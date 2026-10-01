Το rollercoaster του θανάτου: Έκλεισε τρενάκι έπειτα από καταγγελίες για σοβαρούς τραυματισμούς

Ο πρόεδρος του Six Flags Magic Mountain, Μπράιαν Έρντινγκ, ανέφερε σε ανάρτησή του την Τρίτη ότι, παρόλο που το rollercoaster X2 έχει «περάσει με επιτυχία και με συνέπεια πλήθος ελέγχων ασφαλείας, αποφασίσαμε να το κλείσουμε επειδή πιστεύουμε ότι αυτό είναι το σωστό». 

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Το rollercoaster του θανάτου: Έκλεισε τρενάκι έπειτα από καταγγελίες για σοβαρούς τραυματισμούς
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Six Flags Magic Mountain ανακοίνωσε το οριστικό κλείσιμο του rollercoaster X2 μετά από σοβαρές καταγγελίες για τραυματισμούς και θανάτους.
  • Παρόλο που το X2 είχε περάσει πολλούς ελέγχους ασφαλείας, το πάρκο αποφάσισε το κλείσιμό του για λόγους ασφάλειας και εμπιστοσύνης των επισκεπτών.
  • Περισσότερες από δώδεκα αναφορές σοβαρών τραυματισμών και τουλάχιστον δύο θάνατοι συνδέονται με το X2, ενώ πάνω από 100 άνθρωποι ισχυρίζονται ότι υπέστησαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις τα τελευταία δύο χρόνια.
  • Τρεις αγωγές κατατέθηκαν από επιβάτες με απειλητικούς για τη ζωή τους τραυματισμούς, υποστηρίζοντας ότι το πάρκο γνώριζε τους κινδύνους αλλά δεν σταμάτησε τη λειτουργία του X2.
  • Το X2 ήταν το κορυφαίο αξιοθέατο του Six Flags Magic Mountain για σχεδόν δύο δεκαετίες και είχε μεγάλη δημοφιλία παγκοσμίως.
Snapshot powered by AI

Το Six Flags Magic Mountain, ένα θεματικό πάρκο στην Καλιφόρνια, ανακοίνωσε ότι θα θέσει εκτός λειτουργίας το πιο δημοφιλές rollercoaster της οριστικά, έπειτα από έρευνα που αποκάλυψε ένα ιστορικό σοβαρών τραυματισμών, ακόμη και θανάτων, που συνδέονται με το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Ο πρόεδρος του Six Flags Magic Mountain, Μπράιαν Έρντινγκ, ανέφερε σε ανάρτησή του την Τρίτη ότι, παρόλο που το rollercoaster X2 έχει «περάσει με επιτυχία και με συνέπεια πλήθος ελέγχων ασφαλείας, αποφασίσαμε να το κλείσουμε επειδή πιστεύουμε ότι αυτό είναι το σωστό».

«Η ασφάλεια των παιχνιδιών αποτελεί θεμέλιο της δραστηριότητάς μας και όταν βλέπουμε ότι επηρεάζεται η εμπιστοσύνη των επισκεπτών, το αντιμετωπίζουμε σοβαρά», πρόσθεσε.

https://www.instagram.com/reel/Dd7ZLOZExyJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Οι καταγγελίες ότι το τρενάκι έχει τραυματίσει επιβάτες χρονολογούνται εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, αλλά ήρθαν και πάλι στο φως έπειτα από έρευνα του CNN τον περασμένο μήνα. Σε αυτήν καταγράφηκαν περισσότερες από δώδεκα αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς και νοσηλείες που συνδέονται με τρενάκι, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον δύο θανάτων

Πιο πρόσφατα, δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο ίδιο τμήμα επειγόντων περιστατικών στη Σάντα Κλαρίτα με εγκεφαλικές κακώσεις, αφού είχαν επιβιβαστεί στο X2 με διαφορά μόλις έξι ημερών τον Ιούλιο. Η λειτουργία του rollercoaster είχε ανασταλεί προσωρινά μία ημέρα μετά τον τραυματισμό της δεύτερης γυναίκας.

Την περασμένη εβδομάδα, δικηγόροι που έχουν προσφύγει δικαστικά κατά του πάρκου, ανέφεραν ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι ισχυρίζονται ότι υπέστησαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από το X2 τα τελευταία δύο χρόνια.

Σε τρεις αγωγές που κατατέθηκαν την περασμένη εβδομάδα, τρεις διαφορετικοί επιβάτες που υπέστησαν απειλητικούς για την ζωή τους τραυματισμούς — συμπεριλαμβανομένης της 26χρονης Ναόμι Γκριρ-Γουίλκινσον, η οποία παραμένει σε κώμα — ισχυρίζονται ότι οι υπεύθυνοι του πάρκου γνώριζαν για τους κινδύνους του X2 και δεν θα έπρεπε ποτέ να είχαν επιτρέψει τη συνέχιση της λειτουργίας του.

Το «X2», το οποίο αποτελούσε το κορυφαίο αξιοθέατο του Six Flags Magic Mountain για σχεδόν δύο δεκαετίες, προσελκύει εδώ και καιρό λάτρεις των roller coaster από ολόκληρο τον κόσμο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:39ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

The Neighboυrhood: Ποια είναι η μπάντα από την Καλιφόρνια που έρχεται στο Release Athens στις 25 Ιουνίου του 2027

13:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Πότε θα τελειώσει η κακοκαιρία

13:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΗΕ: Η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Το rollercoaster του θανάτου: Έκλεισε το διασημότερο τρενάκι του κόσμου έπειτα από καταγγελίες για κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

13:18ΦΑΡΜΑΚΟ

Υποτροπιάζον ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα: Υπό δοκιμή θεραπεία βελτιώνει την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου

13:14ANNOUNCEMENTS

PRODEA INVESTMENTS : Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2026

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Εντοπίστηκε νεκρός ο αγνοούμενος κτηνοτρόφος

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: «Δεν ζητάω συγγνώμη από τη δασκάλα, ζητάω για την πράξη μου», λέει ο πατέρας που χτύπησε τη διευθύντρια του Νηπιαγωγείου

13:02ANNOUNCEMENTS

Οι Tokio Hotel έρχονται στο Release Athens στις 7 Ιουλίου 2027

12:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χριστίνα Πουλίτση: Η πρώτη «Θεοδώρα» της νέας ελληνικής όπερας-Παγκόσμια πρεμιέρα στο Θέατρο Ολύμπια

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Christa Pike: «Είναι φυσιολογικό αυτό;» - Η αντίδραση της μετά τις 2 αποτυχημένες θανάσιμες ενέσεις

12:52ΚΟΣΜΟΣ

flydubai: Ο Ισραηλινός υδραυλικός επανάφερε το αεροσκάφος επειδή έβλεπε ντοκιμαντέρ και έμαθε να πιλοτάρει - «Είχα μία ευκαιρία να σώσω τη ζωή μου»

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ σε στρατόπεδο της Πολωνίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία από μυστηριώδης δέμα: Τρία άτομα στο νοσοκομείο όταν το άνοιξαν

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Δεύτερη παράσυρση μέσα στην ημέρα στην Αχαρνών: Ι.Χ. χτύπησε πεζό - 41χρονος μοτοσικλετιστής τράκαρε 12χρονο ποδηλάτη

12:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: Νέα εργαλεία προϋπολογισμού 5,4 εκατ. ευρώ στη διάθεση των Επιμελητηρίων της Αττικής

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

12:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κάκια Ιγερινού για «Ριφιφί»: «Όσκαρ στην Μουμούρη - Ένα κάθε μέρα!»

12:22ANNOUNCEMENTS

Η THEON εξασφαλίζει νέες παραγγελίες ύψους περίπου €50 εκατ. και προεπιλέγεται για συμβάσεις υψηλότερης αξίας

12:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης

12:14ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Κανείς από τους γιατρούς δεν ζήτησε να τον συνοδεύσει», κατέθεσε η διασώστρια του ΕΚΑΒ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Εντοπίστηκε νεκρός ο αγνοούμενος κτηνοτρόφος

12:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κάκια Ιγερινού για «Ριφιφί»: «Όσκαρ στην Μουμούρη - Ένα κάθε μέρα!»

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:22ΚΑΙΡΟΣ

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Ο θάνατος της Μυρτώς: Συμπληρωματική κατάθεση δίνουν οι 3 κατηγορούμενοι - Παραιτήθηκε ξαφνικά ο διοικητής του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Christa Pike: Είχαν προειδοποιήσει πώς δεν θα πεθάνει από τις ενέσεις πεντοβαρβιτάλης - « Έχει ιδιαίτερα μικρές φλέβες»

07:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι επόμενες δύσκολες 30 ώρες που «βλέπει» το GFS - H πρόγνωση των Αμερικανών για την Ελλάδα

08:54ΚΟΣΜΟΣ

flydubai: Ήρωας οδοντίατρος έσωσε τον μαχαιρωμένο πιλότο – «Τα χέρια του ήταν σχεδόν κομμένα στα δύο»

12:52ΚΟΣΜΟΣ

flydubai: Ο Ισραηλινός υδραυλικός επανάφερε το αεροσκάφος επειδή έβλεπε ντοκιμαντέρ και έμαθε να πιλοτάρει - «Είχα μία ευκαιρία να σώσω τη ζωή μου»

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που μητέρα και παιδί εκτινάσσονται από αυτοκίνητο μετά από τρακάρισμα

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αγνοείται κτηνοτρόφος, οχήματα έπεσαν στη θάλασσα στις Γούβες, κόπηκε γέφυρα στον Μυλοπόταμο

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ταυτοποιήθηκε μία 36χρονη για την διαπόμπευση με τα φέιγ βολάν γυναίκας

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Πήγαν να εξαπατήσουν 73χρονο και έπεσαν στην παγίδα του - Συνελήφθη 19χρονος

09:14WHAT THE FACT

«Νέο θαλάσσιο “θηρίο” ανακαλύφθηκε από επιστήμονες - Ούτε οι επιστήμονες πίστευαν πως υπάρχει

11:50LIFESTYLE

Θοδωρής Αθερίδης για Σμαράγδα Καρύδη: «Αλήθεια, δεν έχω χωρίσει»-Η νέα εξομολόγηση για τη σχέση τους

08:51ΚΟΣΜΟΣ

«Να χτυπάτε τις γυναίκες σας αν δεν σας υπακούν»: Σάλος με ισλαμιστή δάσκαλο στο Λονδίνο

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο και όμως αληθινό: Θα αποπειραθούν να εκτελέσουν ξανά την Christa Pike!

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Christa Pike: «Είναι φυσιολογικό αυτό;» - Η αντίδραση της μετά τις 2 αποτυχημένες θανάσιμες ενέσεις

09:32ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño προ των πυλών: Ο καιρός παγκοσμίως οδεύει προς το χάος – Τι περιμένουμε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ