUNCEMENTS

PRODEA INVESTMENTS : Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2026

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Εντοπίστηκε νεκρός ο αγνοούμενος κτηνοτρόφος

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: «Δεν ζητάω συγγνώμη από τη δασκάλα, ζητάω για την πράξη μου», λέει ο πατέρας που χτύπησε τη διευθύντρια του Νηπιαγωγείου

13:02ANNOUNCEMENTS

Οι Tokio Hotel έρχονται στο Release Athens στις 7 Ιουλίου 2027

12:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χριστίνα Πουλίτση: Η πρώτη «Θεοδώρα» της νέας ελληνικής όπερας-Παγκόσμια πρεμιέρα στο Θέατρο Ολύμπια

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Christa Pike: «Είναι φυσιολογικό αυτό;» - Η αντίδραση της μετά τις 2 αποτυχημένες θανάσιμες ενέσεις

12:52ΚΟΣΜΟΣ

flydubai: Ο Ισραηλινός υδραυλικός επανάφερε το αεροσκάφος επειδή έβλεπε ντοκιμαντέρ και έμαθε να πιλοτάρει - «Είχα μία ευκαιρία να σώσω τη ζωή μου»

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ σε στρατόπεδο της Πολωνίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία από μυστηριώδης δέμα: Τρία άτομα στο νοσοκομείο όταν το άνοιξαν

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Δεύτερη παράσυρση μέσα στην ημέρα στην Αχαρνών: Ι.Χ. χτύπησε πεζό - 41χρονος μοτοσικλετιστής τράκαρε 12χρονο ποδηλάτη

12:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: Νέα εργαλεία προϋπολογισμού 5,4 εκατ. ευρώ στη διάθεση των Επιμελητηρίων της Αττικής

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

12:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κάκια Ιγερινού για «Ριφιφί»: «Όσκαρ στην Μουμούρη - Ένα κάθε μέρα!»

12:22ANNOUNCEMENTS

Η THEON εξασφαλίζει νέες παραγγελίες ύψους περίπου €50 εκατ. και προεπιλέγεται για συμβάσεις υψηλότερης αξίας

12:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης

12:14ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Κανείς από τους γιατρούς δεν ζήτησε να τον συνοδεύσει», κατέθεσε η διασώστρια του ΕΚΑΒ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Εντοπίστηκε νεκρός ο αγνοούμενος κτηνοτρόφος

12:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κάκια Ιγερινού για «Ριφιφί»: «Όσκαρ στην Μουμούρη - Ένα κάθε μέρα!»

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:22ΚΑΙΡΟΣ

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Ο θάνατος της Μυρτώς: Συμπληρωματική κατάθεση δίνουν οι 3 κατηγορούμενοι - Παραιτήθηκε ξαφνικά ο διοικητής του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Christa Pike: Είχαν προειδοποιήσει πώς δεν θα πεθάνει από τις ενέσεις πεντοβαρβιτάλης - « Έχει ιδιαίτερα μικρές φλέβες»

07:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι επόμενες δύσκολες 30 ώρες που «βλέπει» το GFS - H πρόγνωση των Αμερικανών για την Ελλάδα

08:54ΚΟΣΜΟΣ

flydubai: Ήρωας οδοντίατρος έσωσε τον μαχαιρωμένο πιλότο – «Τα χέρια του ήταν σχεδόν κομμένα στα δύο»

12:52ΚΟΣΜΟΣ

flydubai: Ο Ισραηλινός υδραυλικός επανάφερε το αεροσκάφος επειδή έβλεπε ντοκιμαντέρ και έμαθε να πιλοτάρει - «Είχα μία ευκαιρία να σώσω τη ζωή μου»

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που μητέρα και παιδί εκτινάσσονται από αυτοκίνητο μετά από τρακάρισμα

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αγνοείται κτηνοτρόφος, οχήματα έπεσαν στη θάλασσα στις Γούβες, κόπηκε γέφυρα στον Μυλοπόταμο

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ταυτοποιήθηκε μία 36χρονη για την διαπόμπευση με τα φέιγ βολάν γυναίκας

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Πήγαν να εξαπατήσουν 73χρονο και έπεσαν στην παγίδα του - Συνελήφθη 19χρονος

09:14WHAT THE FACT

«Νέο θαλάσσιο “θηρίο” ανακαλύφθηκε από επιστήμονες - Ούτε οι επιστήμονες πίστευαν πως υπάρχει

11:50LIFESTYLE

Θοδωρής Αθερίδης για Σμαράγδα Καρύδη: «Αλήθεια, δεν έχω χωρίσει»-Η νέα εξομολόγηση για τη σχέση τους

08:51ΚΟΣΜΟΣ

«Να χτυπάτε τις γυναίκες σας αν δεν σας υπακούν»: Σάλος με ισλαμιστή δάσκαλο στο Λονδίνο

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο και όμως αληθινό: Θα αποπειραθούν να εκτελέσουν ξανά την Christa Pike!

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Christa Pike: «Είναι φυσιολογικό αυτό;» - Η αντίδραση της μετά τις 2 αποτυχημένες θανάσιμες ενέσεις

09:32ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño προ των πυλών: Ο καιρός παγκοσμίως οδεύει προς το χάος – Τι περιμένουμε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ