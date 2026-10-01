Αγόρασε για 14.000 δολάρια ένα αυγό του 1887 - Πήγε να το λιώσει και κατάλαβε ότι αξίζει εκατομμύρια

Ένας έμπορος παλιοσίδερων αγόρασε σε υπαίθρια αγορά στις ΗΠΑ ένα μικρό χρυσό αυγό, πιστεύοντας ότι μπορεί να βγάλει ένα μικρό κέρδος από την αξία του μετάλλου. Είχε πληρώσει περίπου 14.000 δολάρια και κάποια στιγμή σκέφτηκε ακόμη και να το λιώσει. Μια αναζήτηση στο διαδίκτυο, όμως, τον έκανε να αλλάξει γνώμη.

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