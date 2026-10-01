Το rollercoaster του θανάτου: Έκλεισε τρενάκι έπειτα από καταγγελίες για σοβαρούς τραυματισμούς

Snapshot Το Six Flags Magic Mountain ανακοίνωσε το οριστικό κλείσιμο του rollercoaster X2 μετά από σοβαρές καταγγελίες για τραυματισμούς και θανάτους.

Παρόλο που το X2 είχε περάσει πολλούς ελέγχους ασφαλείας, το πάρκο αποφάσισε το κλείσιμό του για λόγους ασφάλειας και εμπιστοσύνης των επισκεπτών.

Περισσότερες από δώδεκα αναφορές σοβαρών τραυματισμών και τουλάχιστον δύο θάνατοι συνδέονται με το X2, ενώ πάνω από 100 άνθρωποι ισχυρίζονται ότι υπέστησαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις τα τελευταία δύο χρόνια.

Τρεις αγωγές κατατέθηκαν από επιβάτες με απειλητικούς για τη ζωή τους τραυματισμούς, υποστηρίζοντας ότι το πάρκο γνώριζε τους κινδύνους αλλά δεν σταμάτησε τη λειτουργία του X2.

Το X2 ήταν το κορυφαίο αξιοθέατο του Six Flags Magic Mountain για σχεδόν δύο δεκαετίες και είχε μεγάλη δημοφιλία παγκοσμίως. Snapshot powered by AI

Το Six Flags Magic Mountain, ένα θεματικό πάρκο στην Καλιφόρνια, ανακοίνωσε ότι θα θέσει εκτός λειτουργίας το πιο δημοφιλές rollercoaster της οριστικά, έπειτα από έρευνα που αποκάλυψε ένα ιστορικό σοβαρών τραυματισμών, ακόμη και θανάτων, που συνδέονται με το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Ο πρόεδρος του Six Flags Magic Mountain, Μπράιαν Έρντινγκ, ανέφερε σε ανάρτησή του την Τρίτη ότι, παρόλο που το rollercoaster X2 έχει «περάσει με επιτυχία και με συνέπεια πλήθος ελέγχων ασφαλείας, αποφασίσαμε να το κλείσουμε επειδή πιστεύουμε ότι αυτό είναι το σωστό».

«Η ασφάλεια των παιχνιδιών αποτελεί θεμέλιο της δραστηριότητάς μας και όταν βλέπουμε ότι επηρεάζεται η εμπιστοσύνη των επισκεπτών, το αντιμετωπίζουμε σοβαρά», πρόσθεσε.

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Οι καταγγελίες ότι το τρενάκι έχει τραυματίσει επιβάτες χρονολογούνται εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, αλλά ήρθαν και πάλι στο φως έπειτα από έρευνα του CNN τον περασμένο μήνα. Σε αυτήν καταγράφηκαν περισσότερες από δώδεκα αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς και νοσηλείες που συνδέονται με τρενάκι, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον δύο θανάτων

Πιο πρόσφατα, δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο ίδιο τμήμα επειγόντων περιστατικών στη Σάντα Κλαρίτα με εγκεφαλικές κακώσεις, αφού είχαν επιβιβαστεί στο X2 με διαφορά μόλις έξι ημερών τον Ιούλιο. Η λειτουργία του rollercoaster είχε ανασταλεί προσωρινά μία ημέρα μετά τον τραυματισμό της δεύτερης γυναίκας.

Την περασμένη εβδομάδα, δικηγόροι που έχουν προσφύγει δικαστικά κατά του πάρκου, ανέφεραν ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι ισχυρίζονται ότι υπέστησαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από το X2 τα τελευταία δύο χρόνια.

Σε τρεις αγωγές που κατατέθηκαν την περασμένη εβδομάδα, τρεις διαφορετικοί επιβάτες που υπέστησαν απειλητικούς για την ζωή τους τραυματισμούς — συμπεριλαμβανομένης της 26χρονης Ναόμι Γκριρ-Γουίλκινσον, η οποία παραμένει σε κώμα — ισχυρίζονται ότι οι υπεύθυνοι του πάρκου γνώριζαν για τους κινδύνους του X2 και δεν θα έπρεπε ποτέ να είχαν επιτρέψει τη συνέχιση της λειτουργίας του.

Το «X2», το οποίο αποτελούσε το κορυφαίο αξιοθέατο του Six Flags Magic Mountain για σχεδόν δύο δεκαετίες, προσελκύει εδώ και καιρό λάτρεις των roller coaster από ολόκληρο τον κόσμο.