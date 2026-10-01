Καιρός - Σάκης Αρναούτογλου: Προσοχή στην Κρήτη - Τρία συνεχόμενα 24ωρα με ισχυρές βροχές

Snapshot Το ιδιαίτερο ανάγλυφο του νησιού επιτείνει την απορροή νερού από τα βουνά προς τα χαμηλότερα σημεία, προκαλώντας επικίνδυνες ροές ακόμα και σε περιοχές όπου δεν βρέχει εκείνη τη στιγμή.

Ο Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί να αποφεύγονται οι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων και να μην διέρχονται δρόμοι καλυμμένοι από νερό λόγω του κινδύνου από ισχυρά ρεύματα και ζημιές στο οδόστρωμα.

Η επαναλαμβανόμενη βροχόπτωση μπορεί να κορεστεί το έδαφος, καθιστώντας το πιο επιρρεπές σε πλημμύρες και κατολισθήσεις, ενώ οι αλλαγές στον καιρό συνδέονται με την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.

Η έγκαιρη ενημέρωση και προειδοποίηση των πολιτών είναι κρίσιμη για την αποφυγή ατυχημάτων και την προστασία της ζωής κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων. Snapshot powered by AI

Ιδιαίτερη προσοχή στην Κρήτη για τις επόμενες ημέρες συνιστά ο Σάκης Αρναούτογλου, καθώς τα προγνωστικά δεδομένα του καιρού δείχνουν ότι το νησί θα βρεθεί αντιμέτωπο με διαδοχικά κύματα ισχυρών βροχοπτώσεων, αυξάνοντας τον κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα και ορμητικά νερά.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι η κατάσταση χρειάζεται αυξημένη επαγρύπνηση έως το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου. Όπως εξηγεί, ο συνδυασμός των μεγάλων ποσοτήτων νερού που προβλέπονται με το ιδιαίτερο ανάγλυφο της Κρήτης, τις απότομες πλαγιές, τα βουνά και τα φαράγγια δημιουργεί συνθήκες που μπορούν να οδηγήσουν σε απότομη αύξηση της απορροής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε ορισμένες περιοχές οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να φτάσουν τα 150 έως 200 χιλιοστά μέσα σε ένα 24ωρο, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να καταγραφούν ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες. Το στοιχείο που προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία είναι, όπως αναφέρει, ότι τα φαινόμενα δεν περιορίζονται σε μία ημέρα, αλλά αναμένονται τρία διαδοχικά 24ωρα με σημαντικά ύψη βροχής.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος των ποσοτήτων, ο Σάκης Αρναούτογλου εξηγεί ότι 100 χιλιοστά βροχής αντιστοιχούν σε 100 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή σε περίπου 100.000 λίτρα νερού σε έκταση ενός στρέμματος.

Ο κίνδυνος δεν περιορίζεται εκεί όπου βρέχει περισσότερο

Ιδιαίτερη σημασία έχει, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, ο τρόπος με τον οποίο το νερό μετακινείται από τις ορεινές περιοχές προς τα χαμηλότερα σημεία. Οι πλαγιές, οι χαράδρες και οι κοίτες των ρεμάτων μπορούν να συγκεντρώσουν μεγάλες ποσότητες νερού και να τις μεταφέρουν με μεγάλη ταχύτητα.

Έτσι, ένας δρόμος ή ένας οικισμός μπορεί να μην δέχεται εκείνη τη στιγμή ιδιαίτερα έντονη βροχή, αλλά να βρεθεί αντιμέτωπος με μεγάλο όγκο νερού που έχει συγκεντρωθεί σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Το νερό μπορεί μάλιστα να φτάσει με καθυστέρηση, ακόμη και όταν η βροχόπτωση στην περιοχή έχει ήδη σταματήσει.

Παράλληλα, η έντονη απορροή είναι δυνατό να παρασύρει χώματα, πέτρες, κλαδιά και άλλα υλικά, προκαλώντας φραγές σε δρόμους, γέφυρες και σημεία αποστράγγισης. Σε περιοχές με απότομες πλαγιές αυξάνεται, επίσης, ο κίνδυνος κατολισθήσεων και πτώσεων βράχων.

Ο κίνδυνος μπορεί να ενταθεί εάν οι ισχυρές βροχοπτώσεις επαναληφθούν στις ίδιες περιοχές, καθώς το έδαφος θα έχει ήδη κορεστεί και θα δυσκολεύεται να απορροφήσει επιπλέον νερό. Σε αυτή την περίπτωση, ακόμη και μια νέα βροχή μικρότερης διάρκειας μπορεί να προκαλέσει αυξημένη επιφανειακή απορροή.

Η προειδοποίηση προς τους πολίτες

Ο Σάκης Αρναούτογλου καλεί τους πολίτες να μην αξιολογούν την επικινδυνότητα ενός ρέματος ή μιας περιοχής μόνο από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο σημείο όπου βρίσκονται.

Συστήνει να αποφεύγονται οι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια έντονων φαινομένων και να μην επιχειρείται η διέλευση από δρόμους που έχουν καλυφθεί από νερό, είτε με αυτοκίνητο είτε πεζή. Όπως επισημαίνει, το νερό μπορεί να κρύβει ισχυρό ρεύμα, μεγαλύτερο βάθος ή ζημιές στο οδόστρωμα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται επίσης σε φαράγγια και κοίτες ρεμάτων, ακόμη και όταν στο συγκεκριμένο σημείο δεν βρέχει, καθώς η επικίνδυνη ροή μπορεί να προέρχεται από βροχοπτώσεις που σημειώνονται ψηλότερα.

Ο μετεωρολόγος αναφέρεται παράλληλα στη μετάβαση της Κρήτης από μια παρατεταμένη περίοδο ανομβρίας σε ένα επεισόδιο έντονων και επαναλαμβανόμενων βροχοπτώσεων, σημειώνοντας ότι η ανάγκη για νερό δεν σημαίνει πως κάθε ποσότητα βροχής μπορεί να απορροφηθεί με ασφάλεια από το έδαφος.

Τέλος, συνδέει την εμφάνιση ολοένα και πιο έντονων καιρικών άκρων με την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, εξηγώντας ότι η θερμότερη ατμόσφαιρα μπορεί να συγκρατεί περισσότερους υδρατμούς και, όταν δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες, να τροφοδοτεί ισχυρότερες βροχοπτώσεις.

«Μια έγκαιρη προειδοποίηση μπορεί να κρατήσει μια οικογένεια μακριά από έναν δρόμο που κινδυνεύει να πλημμυρίσει», σημειώνει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και της άμεσης ενημέρωσης των πολιτών.

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